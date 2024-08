LOTTO E SUPERENALOTTO, IL “RISCATTO” DEL 10ELOTTO

Lasciamoci alle spalle la sestina che può valere il Jackpot del Superenalotto e concentriamoci sui numeri vincenti di Lotto e 10eLotto, che sono appena usciti. Infatti, abbiamo seguito con attenzione l’appuntamento in diretta, per raccogliere le combinazioni da controllare per capire se la vostra giocata è fortunata. Il consiglio a vivere con attenzione e prudenza questa fase vale anche per il terzo gioco di giornata, il 10eLotto che ha compiuto lo scorso giugno ben 15 anni.

Inizialmente bastava giocare al Lotto e pagare un importo aggiuntivo, poi diventò un gioco indipendente e fu lanciata un’estrazione a parte. Nel tempo, sono arrivate nuove modalità di gioco, basti pensare alla grande novità delle estrazioni ogni cinque minuti, poi sono arrivate le opzioni Numero Oro e Doppio Oro. La novità più recente è l’opzione Extra con cui si può ambire a un premio fino a 2 milioni di euro. Ora tocca proprio ai numeri vincenti…

Estrazione 10eLotto n° 127 del 09/08/2024

04 – 05 – 14 – 15 – 16 – 26 – 28 – 34 – 36 – 37 – 41 – 42 – 45 – 48 – 57 – 65 – 66 – 69 – 78 – 89

NUMERO ORO: 69

DOPPIO ORO: 69 – 15

EXTRA: 09 – 11 – 12 – 20 – 31 – 33 – 51 – 58 – 61 – 63 – 75 – 76 – 80 – 84 – 90

Estrazione del Lotto n° 127 del 09/08/2024

Ruota 1° 2° 3° 4° 5° BARI 69 15 66 61 33 CAGLIARI 42 34 14 51 58 FIRENZE 45 36 89 20 90 GENOVA 28 66 11 05 73 MILANO 41 65 75 09 33 NAPOLI 37 26 31 90 28 PALERMO 16 65 84 76 21 ROMA 57 48 11 80 86 TORINO 41 04 63 45 89 VENEZIA 05 78 12 36 07 NAZIONALE 14 59 35 56 48

LA SESTINA DEL SUPERENALOTTO PRIMA DEL LOTTO E COME FUNZIONA SUPERSTAR

Il tempo è scaduto: il Superenalotto irrompe sulla scena dei concorsi di oggi con l’estrazione dei numeri vincenti che hanno in dote milioni e milioni di euro. La sestina vincente è protagonista, ma attenzione anche al gioco opzionale, il Superstar, che apre ad altre categorie di premi, consentendo di incrementare il valore delle vincite.

Per chi non ha ben chiaro di cosa si tratti, è importante sapere che si tratta di un numero compreso tra 1 e 90 che può essere selezionato dal giocatore stesso sulla schedina o da farsi assegnare in modo del tutto casuale dal terminale. Visto che parliamo di numeri, lasciamo la parola a quelli vincenti prima di ritrovarci con quelli degli altri due giochi protagonisti di questa giornata che può regalare ricchi e importanti premi ai tanti appassionati…

Ultima estrazione Superenalotto n. 126 del 09/08/2024

Combinazione Vincente

79 – 40 – 60 – 80 – 87 – 23

Numero Jolly

50

Superstar

69

(I numeri vincenti del concorso del Superenalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

COSA CI REGALERÀ L’ESTRAZIONE DI OGGI DI LOTTO, 10ELOTTO, SUPERENALOTTO

Riparte la festa con Lotto, 10eLotto e Superenalotto: ci sono nuove estrazioni oggi, venerdì 9 agosto 2024, per il terzo appuntamento settimanale con la fortuna. Dalla sestina che può valere il Jackpot alle combinazioni fortunate col viaggio tra le ruote, sono tre le estrazioni da seguire per scoprire l’esito delle vostre giocate. In attesa che arrivi il momento della verità, diamo uno sguardo alle quote. Ieri ha fatto festa la Campania, dove ci sono state quattro vincite da 160mila euro in tutto.

Due in particolare sono state centrate nella provincia di Salerno: a Bellizzi c’è stata una vincita da 46.250 euro, a Scafati 23.750 euro. Altri 45mila euro sono finiti a Napoli e a San Giuseppe Vesuviano. Stessa somma è stata vinta a Rimini e Castiglione Torinese, in provincia di Torino. Ci sono poi ben 23.750 euro vinti a Fondi (Latina), Belpasso (Catania) e Sestri Levante (Genova). L’ultima estrazione del Lotto ha assegnato 17 milioni di euro in tutta Italia tra tutti i premi, facendo salire il totale a oltre 801 milioni di euro da inizio 2024.

Ora passiamo alle vincite del 10eLotto, che ha premiato Roma con due vincite, una da 9.900 euro e l’altra da 6.660 euro. Agipronews rivela anche che il premio più alto è stato ottenuto a Vicenza da 12.500 euro. Ancora fortunata la Campania con due vincite, una da 7.500 euro a Napoli, l’altra da 7mila euro a Castellamare di Stabia. Doppietta anche in Lombardia: sono stati vinti 6mila euro a Pieve Emanuele e Sesto San Giovanni, entrambe in provincia di Milano. L’ultima estrazione di questo gioco ha distribuito 19,6 milioni di euro ai fortunati vincitori, nel complesso oltre 2,3 miliardi di euro da inizio anno.

SUPERENALOTTO, LA SESTINA DI OGGI VALE QUASI 60 MILIONI DI EURO…

Riuscendo a centrare la sestina vincente del Superenalotto potrete vincere ben 59,6 milioni di euro: questo il Jackpot in palio per l’estrazione di oggi. Un montepremi super ricco che rappresenta, però, solo una delle tante categorie di vincita. Non vi cambieranno la vita come il primo premio, ma possono consentirvi di togliervi delle belle soddisfazioni.

Basti pensare alle quote dell’appuntamento di giovedì, visto che ci sono state ben 12 vincite per quanto riguarda i “punti 5”, ognuna delle quali ha fruttato un premio di 14.015,26 euro. Ancor più ricco il bottino di chi ha centrato il “4 stella”: in questo caso le vincite sono state tre, ciascuna da 21.666,00 euro. Potrebbero finanziare un bel progetto o una vacanza coloro che hanno realizzato il “3 stella” da 1.873,00 euro: le schedine fortunate sono state 188. Stasera tutto potrà cambiare con i nuovi numeri vincenti, una sestina che può cambiare la traiettoria della vostra vita…

IL CALDO, L’ESTATE E LA SMORFIA NAPOLETANA

Visto che l’appuntamento con la Smorfia napoletana torna puntualmente con le estrazioni di oggi, puntiamo sul caldo che sta caratterizzando questi giorni estivi. Cosa ci dice la tradizione partenopea in tal senso? Potremmo partire dal 21, ‘a femmena annura, visto che con queste temperature viene da vestirsi più leggeri. Ci starebbe pure bene il 34, la testa, da non perdere per il troppo caldo.

Ben si abbina il 43, donna sul balcone, una soluzione magari per trovare un po’ di fresco, anche se nella Smorfia ha un’accezione diversa, quella dlela donna pettegola. Di sicuro fa comodo il 54, il cappello, per proteggersi dalle alte temperature. Non mancano le lamentele per questo caldo, 60 il lamento, chi ha la possibilità di rifugiarsi in una grotta, 74, sarà sicuramente fortunato, altrimenti ci si può accontentare di una fontana, 76, per rinfrescarsi quando si è in giro.