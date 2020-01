Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, 28 gennaio: numeri vincenti!

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto che tornano a farci compagnia in questo martedì 28 gennaio 2020. Penultima occasione del mese per tentare la sorte. E allora ecco che un’occhiata alle statistiche può rivelarsi corretta per individuare quei numeri che per una mera questione probabilistica hanno maggiori chance di uscire. Iniziamo dal Lotto, dove la novità è che…non ci sono novità! Il numero 22 sulla ruota di Palermo ha raggiunto sabato i 160 concorsi di ritardo consecutivi: cifre da record per questo latitante. In seconda posizione troviamo il numero 7 sulla ruota di Bari con 126 turni, mentre a completare il podio è un numero proveniente da Genova, il 38, primula rossa da 114 turni. Capitolo Superenalotto: il primatista in fatto di ritardi è il numero 27, assente da 74 estrazioni di fila. La medaglia d’argento spetta di diritto al numero 24, che non fa capolino tra gli estratti da 67 estrazioni. Bronzo meritato per l’84, che sabato ha tagliato il traguardo delle 50 assenze di fila. (Agg. di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI: 28 GENNAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 28 gennaio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 12/2020. Il Lotto e il 10eLotto si preparano a concludere il mese di gennaio: oggi ci sarà una nuova estrazione, la penultima prima dell’arrivo di febbraio. Ancora tante possibilità quindi per centrare i numeri vincenti e portarsi a casa i premi in palio: chi taglierà il nastro questa sera? Prima di scoprirlo, rivediamo insieme la statistica ufficiale, come sempre grazie ai dati diffusi da Agipro News. La classifica delle vincite vede il Lotto in testa con Roma, dove un fortunello ha indovinato un terno e tre ambi su Bari per un valore totale di 95 mila euro. La giocata invece ammonta a 40 euro. In seconda posizione Milano con un tesoretto da 85.200 euro, mentre segue Prato con 62.250 euro in premio. Per il 10eLotto, il primo posto sul podio viene condiviso da tre vincitori di Loano (Savona), Fabriano (Ancona) e Botrugno (Lecce). Il premio è di 50 mila euro a testa e in tutti e tre i casi la vincita è legata al 9 Oro. Il montepremi annuale intanto schizza fino a circa 306 milioni di euro, di cui 23,5 milioni distribuiti solo nel singolo appuntamento.

LE QUOTE DELL’ULTIMA ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot pronti a sbarcare grazie ad una nuova estrazione: ancora poche ore di attesa e scopriremo tutto sui numeri vincenti di oggi e le quote in palio. Niente da fare intanto per il montepremi, che in seguito all’assenza dello scorso sabato aumenta il proprio valore e raggiunge i 67,2 milioni di euro. Zero assoluto anche per il 5+1 e per il 5+, mentre la vincita più alta è associata al 5, del valore di quasi 38 mila euro e con sei vincitori. A breve distanza troviamo il 4+ con tesoretto da oltre 24 mila euro e 13 fortunelli, mentre il 3+ subisce un crollo interessante e premia 206 giocatori con 1.849 euro a testa. Per la vincita del 4, pari a 245,46 euro, abbiamo invece 941 tagliandi vincenti. Passiamo quindi al 3, del valore di 18,49 euro e con 37.618 biglietti fortunati, mentre il 2 rimane stabile sui 5 euro in premio, realizzati da 518.800 partecipanti. Proseguiamo con i SuperStar, a partire dal 2+ da 100 euro, imbroccato da 2.677 giocatori. I 10 euro dell’1+ finiscono invece nelle tasche di 15.233 vincitori, mentre lo 0+ da 5 euro è legato alla vincita di 27.522 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

SuperEnalotto e Jackpot di nuovo sul palcoscenico della Sisal per una nuova estrazione: manca davvero poco all’inizio del concorso e tutti i giocatori sono chiamati a prendere delle decisioni importanti proprio in queste ultime ore a disposizione. Molti infatti si interrogano su quale progetto realizzare grazie alla propria vincita, altri hanno già scritto una lunga lista di regali. Non tutti però hanno le idee chiare su come procedere una volta tagliato il traguardo: cosa fare del bottino appena realizzato? La nostra Rubrica non vuole di certo consigliarvi come spendere la totalità del tesoretto, ma di sicuro darvi qualche idea in più sul primo investimento da compiere. Grazie a KickStarter, abbiamo selezionato per voi un’iniziativa made in Japan che punta dritto al futuro. Parliamo di Lerou, il primo robot in grado di simulare il movimento delle dita per massaggiare le tempie e migliorare la qualità del riposo di ogni utente. Confortevole, rilassante, riposante: Lerou è disegnato per alleviare lo stress in qualsiasi situazione. Ideale dopo aver affrontato una dura giornata di lavoro, ma anche per recuperare le forze prima di un lavoro importante da svolgere. Grazie a Lerou sarà possibile mettere alla porta stress e irritabilità. Il goal da 9 mila euro circa è già stato centrato grazie ai contributi di 93 sostenitori, ma sarà possibile fare un’offerta ancora per altri 26 giorni prima che l’asta venga conclusa.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi stanno per rivelarci quali combinazioni fortunate riceveranno i premi maggiori messi in palio dal gioco italiano. La caccia al tesoro è già aperta, ma mancano davvero poche ore di tempo prima che i cancelli vengano chiusi. Ritardatari e indecisi devono quindi affrettarsi: bisogna trovare ancora i numeri da giocare e registrare la schedina in ricevitoria. I più tecnologici si affideranno forse all’estrazione online, ma chi non sa ancora su quali numeri puntare potrebbe rimanere a bocca asciutta anche in questo caso. Per fortuna ci pensa la nostra Rubrica a regalarvi una possibilità in più per sfidare la sorte: prima di scoprire i numeri della smorfia napoletana, vediamo cosa ci dice la news che abbiamo selezionato per voi. Parliamo di alberi, arte e frutti. A quanto pare in America il consumo di frutta naturale è ridotto, tanto che un artista ha deciso di sensibilizzare i concittadini al suo consumo grazie ad un albero particolare. Sembra che sia in grado di produrre 40 diverse tipologie di frutti allo stesso tempo. Sam Van Aken ha vissuto a lungo in una fattoria e così conosceva bene come sfruttare la pratica dell’innesto per creare il suo albero ‘magico’. O meglio, ha usato un sovrainnesto, utilizzando ‘pezzi’ di alberi da frutto con gemme incluse e li ha inclusi in un albero ospite. Nonostante l’utilità a livello commerciale, Van Aken ha specificato di considerare l’intero processo come un’opera d’arte: è infatti l’artista a scegliere quale tipo di trasformazione dovrà avere la sua scultura vivente. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la frutta, 63, l’albero, 40, la specie, 72, l’arte, 17, e la scultura, 79. Per gli appassionati del 10eLotto aggiungiamo anche un Numero Oro: la magia, 46.



© RIPRODUZIONE RISERVATA