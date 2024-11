In contemporanea all’immancabile ed apprezzatissimo appuntamento del giovedì con il Lotto, oggi – 28 novembre 2024 – si terrà anche il correlato concorso del Simbolotto pensato appositamente per premiare i più perseveranti tra voi giocatori concedendovi l’occasione unica per tutti i vari giochi Sisal di vincere un premio senza dover spendere neppure 1 euro: partendo proprio da qui, nel caso non lo conosciate ripetiamo e precisiamo che la partecipazione al Simbolotto è del tutto gratuita, facendo fede la puntata che avrete fatto nel Lotto e che sarà l’unico requisito per vincere uno dei premi in palio in quest’altro gioco!

Per farvi un esempio: se spendeste anche solo 1 euro nel Lotto, automaticamente con quella singola puntata potrete partecipare anche al Simbolotto, raddoppiando (ovviamente non in modo statistico) le vostre chance di vincita dato che potreste – con la giusta fortuna – riuscire a portarvi a casa due differenti bottini; mentre al contempo è anche sicuramente interessante ricordare che per ogni puntata superiore (fino al limite di 200 euro, con incrementi minimi di 50 centesimi l’uno) il vostro eventuale premio simbolottifero crescerà d’importanza rendendovi – sempre potenzialmente – non poco ricchi!

REGOLE E PREMI DEL SIMBOLOTTO: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE PER PIAZZARE UNA SCOMMESSA

Prima di soffermarci brevemente sui premi in palio nel Simbolotto, occorre fare una piccola precisazione spiegandovi che in occasione della vostra giocata al Lotto dovrete scegliere tra le 11 disponibili necessariamente la ruota in promozione che in questo periodo è quella di Torino e che cambierà solamente con l’arrivo imminente di dicembre: in ogni caso – se non ve la ricordaste – potrete facilmente riconoscerla grazie alla ‘S’ stilizzata scritta vicino al nome della città corrispondente nell’elenco delle ruote.

Facendo un passetto indietro per tornare ai più volte citati premi del Simbolotto, per parlarvene ci riferiamo all’eventuale valore corrispondente ad una scommessa da 1 euro: il primo – e più probabile – tra i premi sarà identico alla scommessa, ripagandovi di fatto entrambe le schedine e mente con il secondo saliamo già ad un minimo di 5 euro, nel terzo gradino potreste incappare in dei comunque ottimi (specie perché gratuiti!) 50 euro; ma l’attenzione è ovviamente tutta posta sul premio più alto dal valore di minimo di 10mila euro che potrebbero diventare – addirittura – 2 milioni!