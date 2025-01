Tra le estrazioni di oggi è arrivato per il Simbolotto il momento di prendersi il suo spazio grazie alla sua combinazione fortunata, che a differenza degli altri giochi, non è fatta solo di numeri, ma anche di simboli. La procedura non è però diversa: c’è sempre un’urna dalla sede di Roma da dove vengono estratti i simbolotti, durante l’uscita dei numeri del Lotto.

Per seguire il concorso, potete affidarvi al sito ufficiale, che offre una sezione dedicata anche alla cinquina del Simbolotto, insieme all’archivio completo. In alternativa, potete avvalervi dell’applicazione My Lotteries, che è quella ufficiale del gioco principale, con la quale potete seguire le estrazioni in diretta, ma anche dopo l’uscita dei numeri e simboli vincenti di oggi, a cui vi lasciamo: Caffè (42), Elica (33), Cerino (18), Nacchere (36), Disco (32).

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Non ci sono solo le tradizioni natalizie, ma anche quelle legate ai giochi, come il Simbolotto, entrato ormai nelle vite dei tantissimi giocatori che partecipano al Lotto. Non è ovviamente obbligatorio per chi gioca al Lotto prender parte anche all’estrazione parallela, ma c’è questa possibilità per tentare la sorte. Quindi, anche oggi, sabato 4 gennaio 2025, con il nuovo appuntamento, l’ultimo di questa settimana.

Potrete farlo a patto di giocare al gioco principale optando per la ruota legata al Simbolotto, che cambia mese dopo mese. Nel caso di gennaio, protagonista è la ruota di Bari, quindi se la scegliete per il Lotto, otterrete una cinquina di numeri e simboli, che è quella che dovrete sperare di trovare nella combinazione fortunata del concorso odierno. In tal caso, avrete ottenuto la vincita principale, il primo premio che ad esempio può valere 10mila euro, tenendo conto come esempio di una giocata da un euro al Lotto.

SIMBOLOTTO, LE TOP FIVE DEI RITARDATARI E FREQUENTI

Numeri e simboli vincenti stanno per arrivare, nel frattempo il Simbolotto ci regala nuove statistiche da scoprire dopo l’estrazione di ieri. Al primo posto dei simbolotti frequenti c’è 33 Elica a quota 120. Sono due in più di 29 Diamante che è al secondo posto, a sua volta è a una lunghezza da 13 Rana che, quindi, è sul gradino più basso del podio. Lasciamolo per scoprire che al quarto posto c’è 18 Cerino, con 116 frequenze, una in più di 7 Vaso che è al quinto posto.

Passiamo a un’altra top five, quella dei ritardatari, con il 27 Scala che svetta con le sue 29 assenze, quattro in più di 31 Anguria, mentre al terzo posto c’è 12 Soldato che di ritardi ne ha accumulati 23. Questo il secondo podio delle statistiche, al quarto posto invece c’è 35 Uccello con 16 assenze, una in meno invece per 25 Natale che completa la breve graduatoria. Entrambe, comunque, cambieranno in base alla cinquina fortunata del Simbolotto che scopriremo tra non molto.