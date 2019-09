LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 26 settembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 26 SETTEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 26 settembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 116/2019. Gli appassionati non vedono l’ora di scoprire le novità sull’appuntamento di stasera, ovviamente a partire dai numeri vincenti e i premi distribuiti dai giochi dello Stivale. Prima di lanciarci verso la nuova avventura, rivediamo insieme quanto accaduto lo scorso martedì. La statistica ufficiale riportata da Agipro News ci segnala che è stato il 10eLotto a regalare il premio più alto del doppio appuntamento. 100 mila euro ad un giocatore di Cerami, in provincia di Enna, che ha realizzato un 9 con Oro e Doppio Oro annessi. Il premio da 50 mila euro è invece stato destinato a un partecipante di Roma e uno della provincia di Caltanissetta, di Santa Caterina Villarmosa. Il Lotto invece ha vissuto un’esplosione di vincite legate all’ambo 25-44 giocato su Torino. A Napoli sono state registrate infatti nove vincite identiche del valore di 25 mila euro ciascuna. Milano ha premiato invece un fortunello con 73 mila euro grazie a quaterna, terno e ambo su Roma.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot da 8,4 milioni di euro e un SuperEnalotto ancora da scoprire grazie all’estrazione di stasera. Il gioco della Sisal ritorna in pista con un nuovo giro di numeri vincenti e premi, fra cui potremmo trovare anche la sestina fortunata. Le buone notizie potrebbero bussare alla porta di qualcuno degli appassionati in gara, anche se non vanno di certo dimenticate tutte le quote secondarie che promettono bottini di varia natura. Nell’appuntamento dello scorso martedì, il 5+1 e il 5+ hanno registrato una nuova assenza. La statistica ufficiale infatti ci svela che al primo posto del podio si è posizionato il 5 con oltre 47 mila euro, realizzati da quattro fortunelli. Sono invece due i giocatori legati alle sorte del 4+, che sfiora i 39 mila euro in premio. Per la quota del 3+, con bottino da 2.879 euro, troviamo invece 93 tagliandi vincenti, mentre scendiamo a quota 389,96 euro per il premio del 4, indovinato da 501 appassionati. In leggera discesa il 3 da 28,79 euro, vinti da 20.202 giocatori, e anche il 2 che indietreggia rispetto la settimana scorsa e regala un premio da 5,43 euro a 330.573 vincitori. Per le quote SuperStar concludiamo con il 2+ da 100 euro, destinato a 1.645 partecipanti, mentre l’1+ da 10 euro vede 11.182 biglietti vincenti. Infine 5 euro per i vincitori dello 0+, ovvero 25.000 appassionati, tondi tondi.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto deve ancora aprire i battenti, ma sappiamo già che il Jackpot sarà fra le possibilità di vittoria di questa sera. Nuovo concorso e nuove speranze per tutti gli appassionati che vorrebbero mettere le proprie mani sul montepremi. Per ora non possiamo avere di certo alcuna garanzia sull’esito dell’estrazione, ma possiamo già metterci avanti con i compiti per casa e pensare a quale investimento fare con la nostra vincita. KickStarter è anche oggi un alleato fedele della nostra Rubrica, che ha scelto di parlarvi di Mudita Pure. L’era degli smartphone ha dato il via ad una vera e propria competizione fra i consumatori, ma alcuni vorrebbero ritornare ai design più classici. Mudita Pure è il primo telefonino minimalista con le sembianze tradizionali e con il vantaggio della tecnologia più avanzata. Il display è E InK, rigorosamente in bianco e nero per limitare qualsiasi tipo di distrazione. Una batteria di grande durata, dotato di bluetooth, riproduttore musicale e molto altro ancora. Un altro vantaggio? Lo schermo garantisce un minor sforzo per gli occhi, grazie all’assenza di icone colorate che distolgano l’attenzione. Dotato di slot extra, il telefonino potrà connettersi con due diversi tipi di nano SIM. Il goal da raggiungere in 28 giorni invece è di 91 mila euro circa. La bella notizia? Gli oltre 600 sostenitori del progetto hanno già finanziato l’idea con più di 162 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto accoglierà tra pochissimo fra le sue braccia virtuali tutti gli appassionati italiani che vorranno partecipare al concorso. I premi attendono solo i più fortunati e per tutti ci sarà la possibilità di poter conquistare il podio delle vincite. Bisogna però partire dai numeri, compilare la schedina e registrarla. Avete già fatto tutto? Se la vostra risposta è no e magari avete qualche difficoltà a trovare una combinazione utile, la nostra Rubrica fa proprio per voi. Scopriamo la notizia di oggi, prima del verdetto finale della smorfia napoletana. Una squadra di vigili del fuoco hanno creato diversi danni alla loro Caserma di Dallas prima di andare a spegnere un incendio. Il motivo? Appena scattata l’emergenza, i pompieri hanno dimenticato di aver messo le patate sul fuoco e al loro ritorno hanno dovuto spegnere anche le fiamme che avvolgevano l’edificio. I danni ammontano a circa 125 mila dollari. Non è la prima volta tra l’altro che la sorte tira un brutto scherzo ai pompieri americani. Tempo prima un evento simile è avvenuto in Florida, sempre a causa dei fornelli dimenticati accesi. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il fuoco, 14, il pompiere, 12, l’incendio, 72, l’emergenza, 30, e la dimenticanza, 83. Come Numero Oro scegliamo invece il danno, 58.



