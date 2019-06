Lotto/ Estrazioni 10eLotto, Superenalotto di oggi 11 giugno 2019: quote, nessun 6!

LOTTO E SUPERENALOTTO: LE QUOTE, JAKPOT A 167 MILIONI!

L’estrazione del Superenalotto di martedì 11 giugno 2019 anche stavolta non ha fatto registrare vincitori per quanto riguarda la caccia al l’ormai stratosferico jackpot in palio. Nessun vincitore con il 6 e neppure con il 5+1, a vincere sono stati in 3 con il 5, portando a casa 69mila 770,92 euro ciascuno. In 485 hanno festeggiato con 4 numeri in schedina, ottenendo una vincita individuale di 447,42 euro a testa. In 20mila 282 sono riusciti a vincere con il 3, ottenendo 31,83 euro a testa e infine i più numerosi sono stati come sempre i vincitori con il 2, 332mila 904 scommettitori che hanno ottenuto 5,98 euro ciascuno. Appuntamento alla prossima estrazione del Superenalotto, quella di giovedì 13 giugno 2019, in cui il jackpot metterà in palio l’astronomica cifra di 167 milioni di euro per chi riuscirà a vincere finalmente con il 6. (agg. di Fabio Belli)

LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI!

Numeri vincenti per Lotto, Superenalotto e 10eLotto che anche questa sera sono arrivati al momento di massima tensione, quello dell’estrazione. E ora grazie ai monopoli di Stato cercheremo di capire se i sogni di gloria della vigilia sono diventati o meno realtà. E allora il sistema sofisticato a cui ci siamo affidati, o la premonizione che abbiamo avuto ci hanno fatto finalmente vincere? Lo controlleremo tra pochissimo, intanto a tutti facciamo il nostro più grande “in bocca al lupo” e vi ricordiamo di tenere presenti coloro che sono più sfortunati e di controllare in ogni caso il vostro tagliando anche in ricevitoria. E allora pronti con carta e penna, i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono arrivati!

Estrazione 10eLotto n°70 del 11/06/2019

1 – 5 – 9 – 13 – 14 – 15 – 23 – 26 – 30 – 31 – 35 – 40 – 52 – 55 – 60 – 69 – 72 – 74 – 79 – 86

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 14

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 14 – 74

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 70 del 11/06/2019

COMBINAZIONE VINCENTE

46 36 25 58 48 16

NUMERO JOLLY

73

SUPERSTAR

15

Estrazione n°70 del 11/06/2019 NAZIONALE 89 10 88 74 24 BARI 14 74 72 8 71 CAGLIARI 35 60 31 2 41 FIRENZE 9 72 86 2 8 GENOVA 79 69 5 63 34 MILANO 13 23 69 52 11 NAPOLI 60 30 22 7 39 PALERMO 52 26 89 47 39 ROMA 40 55 46 17 76 TORINO 13 1 85 31 69 VENEZIA 15 30 26 70 82

SUPERENALOTTO, JACKPOT DA RECORD!

La serata di estrazioni tra poco può cominciare: l’appuntamento è con i numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. L’attesa cresce, e non potrebbe essere altrimenti visto che in palio solo per il Superenalotto ci sono 167 milioni di euro. Numeri da capogiro con cui cominciare al meglio la settimana di giochi e concorsi. Si tratta della seconda vincita più alta di sempre nella storia di questo gioco Sisal. Agimeg segnala però un altro particolare, un traguardo che potrebbe concretizzarsi se nessuno indovinasse i numeri vincenti, eventualità che ovviamente non vi auguriamo. Comunque è a soli dieci milioni dalla prima posizione, che appartiene ai 177,7 milioni di euro vinti nell’ottobre 2010. Ma il “6” si conferma il Jackpot più alto non solo in Europa, dove è davanti ai 139 milioni dell’Euromillion e ai 54 milioni di Eurojackpot, ma anche nel mondo perché le lotterie americane Powerball e MegaMillions mettono in palio rispettivamente circa 58 e 35 milioni di euro. (agg. di Silvana Palazzo)

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

A pochi minuti dall’estrazione di Lotto, Superenalotto e 10eLotto ecco la nostra consueta rubrica dedicata ai numeri ritardatari. Domina Firenze nei numeri ritardatari del gioco del Lotto: non c’è più traccia del numero 41 sulla ruota toscana, assente dagli estratti da 136 turni consecutivi. La novità è che adesso al secondo posto si trova anche un altro numero sulla ruota di Firenze, in questo caso il 2, latitante da 87 turni. Il podio viene completato dal numero 85, che ha raggiunto quota 86 assenze consecutive sulla ruota di Milano. Da sottolineare dunque l’estrema solitudine nel “club dei centenari” da parte del numero 41 sulla ruota di Firenze. Passiamo adesso ad analizzare la situazione dei numeri ritardatari nel gioco del Superenalotto: il leader della classifica si conferma essere il numero 81, latitante da 98 estrazioni consecutive. Occupano rispettivamente la seconda e la terza piazza i numeri 23 e 39, in ritardo da 65 turni il primo e da 64 il secondo. (agg. di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 11 GIUGNO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 11 giugno 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 70/2019. Siamo a metà anno e sono ancora tanti i premi previsti da entrambi i giochi italiani: chi riuscirà ad aggiudicarsi il primo posto in classifica? La statistica dello scorso sabato ci rivela che la coppa da campioni va al 10eLotto, grazie ad un fortunello di Palizzi, in provincia di Reggio Calabria, che è riuscito a centrare 100 mila euro con 9 numeri indovinati su 10 complessivi. Al secondo posto troviamo invece un giocatore di Palermo, che si è portato a casa la bellezza di 30 mila euro. Le vincite totali del concorso ammontano invece a 3,5 milioni di euro circa. Per quanto riguarda il Lotto, la vincita più alta riguarda un terno secco imbroccato a Napoli da un appassionato. Il premio corrisponde a 45 mila euro, mentre la giocata è legata alla ruota campana. Secondo posto per Torino, grazie ad un partecipante che ha sfiorato i 16 mila euro con quaterna, terno e ambo su Cagliari.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPEREANALOTTO

