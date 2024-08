CON LOTTO E 10ELOTTO ARRIVA ANCHE IL NUMERO ORO

L’estrazione dei numeri vincenti di Lotto e 10eLotto è appena terminata, quindi ora dovete subito procedere con la verifica delle vostre giocate e schedine per scoprire se avete vinto. A tal proposito, vi ricordiamo anche che c’è una nuova formula di gioco, il numero oro, che è opzionale e parallela al gioco principale. Bisogna identificare tra i numeri estratti quello oro, che si trova sempre nella stessa posizione, è cioè il quinto numero estratto di ogni ruota.

Se avete giocato ambo, terno e quaterna, potete giocare anche con questa opzione, ma non potete includere questa opzione se selezionate altre sorti o se optate per il LottoPiù. Per quanto riguarda il costo, corrisponde alla stessa posta principale, a cui va sommata. Dunque, è un altro aspetto da controllare, se avete deciso di tentare la fortuna anche con questa formula, ora che sono uscite le combinazioni fortunate che vi invitiamo a controllare con tutta la calma necessaria…

Estrazione 10eLotto n° 124 del 03/08/2024

07 – 09 – 15 – 16 – 18 – 19 – 35 – 38 – 41 – 42 – 43 – 47 – 52 – 54 – 56 – 59 – 69 – 70 – 73 – 80

NUMERO ORO: 70

DOPPIO ORO: 70 – 56

EXTRA: 05 – 13 – 27 – 30 – 32 – 33 – 34 – 37 – 46 – 48 – 55 – 58 – 66 – 81 – 83

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione del Lotto n° 124 del 03/08/2024

Ruota 1° Estratto 2° Estratto 3° Estratto 4° Estratto 5° Estratto BARI 70 56 80 58 83 CAGLIARI 69 73 43 70 33 FIRENZE 15 38 41 37 27 GENOVA 18 16 52 55 48 MILANO 43 16 37 66 28 NAPOLI 15 70 46 56 61 PALERMO 42 07 37 30 82 ROMA 47 19 35 05 16 TORINO 09 35 32 81 79 VENEZIA 59 54 34 13 43 NAZIONALE 62 50 27 38 87

SCATTA LA VERIFICA DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO

C’è da pazientare per i numeri di Lotto e 10eLotto, quelli del Superenalotto invece sono freschi di estrazione, dunque tra poco capiremo se c’è un “6” o magari più di uno. Già sentiamo la “macchina” del concorso che si mette in moto: ci riferiamo a tutti i dettagli, tra quote e statistiche. Per quanto riguarda i numeri frequenti, ad esempio, abbiamo una sestina da aggiornare: prima dell’uscita dei numeri vincenti era formata da 86, 85, 6, 77, 79 e 81.

Discorso simile per i ritardatari, che invece vanta come i più assenti questa sestina di numeri: 12, 17, 30, 38, 62 e 29. Visto che questo è il momento del controllo delle giocate, vi annunciamo una novità: c’è un app del Superenalotto, la Verifica Vincite, con cui non si possono fare giocate, ma controllare solo le schedine. Si tratta di un’applicazione solo informativa, ma che può tornare utile a chi ha solo la necessità di avere una conferma sull’esito delle proprie schedine, quindi proprio ora…

Ultima estrazione Superenalotto n. 123 del 03/08/2024

Combinazione Vincente

73 – 79 – 88 – 6 – 69 – 37

Numero Jolly

4

Superstar

7

SABATO DI “FUOCO” CON LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO

Ci apprestiamo a vivere un’altra serata in compagnia di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, e lo facciamo con la speranza che sia super vincente l’appuntamento di oggi, sabato 3 agosto 2024, con la fortuna. Non è ancora il momento di assistere all’estrazione dei numeri vincenti di questi giochi che possono davvero cambiare le sorti non solo della vostra serata, ma di tutta la vostra vita, per cui prima di pensare alle quote del concorso di ieri, diamo uno sguardo alle statistiche, soffermandoci sui ritardatari del Lotto.

Il 75 su Napoli è rimasto leader dei più assenti con i suoi 112 ritardi, al secondo posto c’è il 77 su Cagliari che invece non si vede da 107 estrazioni, mentre al terzo posto, sul gradino più basso del podio, troviamo il 39 su Firenze, che di assenze ne ha accumulate 105. I due numeri che completano questa speciale top five non rientrano tra i centenari, perché non hanno accumulato ancora ritardi a tre cifre: si tratta di 19 su Roma e 44 sempre sulla ruota capitolina, rispettivamente a 98 e 94 assenze.

NON SI FERMA LA FUGA DEL MAXI JACKPOT

Il Superenalotto può cambiare la vostra vita, ma dovete farvi trovare pronti, perché la sfida per il “6” si sta rivelando particolarmente complicata. Infatti, sono passati quasi tre mesi dall’ultima volta che qualcuno è riuscito a centrare la sestina vincente. Sembra passata una vita, in realtà non è così, ma questo dipende anche dal fatto che sono molte le occasioni ogni settimana per tentare la fortuna. Stavolta la dea bendata può premiarvi con 57,3 milioni di euro, perché è questo l’importo del Jackpot in palio in questo primo sabato di agosto.

Comunque, è andata più che bene a coloro che hanno centrato i due punti “5” da 61.961,13 euro ciascuno. Importante anche il bottino conquistato dal fortunato o dalla fortunata che ha centrato il “4 stella“, visto che parliamo di una vincita di 52.987,00 euro. Poi c’è il “3 stella” che vanta un gruppo di fortunati più ricco: sono 61 le schedine vincenti, ognuna delle quali frutta un premio di 3.738,00 euro. Ci sono ovviamente altre sei categorie di vincita in ballo, con cui ottenere premi minori ma i cui importi possono far sicuramente comodo…

L’ESTATE IN NUMERI CON LA SMORFIA NAPOLETANA

Negli ultimi appuntamenti con la Smorfia napoletana vi abbiamo illustrato diversi casi di attualità che possono trasformarsi in numeri da giocare per le varie estrazioni di giornata, quindi non ci tiriamo indietro neppure oggi, anzi vi proponiamo una selezione a tema estivo, anche se probabilmente non mancheranno lettori da zone colpite dal maltempo.

In effetti, l’estate è anche così, un po’ pazza, 22, a livello climatico, ma anche ricca di risate, 19, tra amici, e di feste, 20, senza perdere la testa, 34, se non per amore, ovviamente. E se ci sono momenti di noia, 40, allora potete trasformarli in occasioni di riposo, magari in giardino, 51. Ecco, come potete notare può bastare davvero poco grazie all’aiuto della tradizione partenopea, da non prendere in considerazione solo quando si tratta di interpretare i sogni, perché c’è molto di più che può offrire, soprattutto quando l’ispirazione latita.