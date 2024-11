Siamo arrivati anche in questa ultima settimana di novembre al cospetto del penultimo giorno della lunga settimana lavorativa, tra i più duri a livello mentale ma anche reso decisamente più felice dagli ormai imminenti concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che si susseguiranno proprio questa sera dallo scoccare delle ore 20 uscendo con i loro numeri vincenti in rapidissima successione uno dopo l’altro: ovviamente alle 20 in punto noi torneremo tra queste righe per seguire i sorteggi in diretta assieme a voi – carissimi affezionati lettori – riportandovi in unico posto tutte le varie sequenze che nascondono premi e jackpot!

Visto che li abbiamo citati, vale la pena – nel corso di questa lunga attesa che ci separa dall’arrivo della Dea Bendata – soffermarci un attimo sui premi per dirvi che (purtroppo per tutti gli speranzosi giocatori) lo scorso martedì 26 novembre 2024 il Lotto ha faticato con tutti i suoi bottini a superare la – comunque ottima, non possiamo negarlo – cifra di 19mila euro corrispondenti alla più alta delle vincite, assegnata ad Agerola; ma a riequilibrare la sorte ci ha pensato il ricchissimo 10eLotto che ha visto segnare un singolo colpo dalla bellezza di 100mila euro in quel di Foggia (o meglio, nel comune di Carlantino), seguiti da altri tre premi da 20mila l’uno assegnati in diverse città.

DAL LOTTO AL SUPERENALOTTO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU PREMI E JACKPOT

Dal conto suo, neppure il Superenalotto nella giornata di martedì sembra aver sfondato chissà quale importante soglia economica, con soli cinque premi che hanno catturato la nostra attenzione sul totale di oltre 600mila bottini assegnati: ci riferiamo – in particolare – a quelle quattro vincite speculati che hanno premiato i giocatori che hanno centrato almeno 5 numeri con un bottino (ovviamente l’uno) da più di 42mila euro; ma anche al singolo premio da 32mila vinto con i punti 4 Stella. Detto questo, è evidente che martedì nessuno si è portato a casa il ricchissimo jackpot, ed infatti vi diciamo che nel caso in cui giochiate proprio oggi potreste portarvi a casa la bellezza di 37,2 milioni di euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA ALLA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO: I NUMERI FORTUNATI DI OGGI

Superato l’aspetto certamente più interessante degli ultimi concorsi di 10eLotto e Superenalotto, prima di salutarvi non possiamo che dichiarare ancora una volta aperta la nostra sempre classica parentesi sulla Smorfia Napoletana: per farlo, vi invitiamo a seguirci in un brevissimo viaggio in America (che di per sé come parola già compare nel dizionario smorfiesco, associata all’89) dove proprio nella giornata di oggi si celebra la sempre sentitissima festa (associata al 2, oppure al 9 per la parola ‘festività’) del ringraziamento (44), caratterizzata dalla tradizionale cena (43) a base di tacchino (22) e festeggiata fin dai tempi dei cosiddetti padri pellegrini (9+35) per ringraziare il Signore del raccolto (68) concesso durante la bella stagione.