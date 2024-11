IL LOTTO E IL 10ELOTTO DOPO IL SUPERENALOTTO: PREMI IN VISTA CON I NUMERI VINCENTI DI OGGI?

Dopo la prima carrellata di sei numeri vincenti che hanno inaugurato questa penultima serata di concorsi novembrini con il Superenalotto e il suo jackpot, ora possiamo rivolgere tutte le nostre attenzioni ai già conclusi sorteggi del Lotto e del 10eLotto che ci lasceranno in compagnia di una lunga serie di numerini che dovremo controllare meticolosamente guardando al contempo alle nostre schedine.

La speranza è che con l’arrivo di dicembre possiate riscoprirvi – proprio grazie ad uno di questi due amatissimi e partecipatissimi concorsi – milionari e visto che non vogliamo sottrarvi troppo tempo libero in questo venerdì 29 novembre 2024, eccovi tutte le varie combinazioni vincenti del Lotto e del 10eLotto di oggi: buona fortuna e sappiate che teniamo le dita incrociate per voi!

Estrazione 10eLotto n° 191 del 29/11/2024

02 – 05 – 12 – 13 – 22 – 29 – 32 – 42 – 48 – 53 – 58 – 59 – 65 – 67 – 69 – 76 – 79 – 82 – 88 – 90

NUMERO ORO:29

DOPPIO ORO:29 – 22

EXTRA: 06 – 14 – 18 – 24 – 34 – 35 – 40 – 44 – 46 – 52 – 56 – 70 – 73 – 78 – 84

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 191 del 29/11/2024

Ruota 1° 2° 3° 4° 5° BARI 29 22 53 65 12 CAGLIARI 90 42 12 44 73 FIRENZE 65 82 32 14 02 GENOVA 58 79 69 78 13 MILANO 88 82 18 40 24 NAPOLI 05 42 06 56 13 PALERMO 59 02 52 34 84 ROMA 48 67 46 18 79 TORINO 76 48 13 65 88 VENEZIA 22 13 69 35 70 NAZIONALE 61 83 42 38 35

Visto che la sorte non attende nessuno, allo scoccare preciso delle ore 20 siamo tornati qui per portare all’attenzione di tutti voi trepidanti giocatori i numeri vincenti del Superenalotto che mentre ci condurranno (lo speriamo!) al ricchissimo jackpot da 37,8 milioni di euro, apriranno anche la serata di concorsi che tra qualche minuto – sempre tra queste righe – ci permetterà di conoscere anche i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto che chiuderanno la partita odierna.

Entrando subito nel vivo del concorso superenalottifero, vi ricordiamo che (pur puntando sempre a fare un milionario ‘6’) per portarvi a casa un qualche premio vi basterà aver centrato almeno due tra i numeri che troverete sotto a queste parole; ed invitandovi proprio a stare attenti ad ogni possibile combinazione, eccovi i numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 190 del 29/11/2024

Combinazione Vincente

44 – 55 – 75 – 80 – 33 – 21

Numero Jolly

53

SUPERSTAR

64

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO PER ARRIVARE

In questo ultimissimo venerdì che ci condurrà nell’arco di poco più di 24 ore all’attesissimo mese di dicembre caratterizzato dal gioioso e festivo Natale, a dare una vera e propria svolta ai vostri regali (peraltro con il giusto anticipo per permettervi di sceglierli accuratamente!) ci penseranno gli immancabili ed imminenti concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che tra qualche ora saranno protagonisti nelle sale estrattive Sisal con i loro sorteggi che – tra premi e jackpot – potrebbero rivelarsi a dir poco milionari per i più fortunati tra voi carissimi lettori e giocatori che avete deciso di sfidare ancora una volta la Dea Bendata questa sera!

Dato che per ora non possiamo ancora soffermarci sui premi più alti vinti nei concorsi di ieri sera, tra queste righe ci teniamo a lasciarvi i dati sui numeri che – sempre dal concorso di ieri – sono risultati più sfortunati: nel Lotto al primo posto troviamo ancora una volta quello che potremmo definire ormai una vecchia conoscenza, ovvero il 31 su Genova che ormai non si vede dalla bellezza di 39 settimane (ovvero 158 concorsi) seguito nella top 5 dal 74-Napoli, dall’8-Cagliari, dal 66-Nazionale e dal 19-Nazionale che mancano tutti a vario titolo da un minimo di 94 ad un massimo di 109 estrazioni.

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO VOLA A 37,8 MILIONI DI EURO: CRESCE L’ATTESA PER LA CINQUINA DI OGGI

Sono stati – invece – resi noti i premi più alti vinti nel Superenalotto che ci parlano (ovviamente riferendoci alla giornata di ieri, giovedì 28 novembre 2024) di quattro ottimi bottini identici da poco più di 42mila euro, seguiti da – addirittura – altri 8 dal valore di 33mila e 665 e – soffermandoci solamente su quelli superiori ai mille euro, dato che in totale si parla di più di 637mila premi – da ben 93 vincitori che si sono portati a casa più di 2mila euro l’uno: il tutto (forse sarà già chiaro ai giocatori più ‘rodati’) con l’ennesimo concorso che non ha visto uscire il jackpot che è contestualmente cresciuto fino alla soglia dei 37,8 milioni di euro!

I NUMERI IN SCONTO DELLA SMORFIA NAPOLETANA IN OCCASIONE DEL BLACK FRIDAY

Passando infine la palla alla Smorfia Napoletana – che come sempre anche oggi ha in serbo per voi alcuni ottimi consigli sui numeri che potreste usare per le vostre schedine di Lotto, 10eLotto e Sperenalotto – visto che ieri ci siamo soffermati sulla festa del Ringraziamento americana, oggi non possiamo che passare alla seconda ‘festività’ che ogni anno la segue: ovviamente ci riferiamo al black friday, associato (almeno, per quello che viene in mente a noi) ad almeno cinque numeri come la coppia 5-22 di ‘venerdì nero’, oppure il 18 e il 57 associati alle parole ‘acquisto’ e ‘comprare’; segna ignorare il potenzialmente fortunato 44 delle ‘offerte’ e – lasciandovene uno in più bonus – il 29 della data odierna!