LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 1 febbraio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 1 FEBBRAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 1 febbraio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 14/2020.Il Lotto e 10eLotto si preparano per il primo concorso del mese di febbraio. I giocatori sono chiamati a partecipare all’estrazione di questa sera, alla scoperta dei numeri vincenti e dei ricchi premi previsti per entrambi i giochi italiani. Quali sono state le vincite maggiori dello scorso appuntamento? Gennaio ha portato fortuna agli appassionati del Lotto e in particolare ad un fortunello di Borgo Val di Taro, in provincia di Parma, come ci svelano i dati ufficiali condivisi da Apipro News. Il vincitore ha centrato infatti una cinquina, cinque quaterne, 10 terni e 10 ambi per il valore di più di 314 mila euro. Si tratta tra l’altro della vincita più alta registrata finora nel 2020. In seconda posizione troviamo invece Ala, in provincia di Trento, con più di 62 mila euro in premio, mentre al terzo posto si piazza la vincita da più di 31 mila euro centrata a Torino. Il 10eLotto premia invece sei giocatori che hanno indovinato un 9 Oro del valore di 50 mila euro a testa. La vincita riguarda le città di Palermo, Catania, Bari, Portico di Caserta (CE), Napoli e Sellia Marina (CZ). Il montepremi dell’anno sale intanto a 360 milioni di euro, di cui 22,3 milioni legati solo allo scorso appuntamento.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Un Jackpot da 15,7 milioni di euro per il SuperEnalotto di oggi: chi riuscirà ad indovinare la sestina vincente? I giocatori della Sisal sono già ai cancelli, pronti a partecipare alla gara a premi e ad acciuffare il primo premio in palio. Lo scorso sabato invece, ci svela la statistica, alcune quote hanno subito un ribasso rispetto alla media della settimana precedente. In testa alla classifica troviamo il 5 da oltre 57 mila euro e tre vincitori, mentre il 4+ ne premia altri 3 con un bottino da più di 44 mila euro. Il 3+, pari a 3.137 euro, è abbinato a 66 vincite, mentre il 4 premia 397 partecipanti con 445,09 euro a testa. Segue il 3 da 31,37 euro e 16.901 giocatori fortunati, mentre il 2 sale di qualche punto grazie al tesoretto da 5,74 euro. I vincitori in questo caso sono 286.202. Proseguiamo con il 2+ da 100 euro che finisce nelle case di 1.363 appassionati. L’1+ invece regala 10 euro a 9.266 giocatori. Infine abbiamo 21.124 biglietti fortunati per la quota dello 0+, pari a 5 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per salire sul palcoscenico dei premi e dare il via ad una nuova estrazione. I giocatori stanno approfittando di queste ultime ore a disposizione per registrare le schedine, organizzare il momento della vincita e persino scegliere su quale progetto investire in caso di vittoria. Anche la nostra Rubrica ha selezionato per voi un’iniziativa interessante, lanciata sulla piattaforma di KickStarter da un’azienda di Atlanta. Parliamo di TileRec, un registratore vocale che può essere attivato grazie ad un comando della propria voce. Realizzato in alluminio riciclato, è in grado di registrare per 24 ore grazie ad una batteria che si ricarica in 1.5 ore. All’interno è presente una memoria da 8 GB ed è in grado di catturare suoni entro un raggio di oltre 4 metri di distanza. Ogni suono viene riprodotto e memorizzato in HQ, mentre il design è stato ideato perchè TileRec sia grande quanto il quadratino di una barretta di cioccolata. 20 giorni di tempo per l’asta, prima che venga chiusa, e un goal da circa 9 mila euro già centrato in queste ore.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il concorso del Lotto sta per iniziare e tutti gli appassionati sono ancora alla ricerca dei numeri da giocare. Molti hanno già compilato la schedina e hanno provveduto a registrarla, ma molti altri si trovano ancora in alto mare. Proprio così: trovare i numeri con cui sfidare la fortuna non è un compito semplice. Ne sa qualcosa la nostra Rubrica, che da anni vi consiglia una combinazione da giocare grazie alla smorfia napoletana. Sarà infatti l’antico oracolo a svelarci quali numeri sono associati alla news di oggi. Parliamo di rapine in banca e ladri maldestri. Sembra che un rapinatore, piuttosto nervoso, abbia scelto di fare ‘il colpo’ presentando richiesta scritta all’addetto alla cassa. In un foglio ha specificato anche la cifra che desiderava. Colto dal dubbio, lo sconosciuto ha deciso di abbandonare la fila alla cassa per paura che qualcuno avesse già scoperto il suo piano. Così è uscito e si è recato alla banca di fronte, dove ha finalmente consegnato le sue richieste. Una cassiera però ha avuto la prontezza di rifiutare la sua domanda, visto che il ladruncolo aveva scritto tutto su una carta intestata ad un’altra banca. E così il rapinatore ha fatto: peccato che nel frattempo sia stata allertata la Polizia. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la rapina, 46, la richiesta, 6, il biglietto, 22, l’intestazione, 59, e la banca, 79. Per chi vuole giocare anche al 10eLotto, scegliamo come Numero Oro i soldi, 26.



