LOTTO, 10ELOTTO E SUPERENALOTTO ALL’APPELLO ANCHE OGGI

Le ruote del Lotto stanno per mettersi in moto, i numeri vincenti del 10eLotto stanno per uscire e così pure quelli del Superenalotto per l’estrazione di oggi, giovedì 8 agosto 2024. La dea bendata comincerà a breve il suo viaggio in tutta Italia per premiare alcuni fortunati tra i giocatori che hanno deciso di attirare la fortuna nel nuovo concorso. A proposito di quello di martedì, sono stati vinti oltre 42mila euro in Toscana.

Agipronews indica che ci sono stati premi di 21.660 euro a Montelupo Fiorentino (Firenze) e oltre 21mila euro ad Arezzo. Ma il premio più alto è andato a Pietracacatella (Campobasso), dove sono stati vinti più di 23mila euro. Invece, oltre 22mila euro sono andati a Marcianise (Caserta) e 19mila euro a Genova. Il bilancio parla di 9,5 milioni di euro distribuiti nell’ultima estrazione, quindi il totale per quanto riguarda l’anno sale a quota 769,6 milioni di euro.

Passiamo al 10eLotto, con cui sono stati vinti 160mila euro in Lombardia. Ben 100mila euro sono andati a Cunardo (Varese), la metà a Olgiate Comasco (Como), mentre 10mila euro sono stati vinti a San Donato Milanese (Milano). Ha fatto festa anche Roma, con una bella doppietta che ha portato 45mila euro in tutto nella capitale, per una vincita da 25mila euro e un’altra da 20mila. Quest’ultima somma è stata vinta anche a Siena. Dunque, l’ultima estrazione ha fatto “piovere” 26,3 milioni di euro, nel complesso si parla di oltre 2,3 miliardi di euro solo quest’anno.

Superenalotto n. 125 del 08/08/2024

Combinazione Vincente:

Numero Jolly:

Superstar:

Estrazione 10eLotto n° 126 del 08/08/2024

Numero Oro (primo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota del Lotto di Bari):

Extra:

Estrazione del Lotto n° 126 del 08/08/2024

Ruota BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

LE QUOTE PRINCIPALI E IL NUOVO JACKPOT IN PALIO

Continua a “nascondersi” la sestina vincente del Superenalotto, di conseguenza continua a salire il Jackpot, che per l’estrazione di oggi metterà in palio 58,9 milioni di euro. Il montepremi continua a salire perché nessuno è riuscito a indovinare di nuovo i numeri vincenti dopo quel 10 maggio scorso in cui sono stati vinti 101,5 milioni di euro a Napoli, ma non sono mancate comunque le vincite importanti, anche per quanto riguarda l’ultimo appuntamento con la dea bendata.

Ad esempio, ci sono stati sette punti “5” da 24.340,69 euro l’uno. Una schedina fortunata in più per quanto riguarda i “4 stella”: infatti, le vincite sono state otto, ognuna delle quali da 9.388 euro ciascuno. Passiamo al “3 stella”, che addirittura annovera quasi un centinaio di giocate fortunate: per la precisione sono 96, ognuna delle quali frutta una vincita di 2.301,00 euro. Queste sono alcune delle categorie di vincita dell’estrazione di martedì, ci sono infatti anche premi minori tra le quote di questo gioco.

TAMBERI E LA SMORFIA NAPOLETANA

A cosa ispirarci in vista delle estrazioni di oggi attraverso la Smorfia napoletana? Possiamo attingere dalle Olimpiadi 2024 e dalle tante storie che ci regala, come quella di Tamberi, che è approdato in finale nonostante le ultime difficoltà, quindi lo aspetta la gara della vita, che rischiava di saltare a causa della febbre che lo aveva colpito per presunti calcoli renali.

Come tramutare tutto ciò in numeri da giocare con l’aiuto della tradizione partenopea? Partiamo dall’1, l’Italia, rappresentata dall’atleta, a cui possiamo associare anche il 15, ‘o guaglione, il ragazzo, ma c’è anche spazio per il 73, l’ospedale, quello in cui si è fatto fotografare quando ha annunciato il rinvio della partenza per Parigi, ma non può mancare 90, la paura, quella che ha provato quando è emerso il rischio di dover saltare il suo appuntamento con la storia.