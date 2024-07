LOTTO E SUPERENALOTTO/ Estrazione di oggi e 10eLotto, 6 luglio, numeri vincenti!

I NUMERI DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO: CACCIA AL JACKPOT

La ruota inizia a girare e – come vi avevamo anticipato poche ore fa su queste stesse righe – la Dea Bendata si prepara ad incoronare i nuovi vincitori di oggi del Superenalotto: se non vi ricordaste quanto vale la posta in gioco, corriamo in vostro soccorso per dirvi che il jackpot di oggi vale ben 45 milioni di euro, sottolineando anche che quasi due mesi è assente dalle schedine vincenti! Cosa significa?

Che statisticamente siamo sempre più vicini alla tanto attesa vittoria, ma nel caso in cui non foste voi i fortunati milionari non datevi subito per vinti perché – oltre a sperare di potervi sempre portare a casa uno degli altri numerosi premi – potrebbe anche significare che la Dea Bendata ha deciso di tardare il suo appuntamento con voi ancora di un paio giorni; e dovrete aspettare solamente fino al prossimo martedì – il nono giorno di questo caldo luglio – per sfidarla un’altra volta, con un jackpot ancora più ricco ad attendervi! Tenendo le dita incrociate, passiamo subito all’annuncio attesissimo dei numeri vincenti di oggi del Superenalotto, che aprono ufficialmente le porte anche agli ormai imminenti Lotto e 10eLotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 107 del 06/07/2024

Combinazione Vincente

26 – 34 – 47 – 33 – 18 – 24

Numero Jolly

35

Superstar

30

COSA SUCCEDERÀ NELL’ESTRAZIONE DI LOTTO E SUPERENALOTTO?

Un’altra settimana si sta per chiudere e a farvi compagnia in questo sabato sera – come d’abitudine – torneranno anche il Lotto, il Suprenalotto e il 10eLotto che ancora una volta proveranno a farvi vincere uno dei loro premi e jackpot: noi teniamo incrociate le dite e diamo il via ad un nuovo viaggio nei concorsi che per ora ci porterà a scoprire alcune utili statistiche e i premi che sono stati vinti nella giornata di ieri (quando si è tenuto l’ultimo appuntamento con i tre amatissimi giochi); per poi accompagnarvi tra un paio di ore alla scoperta di tutti i numeri vincenti! Ad aprire le danze – sempre precisissimo alle ore 20 in punto – ci sarà il Superenalotto con il suo jackpot sempre più alto, seguito pochi minuti dopo anche dal Lotto e dal compare 10eLotto; mentre in altri lidi la Dea Bendata farà tappa – in questo caso alle 20:30 – anche nell’ultimo concorso odierno del Million Day.

Ma senza dilungarci troppo ci preme iniziare immediatamente, scaldando i nostri (e i vostri) motori partendo dalle già citate statistiche su Lotto e Superenalotto: vi chiedete a cosa possono servirvi? Semplice, per scegliere i numeri migliori per le vostre schedine, massimizzando le opportunità di riuscire a mettere le mani su qualche bottino milionario! Per ora possiamo darvi solo i dati del Lotto – visto che quelli del 10eLotto variano ogni 5 minuti per via dei concorsi rapidi – e guardando al sempre preciso sito AgiProNews non possiamo che segnalarvi (per l’ennesima volta, direte voi) che il più ritardatario – e parliamo di ben 128 giorni di assenza – tra i vincitori è l’8 sulla ruota del Lotto di Venezia, seguito da 123 e da 122 concorsi anche dal 7 sulla ruota del Lotto Firenze e dal 6 su Bari.

Estrazione 10eLotto n° 108 del 06/07/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 108 del 06/07/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

TORNA IL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE OGGI IL JACKPOT MILIONARIO E TUTTI I PREMI DELL’ULTIMO CONCORSO

E per quanto riguarda il Superenalotto? Anche lui ha delle statistiche sui numeri ‘giusti’ come il Lotto e il 10eLotto? La risposta – scontatissima – è sì, e l’aspetto migliore è che in questo caso possiamo darvi sia i numeri meno fortunati (come prima) che quelli più fortunati: nel primo caso la sfortuna sembra accanirsi in particolare con l’86, l’85 e il 6; mentre nel secondo caso la sua ‘avversaria’ – ovviamente la fortuna – bacia il 74, il 77 e l’1: magari il modo migliore per vincere nel Superenalotto è proprio fare un mix tra questi dati, sperando che sia un’idea originale e – soprattutto – premiata dalla sorte!

Ma ci manca una cosa se vi parliamo del Superenalotto; ovviamente i premi di ieri – venerdì 5 luglio 2024 – e il valore odierno del jackpot: nel primo caso possiamo segnalarvi che ‘solamente’ 8 giocatori si sono portati a casa una cifra superiore ai 24mila euro, con il massimo vinto di 25.429; mentre guardando al quadro completo Sisal dichiara di aver assegnato quasi 3 milioni di euro in totale. Tra questi (ovviamente?) mancava il jackpot del Superenalotto che proprio oggi toccherà per la prima volta negli ultimi due mesi la cifra si 45 milioni di euro, tondi tondi e in attesa di qualcuno che se li porti a casa!

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO: L’ETNA SI RISVEGLIA E PORTA FORTUNA

Consultando i tanti vocabolari della Smorfia Napoletana (se ve lo steste chiedendo: li trovate facilmente online se volete darci un’occhiata in prima persona!) il primo tra i numeri che ci salterebbero agli occhi è ovviamente il 78 – che si associa alla parola ‘vulcano’ -, che chiama con sé anche il 44, ovvero l’eruzione sfiorata ieri. Ma con loro ci sono anche la coppia 69-14 che simboleggia la cenere e la lava rigettate dalla bocca del vulcano; il 31 (ovvero ‘la notte’, il momento più bello dello spettacolo siciliano) e il 19, che si ricollega alla cenere di prima per darle la forma di ‘nuvola’. Ecco fatto, in pochi secondi abbiamo trovato ben 6 numeri che potrete tranquillamente usare sia per il Lotto, che il Superenalotto e il 10eLotto: buona fortuna e ci (ri)vediamo tra qualche ora per i numeri vincenti!











