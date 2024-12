Come sempre anche questo giovedì 5 dicembre 2024 sarà dedicato – almeno nel corso della serata, più precisamente a partire dalle ore 20 – al consueto ed amatissimo appuntamento con Lotto, 10eLotto e Superenalotto, i tre giochi più apprezzati e partecipati tra i numerosi offerti da Sisal soprattutto in virtù dei ricchi premi e – soprattutto – del milionario jackpot che di settimana in settimana fanno certamente gola a tantissimi tra voi cari lettori: se non l’avete ancora fatto, correte a giocare le vostre schedine, noi nel frattempo vi aspettiamo qui per scoprire (quando sarà il momento!) tutti i numeri vincenti di oggi!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi giovedì 5 dicembre 2024: numeri vincenti e simboli

Se – invece – aveste già la schedine tra le mani, allora addentratevi con noi alla scoperta dei più alti premi che sono stati assegnati dopo l’estrazione di martedì 3 dicembre 2024: il primo sul quale cadono gli occhi non può che essere quel singolo bottino da oltre 65mila euro messo a segno a Bari centrano 10 ambi, 10 terni, 5 quaterne e una cinquina – tutte da un solo giocatore – nel Lotto; il tutto mentre nel 10eLotto si è arrivati al più ad un singolo premio da 30mila che ha contribuito ad un totale regionale in Lombari per oltre 44mila euro.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto, Martedì 3 Dicembre 2024

—

Superenalotto n. 193 del 5/12/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 194 del 5/12/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 194 del 5/12/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

IN ARRIVO LA NUOVA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO: CONTINUA A CRESCERE IL JACKPOT MILIONARIO

E il Superenalotto? La risposta è presto data con una giornata di martedì – oggi ci piacerebbe partire da qui – che per l’ennesima volta consecutiva non ha visto uscire il ricercatissimo jackpot milionario che proprio oggi è arrivato a valere l’incredibile cifra di 40,1 milioni di euro sui quale potrete mettere le mani indovinando tutti e 6 i numeri che verranno scelti in serata dalla Dea Bendata: martedì – appunto – nessuno c’è riuscito e tra i premi più alti assegnati vale la pena soffermarci solamente sugli otto bottini da 21mila e 219 euro vinti nella versione ‘SuperStar’, oppure anche sui 13 da poco più di 13mila assegnati con 5 punti nel gioco classico.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Martedì 3 Dicembre 2024

I NUMERI PER LOTTO E 10ELOTTO DELLA SMORFIA NAPOLETANA DEDICATA ALLA FIERA LETTERARIA DI ROMA

Infine, neppure oggi può mancare l’appuntamento con la Smorfia Napoletana che ha già scelto per voi sia la notizia da cui partire, sia tutti i possibili numeri associati; ed entrando subito nel merito della sequenza potenzialmente fortunata vi invitiamo a porre la vostra attenzione sulla fiera (63) che si è recentemente aperta al famoso auditorium della ‘Nuvola’ (19) di Roma (88) dedicata interamente ai libri (32) – chiamata non a caso ‘Più libri, più liberi’ – pubblicati dalla piccola e media editoria, con un serie di 5 giorni di incontri (19) con migliaia di autori (51) provenienti da tutto il bel paese.