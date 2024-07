Lotto/ Estrazione di oggi Superenalotto e 10eLotto, 2 luglio 2024: i numeri vincenti

LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO: OGGI IL PRIMO APPUNTAMENTO DEL MESE DI LUGLIO

Abbiamo detto definitivamente addio al mese di giugno e nel secondo giorno di luglio ad accoglierci troviamo come sempre il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto, pronti a regalare qualche emozione unica a molti (moltissimi!) tra i giocatori che oggi sfideranno la sorte: dal conto nostro siamo certi che tre voi affezionati lettori siete in molti che – proprio in questo momento – state pensando alle combinazioni e ai numeri da giocare per cercare di accaparrarvi qualche premio da sogno! Senza pensare troppo alla cifre (ma promettiamo che a breve ci arriveremo!) iniziamo ad anticiparvi che il jackpot del Superenalotto continua a crescere sempre di più; mentre tra Lotto e 10eLotto ogni settimana i premi superano – di giorno in giorno – tranquillamente la soglia del milione, con oltre 2 miliardi di euro vinti dall’inizio dell’anno!

Riavvolgiamo leggermente il nastro (anche per far crescere l’attesa di scoprire quanto vale oggi il jackpot del Superenalotto: vero protagonista di ogni concorso settimanale) per tornare alla vostra caccia dei numeri da giocare oggi per lasciarvi un paio di importanti consigli: dopo il concorso di sabato scorso nel Lotto si segna l’ennesima conferma dell’8 sulla ruota di Venezia come numero più sfortunato dell’anno, con ormai 125 assenze. Importante anche ricordare che tra gli ambi da ormai 62 turni non si vede la cadenza (ovvero una combinazione di almeno 9 numeri con una qualsiasi cifra finale) 6 su Palermo. Nel 10eLotto, invece? La risposta è sempre la stessa da 16 giorni: il più assente è il 78, mentre anche il 26 concorre alla prima posizione con soli due ritardi in meno del suo collega.

CON IL LOTTO TORNA IL SUPERENALOTTO CON IL SUO JACKPOT DA SOGNO: QUANTO VALE?

Avete atteso abbastanza e ormai non starete più nella pelle per scoprire quanto vale oggi il jackpot del Superenalotto; e la buona notizia è che finalmente stiamo per darvi la risposta! La sua ultima comparsa ‘pubblica’ (quando valeva l’incredibile cifra di più di 100 milioni di euro) risale ormai a poco meno di due mesi fa e da quel momento la sua crescita è stata – a dir poco – inarrestabile fino al valore di 42,9 milioni di euro in palio oggi: decisamente inferiori al massimo storico, ma comunque sufficienti a dimenticare per il resto della vita qualsiasi preoccupazione economica!

L’abbiamo fatto per il Lotto e per il suo amico – il 10eLotto – e vale la pena lasciarvi anche qualche piccolo consiglio sui numeri sfortunati del Superenalotto, sempre capitanati da ormai diverse settimane dal 35, seguito dall’89 e dal 74; mentre l’86, l’85 e il 6 sono stati tra i più gettonati negli ultimi mesi, dei veri e proprio amici fidati della Dea Bendata, sempre al suo fianco.

LA SMORFIA NAPOLETANA E I SUOI CONSIGLI PER IL LOTTO E IL SUPERENALOTTO

Ma se proprio voleste tentare il tutto per tutto con i concorsi di oggi – martedì 2 luglio 2024 – di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, allora non vi resta che rivolgervi alla sempre divertente Smorfia Napoletana che oggi vi porta una serie di numeri partendo da una notizia diffusa un paio di giorni fa. Il tema in questione è una sperimentazione avviata negli States per impiantare un volto fatto con pelle umana su di un robot, rendendolo in grado di esprimere emozioni, sorridere e sembrare – in qualche modo – più ‘umano’.

Sfogliando il libro della Smorfia i numeri suggeriti sarebbero il 29, il 10, il 45, il 49 e il 21: vi chiedete a cosa siano associati? Non vogliamo dirvelo, per invitarvi a consultare voi stessi questo antichissimo ‘oracolo’, cercando numeri e corrispondenze che vi rappresentino e siano significativi per voi! Buon divertimento con la Smorfia e buona fortuna con Lotto, 10eLotto e Superenalotto: ci vediamo tra qualche ora su questa stessa pagina per i numeri vincenti!











