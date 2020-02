LOTTO E SUPERENALOTTO NUMERI VINCENTI/ Estrazioni di oggi e 10eLotto 29 febbraio 2020

LOTTO E SUPERENALOTTO: I NUMERI VINCENTI DELLE ESTRAZIONI DI OGGI

Lotto, 10eLotto e Superenalotto hanno dato il loro contributo nel migliorare, almeno economicamente, la vita di qualche fortunato. Ora scopriremo come. Puntualmente come ogni giorno i Monopoli di Stato hanno diffuso i numeri vincenti per Lotto, 10eLotto e Superenalotto e ora non ci resta che far scoprire ai fortunati che la dea bendata ha scelto proprio loro. E allora, augurando a tutti la miglior sorte, ricordiamo di giocare sempre responsabilmente e di controllare in ogni caso la propria schedina anche in ricevitoria. E ora è il momento di capire se il destino di qualcuno è cambiato. I numeri vincenti di Lotto, 10eLotto e Superenalotto sono arrivati!

Estrazione 10eLotto n°26 del 29/02/2020

4 – 11 – 12 – 30 – 31 – 32 – 34 – 39 – 45 – 48 – 51 – 53 – 56 – 64 – 65 – 68 – 73 – 76 – 86 – 87

Numero Oro (primo estratto sulla ruota di Bari): 32

Doppio Oro (primo e secondo estratto sulla ruota di Bari): 32 – 76

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Ultima estrazione Superenalotto n. 26 del 29/02/2020

COMBINAZIONE VINCENTE

50 35 78 9 44 73

NUMERO JOLLY

85

SUPERSTAR

6

(I numeri vincenti del concorso del SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Lotto, estrazione n°26 del 29/02/2020 BARI 32 76 86 18 51 CAGLIARI 48 68 56 27 69 FIRENZE 4 12 16 13 56 GENOVA 87 39 50 36 10 MILANO 65 56 38 80 24 NAPOLI 51 11 48 17 47 PALERMO 86 30 67 34 18 ROMA 73 45 52 3 26 TORINO 64 34 46 7 76 VENEZIA 53 31 5 33 88 NAZIONALE 83 22 56 62 16

