Con questa giornata di martedì 26 novembre 2024 che si prepara a salutarci per lasciare spazio all’imminente mercoledì, per noi frequentatori degli ambienti Sisal si avvicina sempre di più il momento in cui potremo conoscere i numeri vincenti odierni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con il primissimo concorso di questa ultima settimana novembrina che – speriamo – potrebbe garantirvi un qualche importantissimo e ricchissimo premio che potrebbe rendere il vostro Natale veramente da sogno permettendovi di fare dei regali indimenticabili a chiunque vi stia a cuore, oltre che di assistere all’arrivo del nuovo anno in qualche meta turistica da sogno!

Visto che è nostro preciso interesse che voi carissimi lettori e giocatori riusciate a – come si suol dire – sbancare il lunario grazie ai concorsi Sisal, mentre ci prepariamo ad accogliere i numeri vincenti vogliamo lasciarvi anche un paio di consigli sulle vostre schedine partendo dai dati statistici sui numeri meno fortunati degli ultimissimi concorso: nel Lotto – per esempio – sabato scorso si è confermata ancora una volta la posizione del 31-Genova di leader dei ritardatari, sempre seguito dal 74-Napoli e dall’8-Cagliari; con il trio 44-8-78 che continua a dominare la classifica dei ritardatari del 10eLotto.

Superenalotto n. 188 del 26/11/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 189 del 26/11/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 189 del 26/11/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

OGGI IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO VALE 36,4 MILIONI DI EURO: PREMI E NUMERI SFORTUNATI

Similmente – sempre restando nel tema dei numeri ritardatari che potrebbero tornarvi utili per le vostre scommesse e schedine -, anche nel Superenalotto vediamo alcune interessanti conferme tra i numeri meno fortunati: è il caso del 10 che guida la classifica da ormai 78 estrazioni, seguito con un cospicuo distacco dal 54 (a quota 62 assenze) e dal 38 (questo assente per 45 concorsi); il tutto con il 30 che resta primo a livello assoluto con ben 115 giorni di ritardo. Più interessante – però – soffermarci sugli ultimi premi assegnati dal concorso superealottifero che ci parlano di 4 bottini da 48mila ed altri due da 38mila assegnati lo scorso sabato; mentre resta intaccato – ed, anzi, cresce – il jackpot oggi sull’ordine dei 36,4 milioni di euro.

I CONSIGLI DELLA SMORFIA NAPOLETANA PER LE VOSTRE SCHEDINE ODIERNE

Sempre rimanendo – grosso modo – nel tema dei numeri fortunati e sfortunati, prima di salutarvi per le prossime ore di attesa dei numeri vincenti odierni, lasciamo il nostro piccolo palchetto alla Smorfia Napoletana che (come sempre!) ha in serbo per tutti voi carissimi giocatori ed affezionati lettori una sequenza di numeri collegati all’attualità: in particolare, la notizia scelta oggi è quella dell’incredibile trapianto di polmoni eseguito negli USA – precisamente a Manhattan – da un robot.

Tanti i numeri smorfieschi a cui potremmo andare incontro con questa semplice (ma certamente rivoluzionaria) notizia a partire ovviamente dalla coppia 12-66 che compone le parole ‘chirurgo robot’, arrivando fino all’altra coppia composta da 62 e 59 collegata alle parole ‘trapianto’ ed ‘intervento’; ma non mancano neppure l’81 per il ‘polmone’ trapiantato e l’89 sempre collegato all’America con un quadretto di ben 6 numeri utilissimi sia per il Lotto, che per il Superenalotto, oppure da integrare con qualche altra cifra che vi piace per il 10eLotto!