Mentre la prima settimana di ottobre si prepara a salutarci, anche la Dea Bendata è (quasi) pronta a timbrare l’ultimo cartellino settimanale di Lotto, 10eLotto e Superenalotto con l’estrazione ‘extra’ che si terrà nella prima serata di oggi – venerdì 4 ottobre 2024 – e poi l’ultimissima del ciclo regolare di concorsi che si prepara già ad accoglierci all’alba di domani: occhi – dunque – su premi e jackpot perché chissà che sia proprio oggi il giorno in cui (finalmente?) torneremo a vedere qualche bottino milionario finire nelle tasche dei più fortunati tra voi carissimi giocatori; ma prima di tutto sapete che dovremo aspettare pazientemente – e con le dita incrociate – le ore 20.

Per rendere meno ‘estenuante’ l’attesa, rimanete un attimo con noi in questo breve viaggio tra i tre amati concorsi che parte dal dirvi subito che (ancora una volta) ieri non si sono visti premi particolarmente alti, salvo un 47mila euro nel Lotto e cinque da 20mila nel 10eLotto; e proprio per questo ci teniamo a farvi sapere che nel primo gioco l’accoppiata di numeri meni fortunati è composta da 31-Genova e 87-Firenze che non si vedono da una trentina di concorsi – più di 100 estrazioni -, così come nel secondo gioco anche il 35 e il 28 continuano a farsi (per così dire) desiderare da giocatori e vincitori.

Superenalotto n. 158 del 04/10/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 159 del 04/10/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 159 del 04/10/2024

Ruota 1° 2° 3° 4° 5° BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO CONTINUA A CRESCERE: APPUNTAMENTO COI NUMERI VINCENTI

Tenendo bene a mente i consigli sui numeri che vi abbiamo appena dato, nel caso in cui voleste giocare anche al Superenalotto attirati dal suo milionario jackpot, sappiate che qui la coppia meno fortunata è composta dal 30 e dal 19 che sono stati assenti per più di 60 concorsi di fila (il primo addirittura 85); ma dall’altro canto è interessante nota – da un lato – che ieri un fortunatissimo giocatore è riuscito a vicnere un bottino dalla bellezza di più di 174mila euro indovinando l’80% dei numeri estratti (ovvero 5 su sei) e – dall’altro lato – che oggi il jackpot è arrivato a valere ben 84,2 milioni di euro che potreste portarvi a casa spendendo un solo euro!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER CONSIGLIARVI I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI: COME FUNZIONA

Sempre rimanendo nel tema dei numeri fortunati e sfortunati, l’ultimo consiglio che possiamo darvi per le giocate di 10eLotto e Superenalotto è quello di rivolgervi anche alla Smorfia Napoletana che può tradurre per voi sogni, racconti e notizie in – appunto – numeri. Oggi per voi ne abbiamo addirittura otto: sono 2-9-17-35-44-60-79-84; tutti collegati alla notizia di uno scavo archeologico (purtroppo illegale) nel cuore di Napoli che ha permesso di scoprire una chiesa medievale mai osservata prima, decorata con un affresco perfettamente conservato, splendidi pavimenti in marmo e alcune antiche ceramiche in parte di epoca romana.