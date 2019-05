LOTTO/ Estrazioni di oggi 10eLotto e Superenalotto, 28 maggio: numeri vincenti

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Siamo ad un passo dal momento più atteso da tutti i giocatori del Lotto, Superenalotto e 10eLotto: l’estrazione dei nuovi numeri vincenti e i premi assegnati a tutte le combinazioni più fortunate. Molti appassionati hanno già completato tutti i passaggi necessari per partecipare alla corsa a premi di questa sera, mentre altri sono ancora indecisi. Quali numeri giocare? Una domanda che ricorre fin troppo spesso nella mente degli aspiranti vincitori, dai più dubbiosi a coloro che si dichiarano invece certi dei numeri scelti. La nostra Rubrica risponde a questa domanda anche oggi e con i consigli della smorfia napoletana, vi proporremo una combinazione da giocare. Partiamo dalla notizia: gli scienziati del MIT sono riusciti a fare una scoperta importante riguardo alla possibilità di rendere luminose le piante. L’obbiettivo è di trasformare gli alberi in veri e propri lampioni naturali, in grado di sostituire quindi l’illuminazione tradizionale lungo le strade e molto altro ancora. La scoperta è legata all’impianto di nanoparticelle che finora hanno permesso ad una pianta di crescione di emanare un fioco bagliore per oltre 3 ore. L’idea finale è ancora più importante se vista alla luce dei cambiamenti climatici odierni, dato che trovare un’alternativa all’elettricità tradizionale consentirebbe di ridurre in modo significativo le emissioni di CO2. Cosa ne pensa la smorfia: abbiamo la luce, 39, la pianta, 83, il lampione, 41, il consumo, 1, e l’energia, 35. Come Numero Oro scegliamo invece l’ossigeno, 40.

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI, 28 MAGGIO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 28 maggio 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 64/2019. Primo concorso della settimana per il Lotto, il Superenalotto e il 10eLotto, in arrivo con una nuova ondata di premi pronta a bagnare coste e entroterra delle regioni italiane. I numeri vincenti, divisi per ruote per il primo gioco e legati alle opzioni Oro per il secondo, verranno rivelati fra pochissimo. Prima di scoprire l’esito dell’estrazione, rivediamo la statistica ufficiale di entrambe le lotterie, come sempre grazie alle notizie dell’Agipro. 2,5 milioni di euro per il fortunello che con il 10eLotto ha centrato il primo posto sul podio, con un 10 Oro e modalità frequente. La vincita figura fra le più alte di quest’anno, seconda solo ai 5 milioni che un giocatore di Marcianise, in provincia di Caserta, ha realizzato il giorno di San Valentino. Il secondo posto in classifica va ad un appassionato della provincia di Teramo, di Giulianova, con un premio da 30 mila euro grazie a un 8 Oro e modalità frequente. Il montepremi del 2019 sale invece a 1,9 miliardi di euro, 30,8 milioni se valutiamo solo l’ultimo appuntamento. Per quanto riguarda le vincite del Lotto, il vincitore più fortunato è della provincia di Trieste, di Muggia, ed il bottino si aggira sui 50 mila euro. Merito della combinazione giocata sulla Nazionale, che gli ha permesso di realizzare quaterna, quattro terni e sei ambi. Al secondo posto i 37.800 euro centrati a Portogruaro, nel Veneziano, mentre 23.750 euro per un giocatore di Roma. Infine 22.500 per il terno secco che un partecipante di Leporano, in provincia di Taranto, ha indovinato sulla ruota di Roma.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

159,3 milioni di euro per il Jackpot di oggi, per un concorso del SuperEnalotto pronto a regalare diversi premi a tutti i giocatori più fortunati. Si spera nell’estrazione della sestina vincente, ma anche in un rialzo delle quote secondarie. Nelle ultime settimane infatti sono stati molteplici i crolli e in più occasioni, a fronte di una risalita faticosa che ha interessato solo pochi appuntamenti. La statistica precedente ci conferma che l’andamento continua ad essere discontinuo per la maggior parte delle quote. Al primo posto troviamo il 4+ da quasi 40 mila euro e cinque vincitori, mentre 11 giocatori vincenti per il 5 da più di 23 mila euro. Il bottino del 3+ ammonta a 3.282 euro, centrato da 134 biglietti vincenti, mentre 647 tagliandi fortunati per il bottino da 397,55 euro del 4. In salita il 3, con un premio da 32,82 euro e 23.683 fortunelli, sale anche il 2 con un premio da 6,07 euro realizzato da 398.104 partecipanti. In fondo alla classifica troviamo quindi la quota storica dello 0+, come sempre legata ad un premio da 5 euro. I vincitori sono 34.599, mentre 14.149 appassionati hanno imbroccato la vincita di 10 euro grazie all’1+. Infine 100 euro per i vincitori del 2+, ovvero 2.190 in tutto.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

SuperEnalotto, Jackpot e numeri vincenti anche per oggi, per una nuova estrazione che fra poco userà la sua bacchetta magica su alcuni degli appassionati della Sisal. Molti giocatori infatti indosseranno i panni da vincitore, grazie alle combinazioni scelte prima dell’appuntamento serale. Non tutti però avranno pensato a quali passi compiere in seguito alla vittoria, soprattutto se si parla del primo progetto in assoluto da realizzare con il bottino centrato. La nostra Rubrica non ama perdere tempo e per questo ha già trovato per voi una delle iniziative più interessanti presenti su KickStarter. La sicurezza non è mai abbastanza, soprattutto quando si parla di traffico online, scambio di dati e molto altro ancora. Winston è il primo dispositivo in grado di mantenere pulito il browser, garantire un’esperienza utente sicura e veloce. Non solo per il pc di casa, ma per tutti gli apparecchi collegati al network di casa, smartphone, tablet, centraline e molto altro ancora. Niente pubblicità, attacchi hacker, accessi nascosti e involontari. Nessun uso di VPN, ma un filtro per i cookie di tipo intelligente e analisi dei dati e delle sessioni grazie all’intelligenza artificiale integrata. Winston è l’ideale anche per chi accede ai siti di streaming e vuole avere il massimo controllo di quali dati vengono visualizzati o estratti dai portali. Mancano 33 giorni alla fine dell’asta, mentre il goal da meno di 18 mila euro ha ricevuto contributi che superano i 31 mila.



