Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 4 luglio 2024: Jackpot e numeri vincenti

ESTRAZIONE LOTTO E SUPERENALOTTO, A CHE PUNTO SIAMO?

La ruota della fortuna gira e rigira in continuazione e con l’arrivo di un nuovo giovedì – come da tradizione a cui tutti noi ci siamo ormai abituati da anni – torna a fare tappa nel Lotto, ancora una volta affiancato dai suoi fedelissimi alleati 10eLotto e Superenalotto: la serata si prospetta ricca di premi uno più bello dell’altro e chissà che dopo più di un mese (quasi due) di assenza non torni a far capolino anche l’attesissimo jackpot! Ci arriveremo a brevissimo, perché come facciamo spesso ci teniamo anche a ricordarvi che la sfida del Lotto, del 10eLotto e del Superenalotto si chiuderà esattamente 30 minuti prima dell’appuntamento con le estrazioni, fissato per le ore 20 in punto: questo significa che il tempo a vostra disposizione è veramente pochissimo; affrettatevi!

Detto questo, passiamo subito la parola all’aspetto sicuramente più interessante di tutti e tre i concorsi: ovviamente i premi in palio; riferendoci come sempre alle quote del concorso che si è tenuto martedì 2 luglio. Occhi puntati – in particolare – sul Lotto che solo 48 ore fa ha permesso ad un fortunatissimo giocatore sardo (precisamente di Porto Torres) di portarsi a casa la bellezza di 244mila euro grazie ad una quaterna e quattro terni; ma senza dilungarci troppo su martedì, ad una settimana di distanza dall’introduzione del ‘Numero Oro’ del lottifero – che scimmiotta un po’ l’omologo del 10eLotto – possiamo anche dirvi che grazie a lui sono stati vinti più di 1 milione di euro in più in tutta Italia!

Superenalotto n. 105 del 04/07/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazione 10eLotto n° 106 del 04/07/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 106 del 04/07/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

IL RICCO SUPERENALOTTO DI MARTEDÌ: JACKPOT INTATTO E VINCITE PER 6 MILIONI DI EURO

Torniamo a martedì perché oltre all’impressionante cifra vinta nel Lotto il reale colpaccio l’hanno fatto altri due giocatori grazie al Superenalotto, che – come vi anticipavamo prima – non ha ancora visto uscire il jackpot ma ha assegnato in totale la bellezza di 6,3 milioni di euro: il premio in assoluto più alto tra i 600mila vinti valeva poco più di 1,4 milioni di euro (esattamente 1.447.545,25) grazie a 5 tra i 6 numeri vincenti e la cifra ‘Stella’. Ma non è finita qui, perché un altro fortunato con gli stessi 5 numeri aggiunti al ‘Jolly’ se n’è intascati ben 537.659,62!

Lasciamo stare le quote per tornare (questa volta definitivamente!) ad oggi perché la buona notizia per tutti voi che cercherete di ‘acciuffare’ qualche ricco premio è che – nonostante gli altissimi premi di martedì – nessuno ha vinto il jackpot del Superenalotto che è arrivato a valere 43,6 milioni di euro!

INDECISI SUI NUMERI PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO? AFFIDATEVI ALLA SMORFIA NAPOLETANA

Siamo vicini alla chiusura ma prima di lasciarvi alla lunga attesa per le estrazioni di questa sera non possiamo che rispolverare il ‘vocabolario’ della Smorfia Napoletana che potrebbe contenere qualche utilissima indicazione per vincere nel Lotto, ma anche nel 10eLotto o nel Superenalotto: come funziona? È semplicissimo, basta prendere una serie di parole (il più delle volte un sogno ricorrente, ma noi preferiamo le notizie), cercarle nel citato vocabolario per trovare i numeri che il destino gli ha associato.

Facciamo subito un esempio che renderà molto più semplice capire il meccanismo smorfiesco anche a chi non lo conosce: la notizia – e tra parentesi ci sono tutti i suggerimenti del destino – è l’avvio della prima missione (81) di scalata (10) della vetta della montagna (90) K2 completamente guidata da un gruppo di alpiniste (qui potremmo scegliere il 48, anche se è associato ad ‘Alpi’) donne (21) che dopo la salita (66) e la conquista della vetta tornerà alla casa base dopo alcuni giorni. Buona fortuna a loro, e – soprattutto – buona fortuna a tutti voi che questa sera userete questi numeri per giocare con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto!

