Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi venerdì 5 luglio 2024: numeri e simboli vincenti

La prima settimana del mese è in dirittura d’arrivo ma prima di salutarla è tempo di dare spazio all’estrazione di oggi, venerdì 5 luglio 2024, del Simbolotto, il concorso associato al Lotto che permette di vincere fino a 10.000 euro. È una cifra che sicuramente farebbe sorridere coloro i quali in questo momento dell’anno particolare si trovano in difficoltà perché in cerca di risparmi utili a programmare un viaggio o anche semplicemente qualche giorno di relax, lontano dal lavoro e da altri impegni asfissianti. Il sogno può essere rincorso con un solo euro ed è per questo motivo che sono tanti quelli che ci provano ad ogni appuntamento.

Il Simbolotto d’altronde è un gioco che piace a coloro che non sono assidui scommettitori ma che amano tentare la sorte in modo piuttosto semplice. Il gioco è infatti del tutto automatizzato e soltanto partecipando al Lotto è possibile prendervi parte. In particolare c’è una ruota specifica che lo consente, quella del mese in questione è la Nazionale, individuabile anche in virtù del simbolo “S” che spunta al suo fianco. Soltanto giocando una schedina su questa si ottiene la propria cinquina, che dovrà corrispondere con quell’estrazione.

Tutte le informazioni sul Simbolotto: regolamento, come si gioca e vincite

Per coloro che non avessero ancora compreso come entrare nel mondo del Simbolotto in attesa dell’estrazione di oggi, spieghiamo meglio le regole di questo concorso. Una volta giocato con il Lotto per la ruota Nazionale, in coda alla propria schedina comparirà una cinquina di simboli e numeri tra i 45 disponibili in totale. L’assegnazione di questi ultimi sarà del tutto casuale, senza possibilità di scelta. È anche in virtù di ciò che la partecipazione è molto semplice, oltre che per il fatto che si può effettuare sia in ricevitoria che online.

Dopo avere scoperto i simboli e numeri vincenti, col consueto sorteggio delle 20, non resta che comparare manualmente la schedina con l’esito, sperando di essere tra i fortunati vincitori. Per ottenere i 10.000 euro è necessaria una corrispondenza completa, ma ci sono anche dei premi minori per coloro che ci riescono soltanto parzialmente.











