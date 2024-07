SIMBOLOTTO, LOTTO: I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 4 Luglio 2024

Il Simbolotto è pronto ad innondare centinaia e centinaia di giocatori di ricchi premi: i suoi simboli sono già stati sorteggiati e nel frattempo che noi prepariamo carta e penna per riportarveli tutti qui vi invitiamo a cercare la vostra schedina del Lotto perché solamente così potrete sapere se questa sera siete riusciti a (come si dice) ‘sbarcare il lunario’. Prima di procedere vale la pena fare un passetto indietro per ricordarvi che in palio ci sono fino ad un massimo di 10mila euro, del tutto indipendenti dall’eventuale vincita (o non) del Lotto; cosa significa?

Che per portare a casa il bottino simbolottifero non è necessario che indoviniate neppure un numero vincente del Lotto! Tuttavia, sarà importante (importantissimo!) conservare anche la schedina del Lotto, perché solamente così potrete dimostrare di aver vinto e riscuotere – in una ricevitoria Sisal, oppure online – la vostra vincita! Ci siamo dilungati anche troppo e stiamo per dirvi le parole che tutti state aspettando; ovvero, eccovi tutti i simboli e i numeri vincenti del Simbolotto di oggi: la Balestra (22), il Quadro (40), la Mela (2). il Piano (37), l’Amo (23).

Luglio prosegue e mentre il caldo inizia a farsi sempre più opprimente a portare una (o almeno: lo speriamo) ventata di aria fresca potrebbe pensarci il secondo appuntamento settimanale e mensile con il Simbolotto: il gioco che ogni settimana segue fedelmente il suo amico Lotto, dando una seconda opportunità di vincita a tutti voi giocatori che potreste rimanere delusi dalle 11 ruote nazionali oppure – perché no – anche a chi è riuscito ad indovinare parte dei numeri estratti! Lasciando da pate il Lotto (che potete trovare in un articolo a parte completamente dedicato a lui), qui vogliamo soffermarci sul Simbolotto e dopo avervi riportato tutte le regole per giocare – ci arriviamo a brevissimo – vi diamo di nuovo appuntamento qui attorno alle ore 20 quando scatterà l’orologio della Dea Bendata e verrà il momento si incoronare i nuovi vincitori.

Ma ancor prima di venire alle regole siamo certi che moltissimi si staranno chiedendo quanto valgano i premi in palio e per mettervi subito un po’ di acquolina in bocca partiamo con il ‘principe’ di questo gioco; ovvero i 10mila euro che attendono chi (speriamo tra voi!) riuscirà ad indovinare con la sua scommessa tutti e 5 i simboli vincenti del Simbolotto. Ma i 10mila euro non sono da soli perché ad accompagnarli ci sono anche tre categorie di vincita che potrebbero valervi degli ottimi 50 euro (certo non milionari, ma sicuramente meglio di 0), oppure nel caso siate ancora meno fortunati e indoviniate solo 2 simboli 1 euro di consolazione!

TUTTE LE REGOLE PER PARTECIPARE ALL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO

Una domanda certamente ne chiamerà un’altra e dopo avervi parlato dei premi del Simbolotto potreste chiedervi quanto costerà tutto questo e se – nell’effettivo – valga la pena cercare di indovinare almeno due simboli: la risposta vi farà sicuramente piacere perché uno degli aspetti più interessanti di questo gioco è che voi cari giocatori non dovrete sborsare neppure 1 euro per giocare! Non aspettatevi – però – che vi basterà presentarvi in ricevitoria e chiedere di giocare al Simbolotto per tornarvene a casa con la vostra schedina perché c’è un’altra regola importante da rispettare.

Per giocare – infatti – il 'costo' che dovrete pagare è quello di una scommessa di qualsiasi importo nel Lotto, scegliendo tra le tante ruote nazionali quella che questo mese è associata al Simbolotto: cercate la piccola 'S', oppure se preferite partire già preparati sappiate che per luglio e agosto si tratterà di quella Nazionale. Fatto questo, sulla schedina lottifera troverete anche i simboli per partecipare a quest'altro concorso e a quel punto sarete liberissimi di tornare a casa, mettervi comodi e incrociare le dita in attesa che la Dea Bendata bussi alla vostra porta!











