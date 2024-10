Prosegue la settimana di concorsi Sisal e con l’arrivo di un nuovo giovedì troveremo sul nostro percorso un nuovissimo appuntamento con il Simbolotto, fedelmente associato al Lotto e prontissimo a donare i suoi sempre ricchi premi a tutti i giocatori che saranno abbastanza fortunati da centrare almeno un paio tra i simboli – o meglio, simbolotti – che scopriremo assieme tra queste dopo le ore 20: l’estrazione – come da programma – si terrà infatti immediatamente dopo la fine del viaggio nazionale del Lotto che (appunto) partirà alle 20 e impiegherà una manciata di minuti a concludersi!

Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto 3 ottobre 2024: numeri vincenti e Jackpot

Soffermandoci per un attimo sulla questione dei premi del Simbolotto e dei simboli indovinati, la vostra schedina si rivelerà vincente ogni volta in cui ne indovinerete almeno due (senza tener conto dell’ordine di uscita e giocata) riconoscendovi un premio – in questo caso – pari da un 1 euro; ma d’altra parte per dirvi veramente vincitori e portarvi a casa il bottino migliore vi servirà indovinarli tutti e cinque: qualora ci riuscite – e precisiamo che ovviamente non sarà ‘semplice’ – grazie al Simbolotto vi porterete al casa almeno 10mila euro, che cresceranno al crescere della vostra puntata fino ad un massimo di ben 2 milioni, ma solo se aveste giocato almeno 200 euro.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Martedì 1 Ottobre 2024

COME FUNZIONA IL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE PER TENTARE LA FORTUNA CON I SIMBOLI

Ora, sapendo quando potrete conoscere i simboli vincenti del Simbolotto e – soprattutto – i premi che attendono al varco i più fortunati tra voi carissimi lettori, non possiamo dare per scontato che sappiate tutti le regole e in vostro aiuto – nel caso – accorriamo proprio noi partendo dal ricordarvi che l’unico modo per piazzare una scommessa è quello di giocare in primo luogo al Lotto: occhio alla ruota perché la vostra scelta dovrà ricadere necessariamente su quella in promozione che al momento – e cambierà solamente con l’inizio di novembre – è quella di Roma.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 1 Ottobre 2024

Ottenuta la schedina del Lotto, vi troverete tra le mani anche quella del Simbolotto con una combinazione casualmente scelta dal sistema che – purtroppo – non potrete modificare in alcun modo; mentre dal punto di vista del costo farà fede quanto avrete puntato nella giocata lottifera, senza alcun sovrapprezzo o costo nascosto che renderano questo simpatico e colorato gioco – di fatto – completamente gratuito!