LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 13 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 13 LUGLIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 13 luglio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 84/2019. Il sabato rappresenta l’ultimo step della settimana per tutti gli appassionati italiani, impegnati a giocare i propri numeri fortunati per centrare i premi previsti dal gioco. L’estrazione dello scorso giovedì ha riacceso le speranze anche in coloro che ormai sembravano pronti alla sconfitta. La statistica di Agipro News infatti sottolinea la vittoria di un fortunello di Casoria che è riuscito a centrare 100 mila euro con 9 numeri realizzati su 10 totali. Al secondo posto invece troviamo Serracapriola, in provincia di Foggia, con un bottino da 50 mila euro. Infine Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, con un premio da 20 mila euro. Gli amici del Lotto invece hanno visto la ruota di Firenze raggiungere la vetta della classifica. Il capoluogo toscano ha infatti regalato più di 9 milioni di euro in premi, anche se la singola vincita più alta riguarda la ruota di Venezia. Un giocatore di Mezzolombardo, nel Trentino, ha infatti indovinato terno e ambo per il valore di 64 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del SuperEnalotto di oggi piazzerà sul tavolo verde un bottino da 187,4 milioni di euro: una cifra sempre più da capogiro, dovuta alle numerose assenze. Dopo essere sfuggita anche agli appassionati che hanno partecipato all’ultima estrazione, la sestina vincente ritorna nel concorso di questa sera per mettere in palio la propria quota. Purtroppo non ci sono belle notizie anche per quanto riguarda le quote secondarie, dato che la statistica dello scorso giovedì non ci segnala alcun aumento dei premi. Non così significativo per lo meno, come dimostra il leggero rialzo del 4+ con oltre 37 mila euro in premio. I vincitori sono quattro, mentre arriviamo fino a 7 per i giocatori che hanno indovinato il 5 da oltre 36 mila euro. In aumento il 3+ con tesoretto da 3.042 euro, consegnato a 156 fortunelli, mentre 682 tagliandi vincenti registrano i 375,47 euro del 4. Segue il premio da 30,42 euro abbinato al 3, vinto da 25.404 partecipanti, mentre in leggero aumento il 2 con tesoretto da 5,84 euro. I vincitori in questo caso sono 410.920. Passiamo quindi alla tripletta che da sempre conclude la classifica: in testa il 2+ da 100 euro che premia 2.076 giocatori. Premio da 10 euro a testa invece per 13.710 appassionati, mentre 32.532 giocatori si devono accontentare di 5 euro ciascuno grazie alla quota dello 0+.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Siamo ad un passo dal Jackpot, anche se il SuperEnalotto non ha premiato i giocatori più tenaci che da tanti mesi sperano nell’estrazione della sestina vincente. Non è comunque il momento di abbattersi, visto che il concorso di questa sera potrebbe cambiare definitivamente le carte in tavola. Meglio quindi pensare al momento della vittoria, a realizzare un programma completo per non farsi sconfiggere dall’emozione del momento. E soprattutto ideare un piano preciso per spendere la prima fetta del nostro tesoretto. Un compito che la nostra Rubrica ha già completato per voi, grazie all’aiuto di KickStarter. Oggi vi parliamo di Trio, un valido modo per aumentare produttività ed efficienza grazie al multitasking. Spesso i professionisti ed i lavoratori di ogni tipo hanno l’esigenza di tenere sotto controllo diversi monitor nello stesso momento. Per non parlare dei giocatori, degli studenti e di molte altre categorie. Avendo a disposizione un unico dispositivo, bisognerà però saltare da una finestra o applicazione all’altra, perdendo un sacco di tempo utile. Trio invece aggiunge ben due schermi a quello principale del nostro laptop, per un totale di tre. Trio è l’ideale per i laptop da 13 o 14 pollici, mentre Trio Pro è perfetto per i laptop da 15 o 15.6 pollici. Con una rotazione da 180° a 270°, Trio diventerà il compagno utile per condividere presentazioni, disegni e lavori di ogni tipo. L’asta sarà attiva ancora per 21 giorni, mentre il goal da più di 31 mila euro è stato superato grazie a finanziamenti per un valore di oltre 439 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA DEL LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti stanno per aprire le danze di un nuovo festival tutto italiano. Combinazioni, tagliandi, ricevitorie, sistemoni e smorfia napoletana: gli ingredienti presenti sul tavolo verde sono tanti e tutti a disposizione per gli appassionati. Spesso è difficile non solo individuare il metodo preferito per ottenere i numeri da giocare, ma proprio trovare la combinazione perfetta da giocare. La nostra Rubrica si occupa proprio di questo da diversi anni a questa parte ed anche oggi è qui virtualmente per voi per sostenervi durante la gara a premi. Con l’aiuto della smorfia scopriremo subito quali numeri sono associati alla news di oggi: parliamo di ricerche scientifiche ed una delle piaghe più conosciute. Ogni uomo nutre un particolare affetto per la propria chioma, tanto da non accettare nella maggior parte dei casi una possibile perdita di capelli. Un tempo si usavano i parrucchini per rimediare al problema, ma negli anni più recenti la scienza ha offerto diverse soluzioni mediche che promettono di risolvere o comunque alleviare il problema della calvizie. Anche se, è doveroso sottolinearlo, non sempre è possibile veder ricrescere la criniera. Alcuni studi tra l’altro smentiscono chi vede nella calvizie un sinonimo di debolezza. Anzi, sembra che i calvi vengano percepiti come più dominanti rispetto ai rivali capelluti. Una terza ricerca ha inoltre evidenziato come chi si rasa la testa dopo aver perso i capelli potrebbe vedere addirittura migliorate le relazioni con le altre persone. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo i capelli, 55, la perdita, 25, la calvizie, 6, la ricerca, 76, e il dominatore, 90. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece il taglio, 46.



