Pronti a scoprire le vincite del Simbolotto di oggi? Prima bisogna scoprire i numeri e simboli vincenti, che sono freschi di estrazione. Forse di fresco c’è solo questa cinquina, viste le alte temperature di questi giorni, anche perché la temperatura sta per crescere ulteriormente proprio in questi momenti così decisivi. Se teniamo conto di una giocata al Lotto di un euro, allora centrando il 5 al gioco a lui abbinato si vincerebbero 10mila euro.

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Venerdì 9 Agosto 2024

Invece, con il 4 si scende a un premio di 50 euro; bisogna accontentarsi di 5 e 1 euro rispettivamente col 3 e 2, che sono le ultime categorie di vincita. In base al premio ottenuto, cambia il metodo di riscossione del premio. Per quelle di fascia bassa è sufficiente rivolgersi in ricevitoria o chiedere l’accredito del premio sul conto gioco, in caso di giocata online, mentre per le vincite di fascia alta, è necessario rivolgersi a uno sportello di Intesa Sanpaolo o all’Ufficio Premi IGT Lottery SpA che si trova a Roma. Ecco la cinquina fortunata di oggi: l’Uccello (35), la Rondine (45), le Nacchere (36), l’Italia (1), il Disco (32).

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Giovedì 8 Agosto 2024

CLICCA QUI PER I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI LOTTO E SUPERENALOTTO DI OGGI

Il Simbolotto torna “all’attacco” con i suoi numeri vincenti che a differenza del Lotto, dove si abbinano alle ruote, si accostano a dei simboli. Per questo avremo presto a che fare con una cinquina di simbolotti, quindi di numeri e simboli, che possono valere almeno 10mila euro. Partiamo da una premessa sui 45 simboli protagonisti: non si rifanno solo alla Smorfia napoletana, ma anche a quella moderna. Se la prima è legata alla tradizione campana, l’altra invece comprende la raccolta di tutte le smorfie italiane.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Giovedì 8 Agosto 2024

Detto questo, ricordiamo che per partecipare all’estrazione di oggi, venerdì 9 agosto 2024, così come a tutte le altre, bisogna giocare al Lotto, optando per la ruota in promozione, che è quella Nazionale nel caso del mese di agosto. In questo modo, sullo scontrino viene stampata anche una cinquina di numeri e simboli vincenti che andranno poi controllati quando arriverà al momento dell’estrazione, tutto ciò senza sborsare alcuna somma rispetto a quella per partecipare al concorso principale.

LE STATISTICHE IN VISTA DELLA NUOVA ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO

Mentre si mette in moto la “macchina” per l’estrazione del Simbolotto, approfondiamo la questione delle statistiche, anche perché potrebbero tornarci utili per una riflessione sulla nuova combinazione fortunata. Apriamo le danze con i simbolotti frequenti, con il 18 Cerino che svetta al primo posto con le sue 111 frequenze, due in più di 33 Elica che quindi si piazza al secondo posto, il quale a sua volta ha tre frequenze in più di 13 Rana.

Al quarto posto, invece, c’è addirittura un tris di simbolotti, formato da 12 Soldato, 3 Gatta, 29 Diamante che si sono fatti vedere per 104 concorsi, uno in più di 7 Vasco che è al quinto posto. Cosa è cambiato tra i ritardatari rispetto all’ultima estrazione del Simbolotto? Al primo posto c’è 31 Anguria con 37 assenze, dieci in più di 42 Caffè che è al secondo posto, a quota 24 e quindi al terzo posto 15 Ragazzo. Al quarto posto c’è 43 Funghi con i suoi 22 ritardi, mentre al quinti posto con 19 assenze c’è 17 Sfortuna.