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Numeri ritardatari del Lotto e del Superenalotto chiamati agli straordinari in questo mese di febbraio 2020. Trattandosi di anno bisestile, infatti, c’è un 29 febbraio in più da vivere…e quindi da giocare. Chissà che questa scadenza quadriennale non sortisca un concorso “speciale” anche dal punto di vista degli estratti. Per quanto riguarda i numeri ritardatari del Lotto sarebbe a dir poco eccezionale se il numero 22 sulla ruota di Palermo, assente ormai da 174 turni, decidesse di tornare a fare capolino proprio oggi. Ne beneficerebbe il numero 7 sulla ruota di Bari, assente da 140 concorsi consecutivi e pronto a raccogliere dal collega “siculo” i simboli del primato. Sul podio, in terza posizione, ancora una volta il numero 38, latitante sulla ruota di Genova da 128 concorsi. Capitolo Superenalotto: in testa in fatto di primule rosse si conferma il numero 27, assente da 88 concorsi. Seguono, in seconda e terza posizione, i numeri 18 e 41, che non fanno capolino tra gli estratti rispettivamente da 54 e 51 concorsi di fila. (agg. di Dario D’Angelo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 FEBBRAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 29 febbraio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 26/2020. Il Lotto e il 10eLotto non si fermano: anche oggi avrà luogo una nuova estrazione, ricca di premi e numeri vincenti. Le due lotterie italiane stanno per raccogliere migliaia e migliaia di appassionati, pronti per scoprire chi salirà sul podio delle vincite. Non possiamo che attendere l’inizio del concorso, anche se possiamo già immergerci nello spirito della vittoria grazie alla statistica ufficiale legata allo scorso giovedì. Secondo i dati di Agipro News, la vincita maggiore è quella del 10eLotto, che ha regalato 100 mila euro ad un fortunello di Brescia. La combinazione vincente riguarda l’estrazione frequente e un 9 Doppio Oro. a Jerago con Orago, in provincia di Varese, si è registrato invece un 9 Oro del valore di 50 mila euro, mentre 40 mila euro sono finiti a Milano con un 8 Doppio Oro. I premi distribuiti da inizio anno ammontano a 707,3 milioni di euro, di cui 23,7 milioni collegati al singolo appuntamento. Più contenute le vincite del Lotto, che premiano un vincitore di Fisciano (SA) con 22.500 euro grazie ad un terno secco sulla Nazionale. In seconda posizione troviamo Castiglione della Pescaia (GR) con un bottino da 21 mila euro, mentre più di 14 mila euro finiscono a Marsala, in provincia di Trapani. Esclusi dalla Top 3 ma comunque interessanti le cinque vincite realizzate a Osimo, in provincia di Ancona, grazie a quattro numeri su Bari. Il premio è da 11.250 euro per ciascuna combinazione, per un totale di più di 56 mila euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Jackpot e SuperEnalotto pronti per la sfida: il concorso di questa sera potrebbe regalarci l’estrazione della sestina vincente. Per ora sappiamo solo che il montepremi ha un valore di 28.500 euro, grazie all’assenza realizzata lo scorso giovedì. I dati ufficiali ci svelano inoltre che il premio maggiore è quello del 5, pari a oltre 34 mila euro con cinque vincitori. Assente il 4+, oltre che al 5+1 e 5+. Il premio del 3 è invece di 3.058 euro e i giocatori fortunati sono 63, mentre saliamo a 480 per i tagliandi vincenti legati alle sorti del 4, del valore di 370,78 euro. Sono 17.263 i partecipanti ad aver indovinato il 3 da 30,58 euro, mentre il 2 premia 279.542 appassionati con 5,82 euro a testa. Proseguiamo con il 2+: i vincitori sono 1.111 mentre il bottino come sempre è da 100 euro. Per il premio da 10 euro dell’1+, i giocatori fortunati sono invece 7.755, mentre il premio da 5 euro dello 0+ finisce nelle case di 18.269 partecipanti.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot stanno per unirsi ancora una volta sul palcoscenico della Sisal. Il montepremi potrebbe spuntare fra i numeri estratti di questa sera e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire tutte le novità legate all’estrazione di oggi. Alcuni sono persino più previdenti ed hanno già individuato un progetto utile su cui investire la prima fetta del proprio tesoretto. Anche la nostra Rubrica ha selezionato per voi un’iniziativa lanciata su KickStarter, giusto per darvi qualche idea in più per spendere il vostro bottino. Oggi parliamo di Klos, una serie di ukulele e chitarre realizzate interamente in fibra di carbonio. Il brand di Park City ha debuttato sul mercato con il primo strumento in carbonio ormai cinque anni fa, ma solo per quanto riguarda il ‘corpo’ della chitarra da viaggio. Nel corso di questi anni invece ha scelto di estendere l’innovazione all’intero strumento, disegnando tre modelli classici. Il vantaggio? Klos resiste alle intemperie, all’umidità e all’alta temperatura. Adatto per ogni clima, è persino più leggero di qualsiasi altro modello in legno. La sua resistenza all’acqua poi lo rende un compagno ideale anche in montagna o al mare, dove sabbia e freddo potrebbero danneggiare la strumentatura. Per contribuire al progetto si potrà fare un versamento ancora per 19 giorni: l’obbiettivo in denaro dell’asta, pari a circa 9 mila euro, è già stato centrato.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto e i numeri vincenti di oggi stanno per regalarci nuove emozioni grazie all’estrazione di questa sera. I ritardatari sono pregati però di velocizzare i tempi e avvicinarsi al più presto alla ricevitoria, visto che il concorso inizierà davvero fra pochissimo. Chi invece è indeciso sui numeri da giocare, potrà trovare facilmente un aiuto grazie alla nostra Rubrica. Da tanto tempo, infatti, vi proponiamo una combinazione di numeri ottenuta grazie alla smorfia napoletana e ad una news scelta per voi. Partiamo dalla notizia, che ci parla di una coppia cinese di marito e moglie che ha ricevuto una notizia sconvolgente. La coppia si è sottoposta ad un esame del DNA in previsione di avere un figlio, soprattutto per evitare che il nascituro potesse avere delle malattie genetiche. Il test tuttavia ha dato un esito inaspettato: i due coniugi sono in realtà fratello e sorella. Si è scoperto così che il padre della donna ha avuto una relazione con la madre di lui diversi anni prima e che era nato un bambino. Purtroppo non è possibile stabilire se l’uomo abbia scelto di non dire la verità ai due figli oppure se non ne fosse a conoscenza, visto che la sua fiamma d’allora era morta 20 anni prima. Il verdetto della smorfia: abbiamo il marito, 19, la moglie, 11, la coppia, 22, il figlio, 50, e l’esame, 8. Come Numero Oro, per chi volesse tentare la fortuna anche al 10eLotto, scegliamo invece la scoperta, 27.



© RIPRODUZIONE RISERVATA