Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 5 Luglio 2024

LE COMBINAZIONI DI LOTTO E 10ELOTTO DI OGGI DOPO IL SUPERENALOTTO

Dopo aver seguito in diretta l’estrazione del Superenalotto, dedichiamoci ai numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, perché possono regalarci sorprese e premi altrettanto interessanti. Anche per questo motivo ci teniamo sempre a rimarcare quanto sia importante verificare con la massima attenzione le vostre giocate, anche perché sarebbe un peccato farsi tradire da una distrazione, avendo a disposizione tantissimi strumenti.

Possiamo citarvi l’app ufficiale My Lotterie, ma potete usare anche il form che viene messo a disposizione sul sito ufficiale per verificare se i vostri numeri corrispondono a quelli vincenti, inserendo il numero seriale che trovate sotto a quello a barre presente sulla vostra schedina. Nel giro di qualche minuto potreste così ritrovarvi a dovervi occupare della riscossione delle vincite, questo è quello che vi auguriamo, non solo per Lotto e 10eLotto, ma anche per quanto riguarda il Superenalotto.

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 107 del 05/07/2024

06 – 07 – 11 – 12 – 23 – 30 – 31 – 32 – 41 – 42 – 50 – 53 – 54 – 60 – 64 – 65 – 67 – 70 – 84 – 89

NUMERO ORO: 41

DOPPIO ORO: 41 – 30

EXTRA: 02 – 09 – 10 – 19 – 34 – 36 – 37 – 68 – 71 – 76 – 77 – 80 – 82 – 85 – 86

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazione del Lotto n° 107 del 05/07/2024

Ruota Numero 1 Numero 2 Numero 3 Numero 4 Numero 5 BARI 41 30 60 76 77 CAGLIARI 65 23 89 37 34 FIRENZE 65 31 84 86 19 GENOVA 42 07 32 68 30 MILANO 50 67 64 36 41 NAPOLI 67 89 06 10 09 PALERMO 60 12 71 53 62 ROMA 06 54 80 37 62 TORINO 53 89 82 09 31 VENEZIA 70 11 85 02 77 NAZIONALE 72 71 50 03 46

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: CACCIA AL JACKPOT

Per chi ha partecipato all’estrazione del Superenalotto è arrivato il momento di scoprire la sestina fortunata per capire se sono stati centrati i numeri vincenti, quindi questo è sicuramente il posto giusto per cominciare tutte le operazioni di verifica, che comprendono però altri strumenti, come vale anche per Lotto e 10eLotto. C’è l’app del gioco, il sito ufficiale, quello dell’Agenzia Dogane e Monopoli, oltre alle ricevitorie dislocate su tutto il territorio, dunque non avete scuse riguardo il controllo delle vostre schedine affinché sia preciso.

Per quanto riguarda l’estrazione, se non sapete come funziona, sappiate che c’è una Commissione di ADM che deposita dischi ottici con le combinazioni giocate in un armadio blindato, poi li preleva per inserire i dati del concorso, tenendo il sistema informatico sconnesso, quindi inaccessibile dall’esterno; i dati vengono caricati e quindi viene avviata la procedura per scoprire le schedine vincenti, di cui poi viene fornito l’elenco. Chissà se nel prossimo ci sarà la vostra…

Ultima estrazione Superenalotto n. 106 del 05/07/2024

Combinazione Vincente

21 – 50 – 23 – 35 – 26 – 10

Numero Jolly

87

Superstar

76

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO, LE QUOTE DI LOTTO E 10ELOTTO

Potrebbe essere la vostra serata grazie a Lotto, 10eLotto e Superenalotto, la vostra vita potrebbe cambiare presto grazie ai numeri vincenti di questi tre giochi che sono protagonisti del concorso di oggi. Prima di scoprire le combinazioni fortunate, indaghiamo le quote, partendo dalle vincite più importanti dopo il concorso del Lotto di ieri: ad esempio, quella più alta è stata centrata a Pozzuoli (Napoli), con 124mila e 500 euro a cui si aggiungo i 13mila e 500 euro di Salerno e gli 11mila euro che invece sono stati vinti a Somma Vesuviana (Napoli). Ha fatto festa anche il Veneto, visto che sono stati vinti al Lotto 31mila e 400 euro a Cornuda (Treviso) e 11mila e 33 euro a Pieve di Cadore (Belluno). L’ultima pioggia di premi del Lotto è stata di quasi 6 milioni di euro, nel complesso sono stati distribuiti oltre 646 milioni di euro dall’inizio dell’anno.

Restiamo in tema premi, perché ci sono quelli del 10eLotto, prima di lasciare la parola al Superenalotto: nel complesso, sono stati vinti 95mila e 200 euro grazie a sette premi, tra cui c’è quello di 40mila euro che è quello più alto, vinto ad Afragola, mentre 22mila euro sono stati vinti a Massa Lubrense, 8mila a Monte di Procida e quattro da 6mila e 300 euro l’uno a Torre del Greco. Ma hanno festeggiato anche nella zona di Lecce, visto che a Copertino sono stati ottenuti 20mila euro, mentre a Nardò 17mila. Infine, a Milano sono stati vinti 10mila euro. Per quanto riguarda il bilancio generale, sono stati distribuiti 24,4 milioni nella penisola, nel complesso siamo oltre i due miliardi dall’inizio dell’anno.

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO VOLA OLTRE 40 MILIONI…

Oltre il Lotto, a quasi due mesi dall’ultima grande vincita del Superenalotto, c’è voglia di metter le mani sul ricco Jackpot, arrivato già a quota 44,2 milioni di euro. Infatti, nel corso del concorso di ieri non c’è stato alcun giocatore che è riuscito a indovinare i numeri vincenti, la sestina fortunata. A proposito dell’appuntamento di ieri con la dea bendata, ci sono state comunque delle vincite importanti: lo dimostrano in primis i quattro “5” centrati, ognuno dei quali da 43.071,42 euro.

Un bottino simile va a coloro che hanno centrato, invece, i due “4 stella”, perché in questo caso la vincita è di 40.639 euro per ognuno dei fortunati. Chiaramente non è finita qui con le quote del Superenalotto, perché ci sono diversi premi, ma questi sono senza dubbio i più ricchi di ieri. Ad esempio, ci sono pure ben 71 schedine fortunate per quanto riguarda la categoria fortunata del “3 stella”, con un premio di 3.056,00 euro per ogni giocatore vincente.

LA SMORFIA NAPOLETANA, TAYLOR SWIFT E LE ESTRAZIONI…

I numeri non sono come le parole, quindi trovare l’ispirazione spesso è molto difficile, soprattutto quando si tratta di sceglierli per giocare a Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ma per fortuna c’è la Smorfia napoletana che può darvi una mano. Di solito, la tradizione partenopea è un ottimo aiuto per interpretare i sogni e trarne dei numeri da giocare, d’altra parte potete attingere dall’attualità e, se non avete idea come, vi forniamo un esempio.

Prendiamo la notizia di Milano che diventa una città turistica in questi giorni a causa dell’imminente arrivo di Taylor Swift per i due concerti a San Siro: tutto è sold out da mesi, l’affluenza è aumentata del 250% in base ai dati di Airbnb. Partiamo dal 55, la musica, e 1, l’Italia, ma possono cadere bene 20, la festa visto il clima che ci sarà, mentre il 46, i soldi, possono essere intesi anche come giro d’affari. Un bel poker di numeri da cui partire in vista delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto.











