Con il sempre attesissimo arrivo di venerdì – in questo caso il 6 dicembre 2024 – tornano a farsi vivi anche i concorsi di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che potrebbero avere (qualcuno direbbe: finalmente) in serbo una sorpresa decisamente ricca per voi con premi che – da un lato – spesso arrivano a valere svariate migliaia di euro e soprattutto – dall’altro lato – un jackpot milionario che farà facilmente gola a chiunque prima d’ora non si è mai cimentato con questi divertenti appuntamenti che (vale sempre la pena ricordarlo) si terranno tutti a partire dalle ore 20 in punti!

Prima di arrivare al jackpot – giusto per far crescere un pochino l’attesa della scoperta – vogliamo fare un piccolo passetto indietro ai premi che potreste vincere nel Lotto e nel 10eLotto, precisando immediatamente che in palio non c’è nessuna cifra fissa: ieri – giovedì 5 dicembre 2024 – però tra i premi più alti vinti si contano (nel gioco con le 11 ruote) due ottimi bottini da 23 e 22mila euro vinti in Campania; preceduti (nel gioco con i 10 numeri protagonisti) da un singolo premio da 25mila vinto nell’udinese, seguito – anche qui – da un bottino calabrese da 20mila euro.

Superenalotto n. 194 del 6/12/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

Estrazione 10eLotto n° 195 del 6/12/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari):

Extra:

Estrazioni del Lotto n° 195 del 6/12/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

CRESCE L’ATTESA PER IL SUPERENALOTTO E IL SUO MILIONARIO JACKPOT: QUANTO VALE OGGI?

In tutto questo – ovviamente – non mancano neppure i ricchi bottini vinti ieri nel Superenalotto che ci parlano (su un totale nazionale di oltre 4 milioni assegnati a più di 601mila giocatori) di quattro premi speculari da poco meno di 44mila euro vinti da altrettanti giocatori con il punto da ‘5’, ed anche di alte due vittorie da 36mila centrare con la sempre ricca opzione ‘Stella’ e 4 dei numeri sorteggiati dalla Dea Bendata: nel frattempo – per la fortuna di chi giocherà questa sera – continua la lunga corsa milionaria del jackpot che oggi è arrivata a toccare la linea dei 40,8 milioni di euro in vista di un Natale che per qualcuno potrebbe rivelarsi ricchissimo!

PARTITA LA MISSIONE SPAZIALE COPERNICUS: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Come ben saprete se ci seguite tutti i giorni, l’ultima parte di questo articolo sempre dedicato ai vari giochi associati al Lotto la riserviamo alla Smorfia Napoletana che oggi ha scelto per voi cari lettori la notizia del recentissimo lancio della missione (81) spaziale Copernicus: centrale sarà il satellite (88) Sentinel 1 che dallo spazio (qui potremmo usare il 90 di ‘universo’) avrà il compito di monitorare il clima (18) del nostro pianeta (6) Terra (11), aiutando anche la circolazione delle navi (49) in mare (1) nelle aree difficilmente raggiungibili dai radar terrestri.