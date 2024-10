Torna oggi – martedì 8 ottobre 2024 – un altro imperdibile appuntamento con il Simbolotto che dal 2019 (anno in cui venne introdotto per la prima volta, precisamente a luglio) segue fedelmente ogni appuntamento che la Dea Bendata fissa con voi giocatori per la sfida settimanale con il Lotto: come sempre facciamo, questa sera seguiremo assieme a voi carissimi giocatori tutte le estrazioni vincenti, soffermandoci innanzitutto sul trittico Superenalotto-10eLotto-Lotto, passando poi anche ovviamente al Simbolotto, prima di chiudere la serata con Eurojackpot e Million Day che hanno sempre il compito di chiudere la lunga fila di premi e vincite!

Qui (l’avrete certamente capito) parleremo proprio del Simbolotto e dato che mancano ancora alcune ore al sorteggio che potrebbe rendervi ricchi vale la pena soffermarci un attimo su regole, premi e vincite recenti: partendo proprio da qui non possiamo che notare che fino ad ora ottobre si sta rivelando un mese piuttosto fortunato dato che nelle quattro estrazioni della scorsa settimana la cinquina serale è stata indovinata ben tre volte, che ben si accompagnano alle altre 48 centrate dall’inizio dell’anno o – se preferite – alle 331 segnate dal 2019 ad oggi!

PREMI E REGOLE DEL SIMBOLOTTO: COSA C’È DA SAPERE PRIMA DI PIAZZARE UNA SCOMMESSA

Ma a quanto ammontavano quei premi vinti grazie al Simbolotto la scorsa settimana? La risposta è semplice perché nel primissimo caso – era il concorso di giovedì 3 – si era trattato di 20mila euro, mentre negli altri due – tra venerdì 4 e sabato 5 – erano 10mila in entrambi i casi: la differenza sta nella puntata iniziale perché il primo vincitore aveva scommesso 2 euro, mentre i ‘colleghi’ che sono venuti dopo solamente uno che è – ovviamente – il minimo che si può puntare.

I premi del Simbolotto – insomma – variano in base alla vostra scommessa iniziale e se foste alla ricerca delle restanti regole che vi serviranno per giocare (e, speriamo, vincere!) sappiate che dovrete tenerne a mente una sola: la vostra puntata sarà valida solamente se prima di tutto giocaste una combinazione qualsiasi nel Lotto, puntando la cifra che preferite – tra 1 e 200 euro, senza maggiorazioni di alcun tipo -, ma scegliendo la ruota che in questo mese è in promozione; si tratta di quella di Roma, facilmente riconoscibile grazie alla piccola ‘S’ che la accompagna!