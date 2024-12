La giornata di estrazioni si completa con quella del Simbolotto, il gioco gratuito abbinato al Lotto che consente di vincere indovinando una combinazione di 5 numeri a cui sono abbinati altrettanti simboli. La particolarità di questo gioco, infatti, sta proprio nel fatto che i numeri fortunati sono importanti tanto quanto i loro simboli, perché il loro legame è inscindibile. Dunque, potete controllare le combinazioni partendo dai numeri se siete tradizionalisti o dai simboli se invece volete cambiare le vostre abitudini, ma alla fine quel che conta è provvedere a un controllo preciso delle vostre giocate.

Del resto, non avete un gran lavoro da fare per quanto riguarda la scelta della cinquina da giocare, visto che la giocata è automatica: infatti, giocando al Lotto sulla ruota in promozione, che a dicembre è quella di Venezia, si ottiene una combinazione casuale, in maniera del tutto gratuita, per partecipare all’estrazione, oggi come in qualsiasi concorso vogliate partecipare. Tutto molto semplice, il resto è affidato alla Dea bendata…

LA TOP FIVE DEI RITARDATARI DEL SIMBOLOTTO

Stavolta l’analisi delle statistiche del Simbolotto ci consente di evidenziare delle curiosità, perché la graduatoria ad esempio dei ritardatari si rivela molto particolare. Ad esempio, il primato non è solitario, ci sono due simbolotti ad aver accumulato lo stesso numero di assenze: si tratta di 21 lupo e 37 piano, che di ritardi ne hanno finora collezionati ben 26. Il loro primato, inoltre, non è solido, perché sono tallonati da 4 maiale, che è al secondo posto con 24 appuntamenti saltati. Dunque, non c’è da star tranquilli.

A completare il podio il 45 rondine, che invece non si fa vedere da 21 appuntamenti con la fortuna. Ci sembra poi che ai simbolotti piaccia viaggiare sempre in coppia, visto che anche il quarto posto è condiviso: troviamo 41 buffone e 20 festa con 19 ritardi. Uno in più di 26 elmo che completa questa speciale top five. Tutto però potrebbe cambiare con l’estrazione di oggi del Simbolotto, se dovesse regalare sorprese anche a livello statistico.

