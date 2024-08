Sono quasi le ore 20:00 e ciò significa che a breve assisteremo all’estrazione del Lotto di oggi, sabato 3 agosto 2024, e nel contempo a quella del Simbolotto. Manca quindi pochissimo di conseguenza, qualora non aveste ancora effettuato la vostra giocata, vi conviene sbrigarvi: recatevi in una ricevitoria o se potete, cosa ben più comoda, giocate con l’app o tramite il sito web ufficiale. Qualora non aveste ancora scelto i vostri numeri, vi ricordiamo che per giocare al Simbolotto di oggi dovete puntare sulla ruota Nazionale, la ruota scelta per il mese di agosto.

Provate con un bel terno 4, 21, 65, che magari potrebbe portarvi un po’ di gioia, e perchè no, un bottino ancora più ricco qualora doveste centrare anche i 5 simboli. Ma quali sono quelli usciti durante l’ultima estrazione? Per la giornata di ieri, venerdì 2 agosto 2024, sono stati sorteggiati la scala, con il 27, quindi la mano con il 5, il maiale con il 4, l’ombrello con il 28 e infine il soldato con il 12. Quali saranno i simboli dell’estrazione di oggi, sabato 3 agosto 2024, del Simbolotto? Lo scopriremo davvero a breve. Ecco i numeri e i simboli estratti per il Simbolotto di oggi: l’Uccello (35), il Cerino (18), la Rondine (45), il Maiale (4), il Natale (25).

E’ attesa per la serata di oggi, sabato 3 agosto 2024, l’estrazione del Simbolotto, il gioco associato al Lotto che, come potrete avere intuiti, si basa sui simboli. Per chi non avesse mai sentito prima d’oro questa nome, sicuramente non coloro che sono giocatori incalliti, la prima cosa da sapere è che il Simbolotto è totalmente gratuito. Già, avrete capito bene, dovrete semplicemente tentare la fortuna senza spendere un euro. Ma come funziona? In poche parole vi basterà giocare come al solito i vostri numeri del Lotto anche per l’estrazione delle ore 20:00 di questa sera, 3 agosto 2024, dopo di che dovrete semplicemente spuntare la casella S, di modo che il terminale vi assocerà in automatico 5 simboli su un totale di 45 a disposizione.

Ogni mese la Lottomatica associa i simboli ad una ruota e per il mese da poco iniziato è stata scelta la ruota Nazionale: una volta che vengono sorteggiate tutte le 11 ruote con i vari numeri del Lotto, a quel punto scatta anche il sorteggio dei vari simboli direttamente da Roma. Cosa fare a quel punto? Dovrete semplicemente prendere la vostra schedina cartacea o eventualmente virtuale e confrontarla con i simboli che sono stati estratti e se combaceranno potrete portarvi a casa qualche euro.

SIMBOLOTTO LOTTO, ESTRAZIONE 3 AGOSTO 2024: I PREMI

Vi diciamo subito che le vincite non vi cambieranno la vita ma sicuramente vi faranno passare un’estate 2024 più lieta soprattutto se farete il fatidico 5. Se infatti durante l’estrazione di oggi del Simbolotto Lotto i vostri 5 simboli combaceranno alla perfezione con quelli estratti, a quel punto potrete stappare lo champagne perchè avrete vinto 10.000 euro nel caso in cui aveste giocato una schedina da un euro (l’importo aumenta in base alla puntata).

Di consolazione gli altri premi, leggasi 50 euro per 4 simboli, quindi 5 euro per il tre. Ripagherete la vostra giocata, infine, nel caso in cui aveste individuato due simboli, ottenendo un euro che potrete giocare di reinvestire su un’altra giocata o eventualmente mettervi in tasca giusto per i gusto di poter dire di avere vinto al Simbolotto.