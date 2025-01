DOPO IL SUPERENALOTTO, IL LOTTO E IL 10ELOTTO: I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DI OGGI

Dopo il Superenalotto, la palla di oggi dei concorsi serali non poteva che passare (ovviamente!) al Lotto e al 10eLotto che si apprestano a chiudere il trittico di concorsi più apprezzati e partecipati nel nostro paese, prima di lasciarci in compagnia anche del sempre immancabile e ricchissimo Eurojackpot e del doppio appuntamento serale Million Day-Extra MillionDay che alle 20:30 ci permetterà di dire conclusa questa sempre lunga giornata di venerdì di concorsi, estrazioni e – soprattutto – seguitissimi premi!

Come sempre vi invitiamo a controllare sempre con moltissima attenzione i vostri numeri e quelli sorteggiati dalla Dea Bendata per evitare di cadere in confusione e sprecare una potenzialmente ricca opportunità; ma ora eccovi tutti i numeri vincenti di oggi – venerdì 3 gennaio 2025 – del Lotto e del 10eLotto: buona fortuna!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 2 del 3/1/2025

01 – 05 – 21 – 25 – 32 – 36 – 44 – 47 – 49 – 54 – 55 – 60 – 66 – 67 – 68 – 74 – 75 – 77 – 78 – 83

NUMERO ORO: 60

DOPPIO ORO: 60 – 54

EXTRA: 14 – 16 – 18 – 28 – 29 – 33 – 37 – 39 – 40 – 41 – 45 – 53 – 69 – 71 – 79

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 2 del 3/1/2025

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero Bari 60 54 44 28 33 Cagliari 55 68 05 53 39 Firenze 77 49 68 29 45 Genova 25 66 36 41 18 Milano 83 47 32 71 09 Napoli 75 60 78 69 11 Palermo 55 54 67 29 25 Roma 74 77 14 16 83 Torino 25 01 79 40 54 Venezia 21 75 05 37 74 Nazionale 58 64 82 22 72

NUMERI VINCENTI DEL SUPERENALOTTO DI OGGI: OCCHI PUNTATI SUL JACKPOT MILIONARIO

Siamo finalmente pronti anche oggi – ovviamente venerdì 3 gennaio 2025 – a portarvi alla scoperta dei numeri vincenti del Superenalotto che potrebbero veder assegnare il primissimo jackpot dell’anno nuovo ad un giocatore (forse proprio nascosto tra voi, carissimi lettori!) particolarmente fortunato: partendo proprio da qui, vi ricordiamo che oggi il ricchissimo bottino ammonta alla bellezza di 53,7 milioni di euro, sempre accompagnati dai tantissimi – addirittura undici – altri premi minori ma comunque altrettanto piacevoli!

Vi ricordiamo – poi ovviamente passeremo al risultato del sorteggio – che il requisito per aggiudicarsi il jackpot è quello di indovinare l’intera sestina serale, ma al contempo per vincere anche solo un piccolo premio vi basterà indovinare almeno un paio dei numeri classici o (se l’aveste indicato nella vostra schedina) il solo numerino stella; ed ora eccovi tutti i numeri vincenti di oggi del Superenalotto accompagnati dai nostri auguri di buona fortuna!

Ultima estrazione Superenalotto n. 2 del 03/01/2025

Combinazione Vincente

43 – 13 – 74 – 49 – 89 – 30

Numero Jolly

4

SUPERSTAR

32

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI DI OGGI STANNO ARRIVANDO!

Dopo un primissimo – decisamente ricco, ma ci torneremo tra pochissime righe – appuntamento annuale con i tre concorsi di Lotto, 10eLotto e Supernalotto, in questo venerdì 3 gennaio 2025 siamo lieti di accoglierne un secondo che porterà ancora una volta nelle nostre case dei bottini decisamente interessanti e il sempre immancabile jackpot milionario che (ve lo anticipiamo subito!) è cresciuto ancora dopo essere rimasto del tutto intaccato nella giornata di ieri: come sempre la prima cosa che vi diciamo è che l’appuntamento con le estrazioni è fissata per le ore 20 in punto con i tre concorsi che saranno protagonisti in rapidissima successione uno dopo l’altro; mentre per voi la finestra per piazzare una scommessa si chiuderà mezz’ora prima, ovvero – ovviamente – alle 19:30!

Ve li abbiamo anticipati ed ora dobbiamo dargli il giusto risalto perché tra Lotto e 10eLotto nel primo appuntamento annuale di ieri – giovedì 2 gennaio 2025 – sono stati assegnati in totale più di 24 milioni di euro: il bottino singolo più alto è stato assegnato nel gioco con le 11 ruote nazionali in quei di Pescara – esattamente a Città Sant’Angelo – e valeva la bellezza di 125mila euro; mentre la seconda posizione del podio spetta di diritto all’altro gioco con una doppietta di premi da 50mila euro l’uno vinti tra Varese e Monza-Brianza ed infine – al terzo posto – troviamo altri 31mila e 500 euro vinti con il concorso lottifero a Crotone!

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO È CRESCIUTO ANCORA PER IL SECONDO APPUNTAMENTO ANNUALE DEL 2025

Peraltro, dopo un concorso di martedì che non ha donato grandissime soddisfazioni, anche il Superenalotto ieri è tornato a colpire in grandissimo stile per inaugurare l’anno nuovo: tra gli oltre 632mila premi assegnati – infatti – ne salta immediatamente all’occhio uno dall’incredibile valore di oltre 508mila euro vinto da un singolo giocatore che è riuscito ad indovinare cinque numeri della sestina vincente ed anche il sempre ricercatissimo (e ricco!) ‘jolly’, così come non ne sono mancati altri 4 che con una quaterna e il numero ‘stella’ se ne sono aggiudicati altri 30mila; il tutto – e ve l’abbiamo già anticipato – in una giornata nella quale non è stato centrato il jackpot, cresciuto contestualmente fino alla soglia dei 53,7 milioni di euro!

VIAGGIO TRA I DINOSAURI DEL REGNO UNITO PER I UMERI DI OGGI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Anche in questa seconda giornata di concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto del 2025 ci teniamo a rinnovare il nostro sempre classico appuntamento dedicato alla Smorfia Napoletana che proprio oggi ci accompagna in una brevissimo viaggio nel Regno Unito per assistere alla scoperta di un’importantissima traccia preistorica: come primissimi numeri ve ne consigliamo fin da subito quattro, dal 26 di Inghilterra al 53 di ‘viaggio nel Regno Unito’, fino alla coppia 90-39 per le parole ‘regno’ e ‘unito’; ma per entrare nel vivo della notizia vi diciamo che nei giorni scorsi è stata scoperta una sorta di autostrada (38) percorsa più di 166 milioni di anni fa da più di 200 dinosauri (10) sepolta all’interno di una cava (54) di argilla (61).