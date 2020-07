SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti estrazione 18 luglio 2020: i simboli di oggi

I numeri vincenti del Simbolotto sono stati estratti: pronti per controllare la cinquina? Dopo l’estrazione del Lotto si è tenuta quella del suo gioco complementare, di cui abbiamo raccolto numeri e simboli vincenti. Eccoli qua: 37 piano, 5 mano, 10 fagioli, 8 braghe, 29 diamante. Possiamo quindi aggiornare la classifica dei numeri frequenti con i relativi simboli: al primo posto c’è Italia (1) con 23 frequenze, al secondo posto Elmo (26) a quota 21 insieme a Uccello (35) e Diamante (29). Al terzo posto invece Rondine (45) e Mano (5) che ne hanno collezionate 20. A seguire un’altra coppia: Baule (14) e Cerino (18), entrambi a quota 19 frequenze. E poi c’è un gruppo folto di numeri e simboli che è arrivato a 18 frequenze. Si tratta di Elica (33), Maiale (4), Ragazzo (15), Sfortuna (17) e Culla (9). Ma voi concentratevi sulla cinquina fortunata prima per scoprire se quella in vostro possesso è vincente… (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI NUOVA ESTRAZIONE

Nuova serata in compagnia del Simbolotto, che torna oggi con una nuova estrazione. Dopo quella del Lotto, toccherà al suo gioco complementare regalare i numeri vincenti e i relativi simboli. Il mese di luglio entra nel vivo ma protagonista è sempre la ruota Nazionale, quella che vi permette di tentare due volte la fortuna. Che vuol dire? Il Simbolotto è abbinato al Lotto attraverso una ruota che varia di mese in mese. Per il mese di luglio quella in promozione è la Nazionale, quindi giocando al Lotto su questa ruota ottenete in automatico una giocata per partecipare all’estrazione del Simbolotto. Non ci sono numeri e simboli da scegliere per effettuare la propria giocata. Il sistema provvede automaticamente a stampare una cinquina casuale sulla schedina del Lotto. L’attenzione quindi deve essere massima perché dopo l’uscita dei numeri vincenti del Lotto sulle varie ruote, dovrete concentrarvi su quelli del Simbolotto, che peraltro sono abbinati a dei simboli.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: NUMERI (E SIMBOLI) RITARDATARI

Estrazione dopo estrazione, si aggiorna anche la classifica dei numeri (e simboli) ritardatari del Simbolotto. Nell’ultimo concorso sono usciti 36 nacchere, 38 pigna, 7 vaso, 25 Natale e 44 prigione, quindi per loro il conteggio ripartirà in caso di eventuale assenza a partire dall’appuntamento di oggi, sabato 18 luglio 2020. Al primo posto invece c’è il 40 Quadro che ha fatto registrare 38 ritardi. Sono 34 quelli del 19 Risata che quindi resta stabilmente al secondo posto. Il podio si completa col 41 Buffone che manca da 33 estrazioni. Più staccato il 16 Naso con 22 ritardi. Quinto posto per il 15 Ragazzo che ne ha collezionati 18. Sono 17 le assenze del 24 Pizza, una in più del 31 Anguria. A chiudere la top ten un tris di simboli e numeri che non si vedono da 15 estrazioni del Simbolotto: si tratta di 23 Amo, 32 Disco e 37 Piano. Una classifica destinata a cambiare dopo l’appuntamento di oggi…

