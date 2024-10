TORNA LA CACCIA AI NUMERI VINCENTI DI LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO: RICCHI PREMI IN VISTA?

La Dea Bendata della fortuna non perde tempo e dopo solamente 48 ore dall’ultimissimo appuntamento, proprio oggi – ovvero giovedì 3 ottobre 2024 – tornerà a fare la sua tradizionale (ed amatissima!) tappa nel Lotto che porterà con se anche i suoi sempre fedeli amici, il Superenalotto e il 10eLotto: da un po’ di tempo – è bene metterlo in chiaro – sembra che la sorte non stia premiando nessuno tra voi tantissimi giocatori e lettori con premi milionari; ma l’aspetto positivo è che potremmo essere vicini ad una volta che (speriamo) ci potrebbe portare al cospetto dell’ambitissimo jackpot.

Visto che ve l’abbiamo accennato, ci teniamo a farvi presente che nella giornata di martedì il premio più alto del 10eLotto è arrivato a toccare solamente la vetta dei 26mila euro che – se ci seguite assiduamente lo saprete – sono decisamente inferiori rispetto ad alcuni eccellenti bottini che sono stati assegnati nel corso dei mesi e degli anni; ma a risollevare un pochino gli animi ci ha pensato – fortunatamente – il Lotto con quel premio da addirittura 135mila euro che si è portato a casa un fortunato giocatore cosentino che vive nel piccolo comune di Corigliano Rossano, mentre gli altri premi (anche in questo caso) si son fermati a poco più di 20mila euro.

Superenalotto n. 157 del 03/10/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazione 10eLotto n° 158 del 03/10/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 158 del 03/10/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

TORNA IL SUPERENALOTTO: IL JACKPOT È CRESCIUTO ANCORA UNA VOLTA

Non è stata da meglio l’estrazione del Superenalotto di martedì che – oltre a non aver visto uscire per l’ennesima volta il suo milionario jackpot, ma ci torniamo subito – ha assegnato il primissimo posto del suo podio giornaliero a 4 giocatori che si sono intascati poco più di 45mila euro l’uno; ma se scendiamo già al secondo posto dobbiamo fermarci ad appena 3mila 381 euro seguiti – e chiudiamo la top 3 – con 365 vincite da soli 503 euro; ma se le brutte notizie si accompagnano sempre a quelle buone, allora in questo caso sappiate che l’aspetto positivo è un jackpot che oggi varrà ben 83,5 milioni di euro, una delle cifre più alte mai raggiunte nella storia superenalottifera.

DAI PORTUALI CHE SCIOPERANO NEGLI USA, I NUMERI FORTUNATI DELLA SMORFIA NAPOLETANA DI OGGI

Per dare una leggera scossa alla sorte e alla fortuna in questa serata di estrazioni di Superenalotto, come sempre lasciamo il nostro figurativo palco alla Smorfia Napoletana che nel suo viaggio tra i numeri del destino ci porta direttamente negli USA per il primo sciopero dei dipendenti portuali indetto a ben 47 anni di distanza dall’ultimo: nelle schedine potremmo innanzitutto giocare il 47, oppure anche il 77 per l’anno dell’ultimo sciopero.

Per quanto riguarda la tradizione smorfiesca vera e propria i numeri possibili sono almeno 4 (che uniti agli altri due saranno in totale 6, quando meno sufficienti per le scommesse lottifere e superenalottifere): il primo è ovviamente il 72 collegato allo sciopero, seguito dall’89 che si associa all’America ed – infine – dalla coppia 36-49 che potrebbe ricollegarsi ai portuali che hanno incrociato le braccia visto che indica (appunto) la coppia di parole porto-nave.