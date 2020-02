Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi, estrazione 29 febbraio 2020

La serata del Simbolotto sta per cominciare. Ultima estrazione del mese di febbraio per il gioco complementare al Lotto, che in quanto tale torna quindi ogni martedì, giovedì e sabato. Anche oggi dunque è in programma l’appuntamento con i numeri e simboli vincenti. E sarà l’ultima volta con la ruota di Cagliari protagonista. Infatti dalla prossima settimana toccherà a quella di Firenze. Cosa c’entrano le ruote del Lotto con il gioco del Simbolotto? La spiegazione risiede proprio nella modalità del gioco: si partecipa giocando al Lotto. Optando per la ruota mensile in promozione, si ottiene automaticamente e gratuitamente una giocata. Sulla schedina del Lotto vengono stampati cinque numeri a cui corrispondono altrettanti simboli. Al termine dell’estrazione del Lotto, dunque, dovrete controllare l’estrazione del Simbolotto e verificare se c’è una corrispondenza. In tal caso avrete vinto…

SIMBOLOTTO, ESTRAZIONE DOPO LOTTO: I PREMI E LE REGOLE

I premi ovviamente variano a seconda dei numeri indovinati e dell’importo della giocata al Lotto. Facciamo un esempio tenendo conto di un euro come importo della giocata. Si indovinano due simboli? Si vince un euro. Con tre numeri-simboli a vincita è di 5 euro. E poi 50 con quattro numeri, mentre se li indovinate tutti allora potete conquistare ben 5mila euro. Va precisato che i premi indicati sono al netto delle ritenute di legge che vengono detratte in maniera automatica all’atto del pagamento. I premi non sono cumulabili e per ogni giocata si vince il premio massimo consentito. Inoltre, è importante sapere che la giocata sulla ruota “tutte” non implica la partecipazione al Simbolotto. L’esito del gioco comunque è indipendente dalla giocata base fatta sul Lotto, ma le vincite al Lotto si possono sommare a quelle del Simbolotto fino al limite previsto dalla normativa vigente.

