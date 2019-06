Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 22 giugno: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI, 22 GIUGNO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 22 giugno 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 75/2019. Questo è un mese importante se si pensa che l’estate è ufficialmente iniziata appena ieri e che molti giocatori sono già in procinto di partire per le vacanze. Anche per questo qualcuno spera in una vittoria, grazie al concorso di oggi che inizierà fra poco. Prima però rivediamo la statistica ufficiale dello scorso giovedì: primo posto per un appassionato di Campobasso che con il Lotto ha vinto 185 mila euro. La vincita è legata a tre numeri su Firenze. Il premio da 124.500 euro finisce invece a Napoli con quattro numeri sulla Nazionale, mentre il montepremi dell’anno schizza a 571 milioni di euro, 5,5 milioni solo per l’ultimo appuntamento. Anche il 10eLotto ha distribuito premi interessanti. In prima posizione troviamo un vincitore della provincia di Cosenza, di Rende, che si è portato a casa 60 mila euro con un 6 Doppio Oro. Segue Busca, in provincia di Cuneo, con 50 mila euro grazie ad un 9 Oro ed infine la provincia di Roma. Un appassionato di Capena ha indovinato un 6 Doppio Oro del valore di 24 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del SuperEnalotto ha appena registrato una nuova assenza ed è pronto a lanciarsi verso il concorso di oggi. Il montepremi ammonta a 173,8 milioni di euro ed ha lasciato a bocca asciutta tutti gli aspiranti vincitori, in seguito alla mancata estrazione dello scorso giovedì. Le quote minori invece hanno subito un forte rialzo, anche per quanto riguarda le vincite più piccole del gioco della Sisal. Primo posto per il 5, centrato da quattro giocatori e con un valore di oltre 56 mila euro. Seguono tre vincitori per il 4+, con un premio da poco più di 48 mila euro. 85 biglietti vincenti invece per il 3+, con tesoretto da 3.404 euro, mentre 485 appassionati realizzano il 4 da 480,60 euro. Infine il 3 da 34,04 euro, indovinato da 20.401 giocatori, ed il 2 da 6,30 euro imbroccato invece da 340.653 partecipanti. La tripletta del SuperStar non può che iniziare con il 2+ ed il suo premio standard da 100 euro. I vincitori sono 1.377, mentre saliamo fino a 10.197 per i giocatori che vincono 10 euro grazie all’1+. In ultima posizione lo 0+ da 5 euro, imbroccato da 24.345 appassionati.

COME SPENDO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot sono già sui blocchi di partenza, pronti per la gara di questa sera e per il concorso che ci svelerà i nuovi numeri estratti. Molti giocatori sono certi di riuscire a raggiungere una delle posizioni più ambite nella classifica, ovvero il primo posto sul podio. Tutto dipende dalla sestina vincente e dalla Fortuna, che questa sera potrebbe premiare uno o più appassionati. Meglio pensare quindi alla vittoria appena realizzata e soprattutto a come spendere la prima fetta del bottino. La nostra Rubrica si unisce ancora una volta a KickStarter e pone alla vostra attenzione uno dei progetti pronti alla scadenza, grazie ad un’asta che rimarrà attiva ancora per 6 giorni. Maxfit è il primo attrezzo completo per scolpire il proprio corpo ed allenarsi in tutta sicurezza, dal design ispirato alle macchine per il fitness. E’ dotato di diversi attrezzi aggiuntivi, dalle manopole per le trazioni fino alla barra per i piegamenti e molto altro ancora. Leggero e resistente, trasportabile in valigia e quindi in viaggio, dotato di una batteria ricaricabile, connessione wireless e realizzato con materiali riciclabili. Senza dimenticare che è compatibile con sistemi Android e iOS e con la possibilità di aumentare la resistenza tramite una comoda manopola, da un minimo di 10 libbre fino ad un massimo di 150. Ovvero da più di 4 kg fino ad oltre 68. Il goal previsto è di circa 26 mila euro, ma i finanziamenti per ora sfiorano i 126 mila.