Nulla di fatto per il Jackpot del SuperEnalotto, pronto a tornare in scena nel concorso di oggi con un super montepremi. Il tesoretto di stasera si aggira sui 167 milioni di euro, a causa delle numerose assenze precedenti. Da mesi ormai la sestina vincente non partecipa all’estrazione, lasciando l’amaro in bocca a tutti gli appassionati. La lotteria della Sisal però è pronta a tornare e forse la Fortuna potrebbe girare questa volta a favore di uno dei giocatori. L’ultimo concorso invece ha premiato quanti sono riusciti a raggiungere i primi posti in classifica, come sottolinea il report ufficiale. Il 5 supera se stesso ed oltrepassa gli 84 mila euro, realizzati da 3 giocatori, mentre un unico vincitore si aggiudica più di 41 mila euro grazie al 4+. A seguire 3.009 euro per i 140 appassionati che hanno indovinato il 3+, mentre 416,22 euro a testa ai 624 giocatori che hanno imbroccato il 4. In rialzo anche il 3, con un premio da 30,09 euro e 25.782 vincitori, mentre leggera la ripresa del 2. Il bottino è di 5,65 euro, realizzato da 424.662 appassionati. Infine abbiamo la tripletta standard delle quote SuperStar, capeggiata dal 2+ da 100 euro. Il premio va a 1.882 vincitori, mentre 11.410 si aggiudicano i 10 euro dell’1+. Infine sono 25.263 i vincitori associati al tesoretto dello 0+, come sempre del valore di 5 euro.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot già all’orizzonte, in previsione del concorso di oggi che avrà luogo fra poche ore. Gli appassionati della Sisal intanto si stanno mettendo in fila e molti pregustano già il momento della vittoria. Il sogno ad occhi aperti ovviamente riguarda la sestina vincente ed il relativo bottino, che potrebbe finire presto nelle tasche di uno dei giocatori. Come spendere però al volo una prima fetta del premio? I dubbi possono essere molti, anche se per festeggiare la vittoria appena ottenuta penseremo di sicuro ad una prima spesa. La nostra Rubrica vi aiuta nella scelta, ancora una volta selezionando uno dei progetti di KickStarter. Oggi parliamo di ambiente e piante, grazie a FYTA Beam. Si tratta di un sensore intelligente per le piante, collegabile allo smartphone e utile per conoscere lo stato di salute dei nostri tesori verdi. Con la comoda app potremo conoscere infatti se le pianticelle avranno bisogno di acqua, fertilizzante oppure di cambiare ambiente, con più o meno luce. FYTA è infatti in grado di rilevare non solo la qualità del terreno, ma anche il livello di nutrimenti che raggiungono le radici, l’intensità della luce e persino la temperatura. La lettura delle caratteristiche dellepiante avviene nell’immediato, grazie al sensore da innestare nel terreno e la app collegata via Bluetooth. L’asta rimarrà attiva ancora per 11 giorni, mentre il goal da 50 mila euro non è ancora stato raggiunto. Per ora i versamenti dei sostenitori ammontano a poco più di 40 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo pronti per una nuova estrazione del Lotto e naturalmente per conoscere i numeri vincenti legati all’appuntamento di stasera. Manca ancora qualche ora prima che i cancelletti virtuali vengano chiusi e che si proceda con l’annuncio dei numeri estratti. Non bisogna però rilassarsi, proprio in un momento così delicato. Molti appassionati infatti non hanno ancora deciso quali numeri giocare ed il rischio, come sappiamo, è molto grosso. Di sicuro verremmo travolti dalla rabbia nello scoprire che i numeri che avevamo in mente e che non abbiamo giocato sono stati estratti proprio oggi. Così come potremmo rimanere delusi nel vedere che quella combinazione su cui eravamo indecisi è stata invece estratta. L’unico modo per evitare il peggio è giocare e se non avete ancora alcuna idea su come procedere, potete sempre valutare i numeri scelti dalla nostra Rubrica, grazie ad una news selezionata ed alla smorfia napoletana. La notizia di oggi ci porta indietro fino alla fine degli anni Settanta, quando un giocane indiano ha deciso di mettersi in sella sulla sua bici per raggiungere la sua anima gemella in Svezia. I due si erano incontrati per caso, grazie al ritratto che Mahanandia aveva fatto alla turista Charlotte per poche rupie. Dopo quattro mesi di viaggio, il ragazzo è finalmente riuscito a coronare il suo sogno ed ha sposato Charlotte, che secondo una profezia detta dalla madre quando era piccolo, sarebbe stata senza dubbio la sua anima gemella. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo i gemelli, 2, l’anima, 85, il viaggio, 10, la bicicletta, 31, e il ritratto, 49. Come Numero Oro scegliamo India e Svezia: la somma dei due numeri fa 63.



