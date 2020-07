LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 18 luglio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 18 LUGLIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 18 luglio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 68/2020. Lotto e 10eLotto preparano il terreno per l’ultimo concorso di questa settimana. In arrivo numeri vincenti e premi, che come sempre renderanno felici molti degli appassionati in gara. Prima di assistere all’estrazione, rivediamo la classifica ufficiale diffusa da AgiproNews e scopriamo le vincite maggiori legate al concorso dello scorso giovedì. In testa il 10eLotto con 20 mila euro regalati ad un giocatore di Roma che ha imbroccato un 5, in modalità istantanea. A seguire un bottino da 15 mila euro imbroccato a Vicenza e infine 10mila euro per la provincia di Cosenza, a Corigliano-Rossano. Il montepremi invece ha sfiorato i 20 milioni di euro. Al primo posto della classifica del Lotto troviamo Siracura con un premio da oltre 16 mila euro e grazie ad una combinazione di 5 simboli associati alla ruota mensile in promozione. Segue una quaterna, quattro terni e sei ambi che un appassionato di Bolzano ha centrato su Bari per un valore di 14.400 euro. Il montepremi invece ammonta a 4,8 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Sempre più ricco il Jackpot del SuperEnalotto: nell’estrazione di questa sera, il montepremi avrà un valore di 15,1 milioni di euro. Merito dell’assenza registrata lo scorso giovedì, che ha messo al tappeto anche le quote maggiori del gioco della Sisal. La statistica ufficiale ci rivela infatti che il 4+ non si è presentato fra i numeri estratti, così come il 5+ e il 5+. Il premio maggiore è invece quello del 5, che sfiora i 22 mila euro e premia sette vincitori. Sono invece 68 i partecipanti a imbroccare il premio del 3+, pari a 3.23 euro, mentre 411 tagliandi vincenti centrano il bottino del 4, del valore di 376,25 euro. Segue il premio da 32,30 euro associato alle sorti del 3, con 14.405 vincitori, e infine il premio da 6,63 euro abbinato alla quota del 2. I giocatori fortunati in questo caso sono 217.981. I 100 euro del 2+ finiscono invece nelle case di 1.161 appassionati, mentre 9.075 partecipanti imbroccano il premio da 10 euro grazie all’1+. In ultima battuta e in fondo alla classifica SuperStar troviamo come sempre lo 0+ e il tesoretto da 5 euro: premiati 25.845 giocatori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Concorso del SuperEnalotto in arrivo: chi conquisterà il Jackpot di questa sera? Un’incognita che sveleremo fra pochissimo grazie all’estrazione dei numeri vincenti, mentre tutti i giocatori della Sisal sono pronti per partecipare alla gara a premi. Alcuni in realtà hanno già fatto il passo più lungo della gamba e hanno pensato a quale progetto realizzare con la prima quota del proprio bottino. Se non avete idee o siete a caccia di iniziative utili, potete sempre continuare a leggere il consiglio della nostra Rubrica. Grazie a KickStarter, oggi vi parliamo di Streamr, un dispositivo audio wireless in grado di replicare qualsiasi tipo di suono. Basta collegarlo a speakers e cuffie e il gioco è fatto. Non ci sono limiti alle connessioni possibili: grazie alla tecnologia Bluetooth, si potrà condividere la propria musica preferita con tutti gli amici che si desidera. Streamr nasce proprio per la condivisione ed è previsto in colori diversi, in modo da adattarsi al gusto personale di ciascuno. L’obiettivo modesto di 659 euro intanto è già stato raggiunto: l’asta invece verrà conclusa fra 20 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA DILOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti stanno per farci compagnia grazie al concorso di questa sera: gli appassionati italiani non vedono l’ora di scoprire le novità in merito al concorso di oggi e soprattutto quali premi verranno distribuiti nelle varie regioni. Prima di assistere alla gara a premi, dobbiamo preoccuparci però della schedina da giocare. Avete già trovato i vostri numeri preferiti? Se siete fra coloro che navigano ancora in alto mare, potete sempre seguire il suggerimento della nostra Rubrica. La smorfia napoletana ci rivelerà grazie alla sua saggezza quali numeri si celano all’interno della notizia scelta per oggi, che ci parla di una donna americana. Sembra che una 61enne sia stata rimossa dalla lista trapianti di fegato per via della sua dipendenza da alcool. La paziente però ha negato di avere un problema con la bottiglia e per fortuna è riuscita a risolvere tutto, quando la clinica ha deciso di fare delle indagini più specifiche e hanno scoperto un’anomalia nelle sue urine. A quanto pare la donna produce etanolo a causa della presenza elevata di zucchero e lieviti. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la paziente, 46, la clinica, 60, la dipendenza, 59, il trapianto, 62, e il fegato, 45. Scegliamo inoltre il numero 61, come gli anni della protagonista, per tutti coloro che vogliono giocare al 10eLotto e sono alla ricerca di un Numero Oro.



© RIPRODUZIONE RISERVATA