Da poco meno di 72 ore siamo entrati ufficialmente nel mese di dicembre ed incappando in un nuovo martedì non possiamo che dichiarare aperta la nuova caccia mensile ai numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che anche nel mese più festivo dell’anno (con il countdown di Natale che segna già -22 giorni) metteranno in palio i loro sempre ricercatissimi premi e jackpot in attesa di qualcuno che riesca a metterci le mano sopra per vedersi svoltate completamente le festività!

L’appuntamento con i tre concorsi è – come sempre – fissato per le ore 20 e visto che abbiamo un po’ d’anticipo rispetto all’arrivo della Dea Bendata possiamo dedicarci (come sempre facciamo) ai premi più alti che si sono visti uscire dopo le estrazioni di venerdì 29 e sabato 30 novembre 2024: oggi ad occupare il primo posto del podio troviamo ancora una volta il 10eLotto che ha raggiunto la soglia dei 50mila euro con una singola giocata, seguito a brevissima distanza da quei 45mila vinti grazie al Lotto in una fortunatissima Campania che – da sola – ha fatto segnare la bellezza di 182mila euro di premio con 10 vincite differenti; con un totale che per i due giochi ha superato di poco i 18 milioni!

Superenalotto n. 192 del 3/12/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 193 del 3/12/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 193 del 3/12/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

ANCHE A DICEMBRE TORNA IL SUPERENALOTTO: INTATTO (E MILIONARIO!) IL JACKPOT IN PALIO

Prosegue – sempre dallo scorso sabato -, invece, il ricco mese del Superenalotto che dopo aver assegnato più di 621mila euro ad un singolo vincitore lo scorso venerdì, nell’ultimo concorso novembrino ne ha assegnato uno da ben 598mila e 757 euro con il secondo 5+1 di fila indovinato da un singolo fortunatissimo scommettitore; ma vale la pena anche ricordare quell’altro vincitore che con soli 5 punti se n’è portati a casa più di 193mila, forse sintomo di un dicembre in cui vedremo finalmente azzerarsi (ed ovviamente vincere!) il jackpot: a tal proposito oggi vi ricordiamo che se riusciste a centrare un ambitissimo – e raro – 6 vi porterete a casa ben 39,3 milioni di euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA DI NATALE: TRA DECORAZIONI E LUMINARIE, I NUMERI DI OGGI!

Visto che l’abbiamo già citato in apertura, prima di chiudere questo articolo ed aspettare pazientemente l’arrivo delle ore 20, oggi la nostra parentesi sulla Smorfia Napoletana è dedicata all’imminente (ed atteso quasi quanto un jackpot superenalottifero!) arrivo del Natale: da Washington a Londra – infatti – i leader mondiali hanno iniziato ad accendere le luminarie natalizie dei loro palazzi governativi, con la Casa Bianca e il numero 10 di Downing Street che ora splendono come stelle nella notte!

Tanti i numeri smorfieschi potenzialmente dedicati alle festività natalizie, ma qui ci dedicheremo soprattutto a decorazioni e luminarie, partendo però dal primo e più ovvio dei numeri che non può che essere il 25: a lui si uniscono anche la coppia 40-2 per l’albero e (più correttamente) l’abete, assieme al 62-decorazioni, al 39-luci, al 9-palle e al 16-ghirlanda; ma nel frattempo potrete anche aggiungere – specie se giocaste al Superenalotto o al 10eLotto, visto che un cinquina per il Lotto ce l’avete già – il 12 per il mese di dicembre oppure il 30 per la nascita al centro della festività.