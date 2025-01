LOTTO E 10ELOTTO CON I NUMERI VINCENTI POST SUPERENALOTTO

Dopo aver appuntato i numeri vincenti del Superenalotto, dobbiamo scoprire quelli di Lotto e 10eLotto, poi ci sarà modo di capire quanto è stata vincente questa estrazione. Magari la classifica delle vincite migliori cambierà proprio in serata, per il momento possiamo dirvi che al primo posto c’è quella da 475mila euro a Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, mentre la seconda è da 249.500 euro ed è stata realizzata a Milano.

Al terzo posto, invece, troviamo quella di Scafati (Napoli) da 181.250 euro. Per quanto riguarda il 10eLotto, ce ne sono tre da 100mila euro tra le top vincite: sono state realizzate a Palermo, Nembro (Bergamo) e Trezzano sul Naviglio (Milano). E se tutto cambierà dopo i numeri vincenti di stasera? Allora non ci resta che scoprirli, chiudendo così il quadro delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.

Estrazione 10eLotto n° 3 del 4/1/2025

04 – 05 – 17 – 25 – 28 – 29 – 37 – 45 – 46 – 48 – 55 – 60 – 65 – 66 – 67 – 71 – 77 – 78 – 80 – 86

NUMERO ORO: 48

DOPPIO ORO: 48 – 55

EXTRA: 07 – 14 – 16 – 20 – 24 – 27 – 31 – 36 – 42 – 47 – 63 – 70 – 74 – 75 – 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 3 del 4/1/2025

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 48 55 67 87 14 CAGLIARI 60 78 37 36 07 FIRENZE 04 55 45 27 42 GENOVA 46 77 47 17 33 MILANO 17 86 14 63 55 NAPOLI 25 71 16 48 28 PALERMO 65 55 31 05 25 ROMA 80 05 74 75 28 TORINO 28 66 20 24 87 VENEZIA 25 29 20 70 24 NAZIONALE 62 71 03 28 15

LA SESTINA DEL SUPERENALOTTO E LE NUOVE ESTRAZIONI

Quali sorprese ci regalerà il Superenalotto con la sua nuova estrazione di oggi? La risposta ci porta al Jackpot, la vincita principale e quella più ambita, ma tutto dipende dai numeri vincenti, appena usciti, prima di quelli di Lotto e 10eLotto che scopriremo tra non molto. Prima del concorso, i numeri più frequenti erano 85, 6, 86, 55, 81 e 79, quindi resta da capire se qualcosa è cambiato alla luce della nuova combinazione. Discorso simile per i ritardatari, che comprendono 10, 38, 12, 86, 11 e 62. Ma ora ci sono altri numeri da controllare.

A tal proposito, vi ricordiamo che potete verificarli sul sito ufficiale del Superenalotto, in ricevitoria, ma anche sull’applicazione ufficiale, che offre il servizio apposito della verifica della schedina, funzione che potete utilizzare appunto per scoprire se avete vinto o meno. Dunque, vi auguriamo che la fortuna sia dalla vostra parte oggi!

Ultima estrazione Superenalotto n. 3 del 04/01/2025

Combinazione Vincente

83 – 86 – 43 – 63 – 42 – 31

Numero Jolly

37

SUPERSTAR

86

LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI STANNO ARRIVANDO

Corre la dea bendata in questi giorni, estrazione dopo estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. La marcia riparte oggi, sabato 4 gennaio 2025, con un concorso che chiude una settimana particolare per via delle festività. Non è ancora finita, visto che l’Epifania è alle porte, per cui tra un ultimo pranzo in compagnia di parenti e amici da organizzare, aspettiamo i numeri vincenti di oggi.

Nel frattempo, ci sono quelli delle statistiche, come i ritardatari del Lotto. Al primo posto di questa classifica c’è il 66 sulla ruota Nazionale che è il leader in virtù delle sue 119 assenze. Medaglia d’argento invece per l’11 su Bari, che di ritardi ne ha accumulati 107 finora, mentre il 51 su Roma è al terzo posto insieme al 19 su Cagliari con le 105 estrazioni saltate. Un podio molto particolare, al di fuori del quale si piazza un numero che non è ancora centenario: ci riferiamo al 31 su Nazionale, che di assenze ne ha accumulate 98. Restando in tema numeri, spostiamoci dalle statistiche alle quote del gioco che può valere un Jackpot milionario.

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO SFIORA I 55 MILIONI

Se volete farvi un’idea della portata del Superenalotto, possiamo scoprire i ricchi premi che sono stati distribuiti dopo l’estrazione di ieri. Il dato più importante è che non c’è stato alcun 6, motivo per il quale il Jackpot è arrivato a quota 54,5 milioni di euro. Ma non sono mancate vincite importanti, basti pensare alle tre vincite per quanto riguarda la categoria “5”, visto che ognuna delle schedine fortunate comporta una vincita di 44.693,61 euro.

Leggermente più alto il premio relativo al “4 stella”: le giocate vincenti in questo caso sono state due, ognuna da 49.562,00 euro. Ci sono poi i 3.262,00 euro vinti con il “3 stella”, per ben 56 giocate fortunate. Le quote non finiscono qui, perché ci sono premi minori, dai circa 500 euro vinti con il “4” per finire al premio più basso di 5 euro ottenuto da chi ha centrato il “0 stella”.

PINO DANIELE E LA SMORFIA NAPOLETANA

Completiamo il quadro che ci accompagna all’estrazione di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con alcuni suggerimenti che si possono trarre dalla Smorfia napoletana. Visto che parliamo della tradizione partenopea, allora prendiamo in esame stavolta Pino Daniele, in particolare la triste ricorrenza della sua morte. Il cantante partenopeo, infatti, moriva dieci anni fa e tante sono le iniziative, non solo a Napoli, per omaggiarlo e ricordarlo.

Iniziamo allora dal 55, la musica, che era il grande amore dell’artista, ma è anche il grande regalo, 58, che ci ha fatto con le sue canzoni scolpite nella storia della musica. Purtroppo dobbiamo associare anche il 47, che la tradizione napoletana associa al morto, di conseguenza anche 72, lo stupore, quando venne data la drammatica notizia dieci anni fa.