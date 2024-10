Dopo il Lotto la parola passa al Simbolotto, che torna oggi, sabato 5 ottobre 2024, con una nuova estrazione di numeri e simboli vincenti: non c’è viaggio tra le ruote senza il coinvolgimento del gioco abbinato. Del resto, c’è una ruota in promozione che consente concorso dopo concorso di partecipare all’uscita della nuova cinquina fortunata. Lo si comprende dalla modalità di gioco: per partecipare all’estrazione bisogna giocare al Lotto optando per la ruota, appunto, in promozione, che cambia mese dopo mese in base al calendario stilato. Nel caso di ottobre, è protagonista quella di Roma.

Quindi, giocando su questa ruota si ottiene automaticamente e soprattutto gratuitamente una giocata aggiuntiva, quella del Simbolotto. Viene stampata sulla stessa schedina di gioco, dove troverete quindi le vostre differenti giocate. Conservatela con la massima cura e attenzione in vista del momento della verità con la Dea bendata.

LE STATISTICHE DEL SIMBOLOTTO: DAI RITARDATARI AI FREQUENTI

L’attenzione per le statistiche e i ritardatari non riguarda solo i numeri protagonisti con il gioco principale, il Lotto, ma anche per il Simbolotto. Dunque, diamo uno sguardo a questa graduatoria speciale, che si apre con il 4 Maiale che è al primo posto con 35 ritardi. Al secondo posto invece si piazza il 28 Ombrello che invece ha accumulato 31 assenze. Più distante 43 Funghi, che ha accumulato 26 ritardi. A quota 22 al quarto posto troviamo il 42 Caffè, che sopravanza 33 Elica che completa questa top five.

Ma non è l’unica che prenderemo in esame, perché ci sono anche i numeri e simboli frequenti del Simbolotto. In questo caso al primo posto troviamo 33 Elica con 114 frequenze, due in più di 18 Cerino che è al secondo posto, a seguire 29 Diamante a 109 per completare il podio. Alle sue spalle la coppia formata da 13 Rana e 12 Soldato a una lunghezza e sono a sua volta avanti di una frequenza rispetto a 3 Gatta e 7 Vaso che chiudono la top five.

