LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 29 ottobre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 29 OTTOBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 29 ottobre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 130/2019.

Penultima estrazione del mese per gli amici del Lotto e 10eLotto: questa sera ci sarà l’imperdibile appuntamento con entrambi i giochi italiani. Al via la caccia ai numeri vincenti e anche ai premi: chi riuscirà a registrare il gruzzoletto maggiore? Prima di immergerci in questa nuova avventura, rivediamo insieme la statistica precedente grazie all’aiuto di Agipro News. Lo scorso sabato, un vincitore di Este, in provincia di Padova, ha centrato al 10eLotto un 9 del valore di 100 mila euro. In seconda posizione troviamo invece un appassionato di Genova con un 7 da 25 mila euro, collegato al Doppio Oro, mentre al terzo posto finisce un fortunello di Montecosaro, in provincia di Macerata, grazie a 20 mila euro ottenuto con un 9. Il montepremi annuale schizza invece fino a 3,7 miliardi di euro, di cui 23,6 milioni registrati nel singolo appuntamento. Il Lotto mette invece al primo posto un giocatore di Siracusa che con una puntata da 50 euro si è portato a casa un bottino da circa 39 mila euro con una quaterna, quattro terni e sei ambi su Tutte le ruote. Segue Avellino con un terno secco su Napoli del valore di 22.500 euro, mentre al terzo posto troviamo Vercana, in provincia di Como, con un premio da 21.660 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Cresce sempre di più il Jackpot del SuperEnalotto e il desiderio di tutti gli italiani di riuscire a portare a casa la vincita. Il montepremi raggiunge il valore di 24,5 milioni di euro per il concorso di questa sera: comparirà fra i numeri estratti oppure no? In attesa del risultato, rivediamo la statistica precedente grazie a vincite e combinazioni registrate lo scorso sabato. Assenti 5+1 e 5+ e in testa il 5 da oltre 45 mila euro. Cinque vincitori hanno centrato la vincita e altrettanti si sono aggiudicati più di 24 mila euro grazie al 4+. La classifica delle vincite continua con il 3+, in leggero ribasso: la quota ha premiato 166 appassionati con 1.913 euro a testa. Sono invece 1.077 i tagliandi vincenti associati al 4, del valore di 242,03 euro. Crolla anche il 3, con un bottino da 19,13 euro e 38.102 vincitori, mentre il 2 scende fino a 5 euro e regala il tesoretto a 526.213 giocatori. Le quote SuperStar vengono completate dalla tripletta storica capitanata dal 2+. Il premio da 100 euro finisce nel portafogli di 2.585 partecipanti, mentre i 10 euro dell’1+ vengono consegnati a 14.601 appassionati. Concludiamo con i 5 euro dello 0+, che premia 28.027 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot ci faranno compagnia anche questa sera: fra pochissimo ci sarà la nuova estrazione e gli appassionati non vedono l’ora di scoprire se il montepremi verrà consegnato ad uno o più fortunelli. Molti giocatori in realtà si stanno facendo anche un altro tipo di domanda: come investire al meglio una piccola parte della vincita? Ed è qui che la nostra Rubrica entra in gioco per darvi un consiglio, grazie ai progetti lanciati su KickStarter. Oggi parliamo di vintage e retrò: Phonocut è un registratore di vinili amatoriale, che permette di incidere su disco premendo un semplice bottone. Basta inserire sul supporto il vinile da incidere, connettere Phonocut al dispositivo scelto, tramite il mini jack da 1/8”, premere il pusante e il gioco è fatto. Per diversi anni milioni di cittadini sparsi in tutto il mondo hanno trasformato i loro contenuti analogici nei corrispettivi digitali, ma ora è possibile seguire il processo inverso con estrema facilità, senza doversi rivolgere per forza a dei professionisti. Il goal previsto dalla società viennese è piuttosto alto, quasi 200 mila euro. La bella notizia: anche se mancano 16 giorni alla conclusione dell’asta, i sostenitori hanno già versato contributi che superano i 410 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti di nuovo in pista per questo martedì di estrazioni. Il gioco italiano ritornerà al centro della scena fra poche ore, quando il nuovo concorso stabilirà vincitori e premi. Non bisogna quindi lasciarsi sfuggire l’occasione: qualcuno degli appassionati potrebbe concludere la serata con un calice di champagne, magari grazie alla vincita più alta dell’appuntamento di oggi. Chi è ancora in alto mare su quali numeri giocare può invece tirare un sospiro di sollievo e rilassarsi: la nostra Rubrica vi sta per suggerire dei numeri da giocare, estratti da una notizia di cronaca con l’aiuto della smorfia napoletana. Partiamo dalla news: molti telespettatori conoscono la celebre serie Uccelli di rovo, dove il protagonista Padre Ralph, interpretato da Richard Chamberlain, lotta contro se stesso mentre si trova ad un bivio scottante. Amare il suo Dio oppure la giovane e affascinante Meggie, interpretata da Rachel Ward? Una trama che potrebbe sembrare fantasiosa, ma che corrisponde a quanto accaduto negli Usa, dove un vescovo si è innamorata dell’assistente Laura, molto più giovane di lui. Una volta scoperti, la donna ha dovuto affrontare il divorzio dal marito, mentre il monsignore ha preferito dimettersi. Una notizia che ha fatto ancora più scalpore fra gli americani, dato che il monsignor Clark si è sempre scagliato contro l’immoralità dei suoi concittadini. Il diretto interessato però giura di essere innocente. Vediamo la smorfia e i numeri: abbiamo il vescovo, 32, l’assistente, 46, il divorzio, 78, le dimissioni, 80, e la morale, 69. Come Numero Oro scegliamo invece il rovo, 10.



