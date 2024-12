In questo giovedì 5 dicembre 2024 si terrà – come da tradizione ormai assodata, oltre che ben nota e partecipata – una nuova estrazione del Simbolotto che ci consegnerà la 193esima cinquina di colorati simboli dell’anno, sembra associata ad una ricca serie di premi che potrebbero finire (ovviamente: fortuna permettendo!).

Nelle vostre tasche: un concorso – vale la pena ricordarlo per tutti i possibili novizi tra voi carissimi lettori – che si ripete in ben quattro differenti occasioni nel corso della settimana, con un’associazione indelebile con il Lotto che – unitamente al Simbolotto – si ripete puntuale ogni martedì, giovedì, venerdì (questo un appuntamento insolito, introdotto solamente un anno fa come extra per raccogliere fondi a favore dell’Emilia Romagna dopo l’alluvione del 2023) e sabato dell’anno; salvo giorni festivi che potrebbero far tardare le estrazioni!

TORNA OGGI IL SIMBOLOTTO: TUTTE LE REGOLE PER PARTECIPARE CORRETTAMENTE ALL’ESTRAZIONE

Se non vi fossero ben chiare le regole del Simbolotto, sappiate che è veramente tutto facilissimo e rapidissimo, oltre a non richiedere alcun tipo di sforzo dato che – di fatto – non dovrete neppure scegliere i vostri simboli preferiti: per giocare la prima (e tecnicamente unica) cosa da fare è scegliere tra uno e dieci numeri – purché siano inclusi tra l’1 e il 90 – da giocare nella ruota di Venezia del Lotto; tenendo a mente che la scelta della ruota veneziana è vincolante dato che questo gioco si associa di mese in mese ad una ruota differente che entra in promozione!

Fatto questo e pagata la vostra scommessa – che anche in questo caso è del tutto libera, ma tenendo a mente che come minimo il Lotto fissa 1 euro e come massimo i 200, il tutto con scaglioni che vanno di 50 centesimi in 50 centesimi -, se avrete anche selezionato la casellina del Simbolotto vi verranno consegnati automaticamente dal sistema Sisal 5 simboli casuali che costituiranno la vostra immodificabile scommessa.