SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 6 Luglio 2024

Mancano ormai pochi minuti all’estrazione del lotto di oggi, sabato 6 luglio 2024, nonché a quella del Simbolotto, il gioco dei simboli associato al primo. Se per caso non aveste ancora giocato vi consigliamo di recarvi subito in ricevitoria compilando la vostra schedina o eventualmente di prendere il mano il telefono e di tentare la sorte via applicazione ufficiale. Ricordatevi, qualora voleste, di mettere la spunta sulla casella S, di modo da giocare anche il Simbolotto, che vi darà la possibilità di puntare su cinque dei 45 simboli già decisi in automatico dal sistema. Ma quali sono stati i simboli della precedente estrazione del Simbolotto e del lotto?

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 6 Luglio 2024

Il sistema ha restituito il numero 28, l’ombrello, quindi la pizza con il 24, la sfortuna con il 17, il Natale con il 25 e infine la rana con il 13. Ricordiamo che non potrete scegliere i simboli uno per uno, ma il terminale, una volta che selezionerete l’opzione dedicata, genererà in automatico una lista di cinque simboli a caso per voi. Speriamo che possiate ottenere i 10.000 euro del massimo bottino: ora vi lasciamo all’estrazione di oggi, sabato 6 luglio 2024, di lotto e Simbolotto. I simboli e i numeri vincenti dell’estrazione del Simbolotto di oggi sono: il Maiale (4), l’Elmo (26), la Scala (27), la Pizza (24), i Fagioli (10).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 5 Luglio 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

In questo sabato 6 luglio 2024 tipicamente estivo, saranno molti coloro che tenteranno la fortuna con il gioco del lotto e nel contempo anche con il Simbolotto, ad esso associato. Oggi è infatti giorni di estrazione di conseguenza fra poche ore, precisamente alle 20:00 spaccate, andremo a scoprire quali sono stati i numeri del gioco più amato dagli italiani e nel contempo, i simboli ad essi associati. Se per caso foste caduti dalla sedia e aveste sentito per la prima volta questa novità, sappiate che ogni mese la Lottomatica associa una ruota alla possibilità di giocare dei simboli.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Venerdì 5 Luglio 2024

Sarà a discrezione del giocatore, facendolo in maniera totalmente gratuita, spuntare la casella “S”, che sta appunto per simboli, e scegliere di giocare le figure associate. Attenzione, voi non dovrete fare nulla se non scegliere appunto l’opzione visto che sarà il sistema che vi restituirà in automatico i cinque simboli prescelti. Qual è il senso? Potrebbe obiettare giustamente qualcuno, semplicemente, qualora individuaste i simboli estratti, potrete portarvi a casa 10.000 euro, una cifra che probabilmente non vi farà abbandonare il lavoro per vivere da ereditieri ma che vi permetterà di togliervi qualche sfizio in più, magari un viaggio visto che siamo in periodo estivo.

SIMBOLOTTO, LOTTO: ESTRAZIONE DI OGGI 6 LUGLIO 2024: COSA SI PUÒ VINCERE

L’estrazione di oggi del Simbolotto associato al lotto avverrà alle 20:00 e fino a poco prima di quel termine potrete fare le vostre giocate, scegliendo appunto di associare i simboli. Solitamente l’opzione viene sempre spuntata dai giocatori, in quanto aumenta la possibilità di vincita, ed inoltre si può ottenere un premio di consolazione anche con solo due simboli, leggasi 2 euro.

Se ne vincono 5 con tre, quindi 100 con 4 e infine, i fatidici 10.000 euro con 5. Se non lo avete mai fatto, provate a giocare il Simbolotto per l’estrazione di oggi 6 luglio 2024, e chissà che la fortuna non vi baci subito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA