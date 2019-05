Lotto/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 25 maggio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI 25 MAGGIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 25 maggio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 63/2019. Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pronti ad aprire i battenti di una nuova estrazione ed a premiare tutti i giocatori italiani con tanti premi. Mancano poche ore utili per poter ultimare la procedura e partecipare ai due giochi, dai numeri alla registrazione della schedina. In attesa dei nuovi numeri vincenti, meglio rivedere insieme la classifica precedente: quali sono stati i bottini più generosi distribuiti lo scorso giovedì? In testa il Lotto grazie ad un vincitore di Montesarchio, in provincia di Benevento, che è riuscito a portarsi a casa 117.500 euro. Una vincita ottenuta con tre ambi ed un terno su Napoli. Terno secco invece per Caltanissetta, con una giocata su Genova ed un premio da 90 mila euro, mentre una quaterna regala ad un giocatore di Massa la bellezza di 62.500 euro per i numeri giocati sulla ruota di Palermo. Il montepremi annuale ammonta quindi a 449,2 milioni di euro, in salita grazie ai 13,8 milioni registrati nell’ultimo appuntamento. Ridimensionate invece le vincite del 10eLotto, per una Top 3 poco generosa. Al primo posto della classifica troviamo un giocatore di Bergamo, che con un 6 Doppio Oro ha vinto il premio da 25 mila euro. A seguire la provincia di Vicenza, Sandrigo, dove un vincitore ha registrato 20 mila euro con un 9. Infine la provincia di Lecce, Leverano, con un bottino da 12.500 euro indovinato con un 7 Doppio Oro. Per quanto riguarda il 2019, il montepremi ammonta a 1,8 miliardi di euro, mentre 24,2 milioni per la singola estrazione dello scorso giovedì.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot ancora da conquistare ed un SuperEnalotto che ritornerà questa sera con una nuova estrazione. Il gioco della Sisal è fra gli appuntamenti di oggi da non lasciarsi sfuggire, soprattutto perché il montepremi supera un altro scalino dorato ed è pronto a regalare 158,1 milioni di euro. Il concorso di giovedì non ha reso felici tutti i giocatori che speravano non solo nell’estrazione della sestina vincente, ma anche in una risalita dei premi legati alle quote secondarie. Al primo posto della classifica troviamo il 5, che sfiora i 30 mila euro e premia sette giocatori. Il 4+ supera invece i 25 mila euro grazie a cinque biglietti vincenti. In discesa il 3+, del valore di 2.146 euro e 143 appassionati più fortunati, mentre 808 i partecipanti che azzeccano il 4 e conquistano il bottino da 258,19 euro. Scende anche il 3 e si ferma a 21,46 euro, premiando 29.322 giocatori, mentre il 2 ritorna sul fondo della classifica con un premio da 5 euro e regala la sua vincita a 430.245 vincitori. A pari merito quindi lo 0+ con premio identico, centrato però da 24.790 giocatori. Infine 11.994 gli appassionati a realizzare i 10 euro dell’1+ e 1.898 i biglietti vincenti legati ai 100 euro del 2+.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo in primo piano grazie all’estrazione di questa sera, che muoverà la macchina della Fortuna fra poche ore. Abbiamo ancora un po’ di tempo per pensare a quali numeri giocare e soprattutto cosa farne della vincita ottenuta. Un pensiero che riguarda non solo chi prevede di vincere, ma tutti gli appassionati della Sisal in generale. In caso di dubbi, la nostra Rubrica ha già individuato per voi un progetto di KickStarter che potrebbe aiutarvi a non perdere tempo e soprattutto togliervi qualche sfizio. Damascus rivoluziona il concetto di gioiello e grazie alla creazione di sciabole e proiettili valorizza la nuova vena artistica moderna. Forse non viviamo più all’epoca in cui le spade e i duelli erano all’ordine del giorno, ma l’importanza di quelle armi e di un’era che rimane ancora fra le preferite dei sognatori, viene valorizzata tutta da Damascus. L’ideale per chi vuole qualcosa di unico, personale, speciale, per una collezione dal design interessante. Il goal di 907 euro è già stato superato dai versamenti dei sostenitori, anche se mancano ancora 15 giorni prima che l’asta venga chiusa in via definitiva.



