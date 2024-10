LOTTO E SUPERENALOTTO, CORSA AL JACKPOT VINCENTE!

Avete vinto al Superenalotto? C’è un solo modo per scoprirlo: controllare la sestina fortunata per capire se corrisponde a quella presente sulla vostra schedina. In tal caso vedremo finalmente assegnato l’ambito Jackpot, che in tutti questi mesi è cresciuto concorso dopo concorso. Ci sono vari modo per riscuotere il proprio premio in caso di successo. Ad esempio, potete farlo in uno dei punti vendita fisici dislocati nella penisola: vi servirà la ricevuta di gioco, originale e integra, perché è l’unico titolo valido per vedersi assegnato il premio conquistato.

SIMBOLOTTO, LOTTO: I NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 5 Ottobre 2024

Il pagamento può avvenire anche online, tramite l’app del rivenditore autorizzato o su uno dei siti autorizzati, ma in ogni caso le modalità sono legate all’importo vinto, motivo per il quale il consiglio è di procedere per step: prima verificate le vostre giocate, poi l’esito dell’estrazione e in base al premio valutate la strada da intraprendere per ottenere il premio. Ora è tempo di concentrarsi sui numeri vincenti prima di ritrovarci con quelli di Lotto e 10eLotto.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti!/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 4 Ottobre 2024

Ultima estrazione Superenalotto n. 159 del 05/10/2024

Combinazione Vincente

47 – 41 – 13 – 84 – 81 – 58

Numero Jolly

4

SUPERSTAR

81

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

LOTTO E SUPERENALOTTO, VERSO I NUMERI VINCENTI: NUOVA ESTRAZIONE

Lotto, Superenalotto e ovviamente anche 10eLotto si prenderanno la scena questa sera grazie alla nuova estrazione di oggi, sabato 5 ottobre 2024, e ai numeri vincenti che possono regalare belle sorprese e ricche vincite. In attesa di scoprire le combinazioni fortunate e i relativi premi da assegnare, ci sono le statistiche da scoprire. Allora partiamo dai numeri ritardatari del gioco che compie un viaggio tra le ruote, con il 31 su Genova che è in testa a questa speciale classifica con le sue 127 assenze.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 4 Ottobre 2024

Alle sue spalle troviamo l’87 su Firenze, che non si vede da 104 estrazioni. Non è centenario il numero che si trova al terzo posto: sul gradino più basso del podio, infatti, c’è il 56 su Venezia, a quota 99. Potrebbe diventare centenario stasera, se continuerà la sua fuga… Passiamo al quarto posto con il 12 su Genova che ha collezionato 94 ritardi, sono 92 invece per l’85 su Nazionale.

—

Estrazione 10eLotto n° 160 del 05/10/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 160 del 05/10/2024

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero Bari Cagliari Firenze Genova Milano Napoli Palermo Roma Torino Venezia Nazionale

—

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO E LE ULTIME QUOTE

Ci sono altri numeri da tener presente e sono quelli che compongono il Jackpot del Superenalotto in palio oggi. Non c’è stato alcun 6 nel terzo appuntamento settimanale di questo gioco, quindi il montepremi è salito a 85,1 milioni di euro. Ma le quote del concorso di venerdì ci mostrano come possa essere generoso questo gioco. Ad esempio, c’è il 4 stella che ha regalato 48.402,00 euro ai due fortunati che posseggono le schedine fortunate.

Altrettanto importante la vincita di chi ha centrato il 5: in questo caso parliamo di cinque giocate fortunate ognuna delle quali da 26.101,49 euro. Passiamo al 3 stella che invece garantisce un premio di 3.097,00 euro a coloro che hanno centrato questa categoria: le schedine vincenti in questo caso sono 67. Ma questi sono solo alcuni dei premi vinti con l’estrazione di venerdì, ce ne sono tante altre, fino al premio consolatorio di 5 euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA SUGLI AMICI A 4 ZAMPE…

Non può mancare il nostro approfondimento sulla Smorfia napoletana quando ci si avvicina alle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto, quindi visto che ci piace attingere dall’attualità per dimostrare che la tradizione partenopea può tornare utile anche senza tirare in ballo i sogni, prendiamo in esame la nuova proposta di Ignazio La Russa. Il presidente del Senato vorrebbe consentire ai senatori di poter portare a Palazzo Madama il proprio animale da compagnia, visto che attualmente non è prevista.

Non possiamo non partire dall’1, che è il numero associato al nostro Paese, poi chiaramente non può mancare la gatta, 3, visto che si parla di amici a quattro zampe. La Smorfia napoletana ci offre anche la possibilità di coinvolgere il 70, il Palazzo, da non intendere in questo caso come casa ma come edificio, mentre il 24 è il numero associato alle guardie, intese come vigilanti della sicurezza.