LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 19 dicembre: i numeri vincenti

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 19 dicembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 152/2019. Questa sera scopriremo i nuovi numeri vincenti, le ruote più ricche e persino le regioni che avranno registrato il maggior numero di vincite. In attesa, possiamo rimanere comunque concentrati sui due giochi italiani grazie alla statistica ufficiale delle vincite rivelata su Agipro News. La classifica vede in testa il 10eLotto con Ancona e la provincia di Frosinone, grazie a Sora, dove sono stati registrati un 8 e un 7 dal valore di 20 mila euro cadauno. In seconda posizione troviamo un 7 centrato a Nocera Umbra, in provincia di Perugia, con un bottino da 8 mila euro. Il montepremi della giornata ammonta invece a 31,7 milioni di euro, mentre il tesoretto annuale viaggia per ora sui 4,3 miliardi. Per il Lotto, la vincita maggiore finisce invece nella provincia di Matera, grazie ad una combinazione registrata a Montescaglioso. Cinque numeri puntati su Bari e un premio da 13.950 euro in tutto. La ruota pugliese premia anche Porto Viro, nel Rovigotto, con 13.500 euro. In terza posizione la provincia di Palermo con Monreale, dove il premio ammonta a 12.687 euro circa, centrati grazie a Tutte le ruote. Il montepremi dello scorso martedì è di 5,3 milioni di euro, mentre quello annuale è di 1,1 miliardi.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del SuperEnalotto si farà vedere nel concorso di oggi? Ancora poche ore di tempo prima di scoprire il destino del montepremi, che questa sera avrà un valore di 47,8 milioni di euro. Per quanto riguarda la statistica, lo scorso martedì sono stati registrati diversi ribassi che hanno colpito quasi tutte le quote messe a disposizione dalla Sisal. In testa il 4+ con quasi 21 mila euro, centrato da otto giocatori, mentre 13 partecipanti indovinano il 5 da oltre 14 mila euro. Segue il 3+ con premio da 2.204 euro, destinato a 89 fortunelli, mentre il 4 da 208,22 euro finisce nelle tasche di 933 appassionati. Abbiamo poi il 3 con premio da 22,04 euro, azzeccato da 26.323 tagliandi vincenti, mentre il 2 da 5 euro premia 385.444 possessori dei biglietti fortunati. La classifica si conclude come sempre con la tripletta storia del SuperStar, guidata dai 100 euro del 2+. I vincitori sono 1.436, mentre aumentiamo fino a 9.902 per i giocatori che hanno imbroccato l’1+ e si sono messi in tasca 10 euro a testa. Infine lo 0+ e il canonico tesoretto da 5 euro, indovinato da 18.225 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo fra gli ingredienti di questa serata di estrazioni. Il gioco della Sisal e il montepremi ritorneranno al tavolo verde per sfidare tutti gli appassionati in gara. Qualcuno riuscirà a conquistare la sestina vincente? In attesa di scoprirlo, possiamo sfruttare il tempo che abbiamo a disposizione per completare un altro step legato alla lotteria: trovare un progetto utile per investire la prima quota del nostro tesoretto. La nostra Rubrica come sempre fa affidamento su KickStarter e sulle idee lanciate sulla sua piattaforma, che questa volta ci segnala Watch-It Fix. Un kit per riparare al volo l’orologio, portatile e in grado di far risparmiare tanti bei soldini, evitando costose riparazioni. Gli amanti del fai-da-te potranno sfruttare la precisione di Watch-It Fix, che comprende diversi cacciaviti a testa variabile per svitare il case, un martelletto, delle pinzette, tantissime viti per i ricambi e tutti gli strumenti necessari per smontare e rimontare il proprio orologio. Compresa la lente d’ingrandimento per analizzare ogni dettaglio! Basterà seguire le istruzioni per smontare e aggiustare i vari componenti, in modo molto semplice. L’asta rimarrà attiva invece per altri 28 giorni, mentre il goal da 2.157 euro è stato appena raggiunto.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo in attesa di scoprire i numeri vincenti del Lotto di oggi, oltre ai bottini che verranno distribuiti grazie al nuovo concorso. Molti giocatori però rischiano di rimanere al di fuori dei cancelli a causa dell’indecisione sui numeri da giocare. Un vero emblema che riguarda non solo gli appassionati più acerbi, ma persino quelli più esperti. Con l’aiuto della nostra Rubrica e della smorfia napoletana potrete trovare però una rapida soluzione: vediamo la news di oggi e i numeri associati. La notizia ci parla di una cittadina del Kansas, dove la Polizia ha fermato un uomo a causa delle numerose ferite riportate. Durante il suo racconto, lo sconosciuto ha rivelato di essere stato preso di mira da un gruppo di spacciatori perchè aveva pagato una partita di droga con i soldi del monopoli. Un inganno che ha spinto i criminali e fare i dovuti chiarimenti. Per sua fortuna il ragazzo è riuscito a darsi alla fuga prima di incappare in conseguenze ben peggiori. Nonostante questo, ha scelto di non collaborare con le autorità per la cattura dei trafficanti. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la ferita, 54, i soldi, 26, il gioco, 19, l’inganno, 44, e il chiarimento, 9. Come Numero Oro scegliamo invece la Polizia, 53.



