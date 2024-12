Non solo un’altra settimana, si sta per chiudere un anno sempre in compagnia del Superenalotto, oltre che del Lotto e del 10eLotto. Oggi, sabato 28 dicembre 2024, è in programma una nuova estrazione che i tanti appassionati hanno caricato di aspettative e sogni di gloria, che si intrecciano tutti con il Jackpot in palio oggi e gli altri premi in palio con i vari concorsi. In attesa di scoprire i numeri vincenti nuovi, possiamo scoprire come sono cambiate le statistiche dopo l’estrazione Lotto di ieri, quella del venerdì.

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi sabato 28 dicembre 2024: numeri vincenti e simboli

Al primo posto c’è 31 su Genova che è il primo tra i ritardatari con le sue 174 assenze. Alle sue spalle si trova il 74 su Napoli, che invece non si vede da ben 125 appuntamenti. Sul gradino più basso del podio, invece, c’è il 66 su Nazionale, che invece di ritardi ne ha accumulati 114. Andiamo a completare la top five con l’11 su Bari che non si vede da 102 appuntamenti, mentre il 51 su Roma è un fresco centenario, visto che è arrivato a 100 assenze proprio ieri.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 27 Dicembre 2024

—

Superenalotto n. 206 del 28/12/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 207 del 28/12/2024

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 207 del 28/12/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

LA SESTINA, LE QUOTE E IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

L’ultima estrazione del Superenalotto non ci ha regalato la gioia di un “6”, ma la possibilità di veder crescere il Jackpot, che è arrivato a quota 50,7 milioni di euro da quando è stato centrato quello da 89,2 milioni di euro nell’ottobre scorso. Il concorso del Superenalotto di ieri, comunque, sono state centrate delle vincite importanti. Lo è stata in primis quella di oltre 500 mila euro centrata a Sedico, in provincia di Belluno: qui è stato realizzato un 5+1 da 514.257,28 euro. Importante anche il premio ottenuto da coloro che hanno centrato il 4, visto che è di 41.536,17 euro per i quattro fortunati.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 27 Dicembre 2024

In tre, invece, hanno centrato il 4 stella da 31.144,00 euro l’uno. Possono “consolarsi” con 2.260,00 euro coloro che hanno centrato il 3 stella: in questo caso le vincite sono state 118. Ma queste sono solo alcune delle quote dell’estrazione di ieri, che ha regalato anche premi minori. Lo stesso accadrà oggi, nella speranza che trovi spazio anche un bel 6…

IL GIUBILEO 2025 E LA SMORFIA NAPOLETANA

Visto che non possiamo mancare l’appuntamento con la Smorfia napoletana in vista delle estrazioni di oggi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, decidiamo di puntare stavolta per un evento importante con cui si chiude questo anno, ma che caratterizzerà tutto il prossimo: il Giubileo. Come può aiutarci la tradizione europea a livello di numeri? Possiamo partire dall’1, l’Italia, visto che è un appuntamento che richiamerà tantissime persone nel nostro Paese, ovviamente a Roma in primis.

La prima figura religiosa nella Smorfia è la Madonna, 8, poi c’è il Santo Natale, 25, e ovviamente non possono mancare gli anni di Gesù Cristo, 33. Infine, la chiesa, da intendere come la comunità di fedeli, non solo come edificio dove vengono celebrati gli atti di culto. Ecco, tutto ciò potrebbe bastare per una giocata con una chiave diversa dal solito, sicuramente più religiosa.