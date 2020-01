LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 gennaio: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 30 GENNAIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 30 gennaio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 13/2020. Stiamo per scoprire i numeri vincenti, come sempre distribuiti per ogni Ruota. Senza dimenticare i ricchi premi che anche oggi verranno distribuiti in tutte le regioni italiane. Prima di immergerci nel vivo del concorso, rivediamo i dati ufficiali segnalati da Agipro News e la classifica delle vincite. In testa il Lotto con Bascapè, in provincia di Pavia, dove un fortunello si è portato a casa più di 124 mila euro grazie a una quaterna, quattro terni e sei ambi. In seconda posizione troviamo invece un giocatore di Sesto Calende, in provincia di Varese, che ha realizzato più di 67 mila euro. Segue Cremona con un tesoretto da oltre 62 mila euro: il giocatore ha piazzato una schedina spendendo solo 3 euro. Anche se fuori dalla Top 3, Capolivieri, in provincia di Livorno, merita un’attenzione particolare grazie al terno secco che ha premiato un partecipante con 45 mila euro. Per le vincite del 10eLotto troviamo invece Bagno a Ripoli, nel Fiorentino, come apripista della classifica. Il bottino è di 50 mila euro realizzato con un 9 Oro. Identico bottino e combinazione anche per Milano. Abbiamo poi 30 mila euro per un giocatore di Paestum, in provincia di Salerno, con un 8. Infine troviamo Roma con 20 mila euro in premio grazie ad un 8 Doppio Oro. Il montepremi del singolo appuntamento ammonta invece a più di 27 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot ritornano questa sera con un nuovo concorso: la sestina vincente regalerà una doppietta ai giocatori della Sisal? Nell’appuntamento di stasera, la vincita più alta avrà il valore da 14,5 milioni ed il motivo è molto semplice: lo scorso sabato, un fortunello ha centrato il colpaccio del momento e si è portato a casa un tesoretto da oltre 67 milioni di euro. Le statistiche ufficiali ci parlano anche delle quote secondarie, a partire dal 5 che guida la classifica con oltre 61 mila euro in premio e tre vincitori. Segue il 4+ con altrettanti partecipanti e un bottino da poco più di 42 mila euro. Il 3+ premia invece 88 giocatori con 2.976 euro a testa, mentre sono 450 i tagliandi vincenti collegati alla quota del 4, pari a 420,26 euro. Infine il 3 da 29,76 euro, realizzato da 19.089 euro, e il 2 da 5,70 euro per i possessori dei 309.130 tagliandi fortunati. Per il filone SuperStar, il 2+ da 100 euro premia 1.435 giocatori, mentre i 10 euro dell’1+ finiscono nelle case di 10.241 appassionati. Infine abbiamo i 5 euro dello 0+, imbroccato da 23.285 vincitori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del SuperEnalotto ha azzerato il pallottoliere ed è pronto a sfidare tutti i giocatori che questa sera parteciperanno al nuovo concorso. Tutti gli aspiranti vincitori sognano di mettere le mani sul bottino e si vedono già sul podio della vittoria. Molti si chiedono persino come investire al meglio la prima quota del tesoretto, quale progetto scegliere per inaugurare la vincita. Se non avete ancora idee in merito e non volete perdere tempo nella fase finale dell’appuntamento, potete sempre tenere a mente la proposta della nostra Rubrica. Anche oggi abbiamo selezionato per voi un’iniziativa lanciata su KickStarter a tema tecnologia. Parliamo di Circular Smart Ring, un anello in grado di monitorare il benessere della persona e fornire anche utili consigli personalizzati. Dal design moderno, Circular unisce stile e tecnologia all’avanguardia, offrendo all’utente di poter monitorare la propria energia. Si può attivare con un semplice tocco oppure ricevere notifiche silenziose sul proprio smartphone. Utile per migliorare la propria produttività, ma anche per dormire sonni tranquilli. Grazie all’Intelligenza Artificiale, Circular monitora le ore di sonno e permette di svegliarsi grazie ad una luce tenue che unita ad una piacevole vibrazione, permetterà di aprire gli occhi senza il classico shock da sveglia. Il goal da 20 mila euro intanto è già stato realizzato, mai sostenitori potranno partecipare all’asta ancora per altri 34 giorni.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per dare il via alle danze: il nuovo concorso inizierà fra pochissimo! I ritardatari dovranno quindi affrettarsi per raggiungere la ricevitoria più vicina e registrare la schedina preferita. Anche chi è indeciso avrà a disposizione poco tempo per potersi chiarire le idee. Magari con l’aiuto della nostra Rubrica, pronta per regalarvi dei numeri da giocare grazie al consiglio della smorfia napoletana. Abbiamo sottoposto all’oracolo campano una notizia che ci parla di educazione e lettura. Sembra che secondo la statistica circa il 14% degli americani non sappia leggere. Forse si non si tratta in ogni caso di analfabetismo totale, ma di una difficoltà nel riconoscere i termini in base allo ‘spelling’ oppure al vocabolario piuttosto limitato. Se si prendono in esame i carcerati, il dato diventa invece più drammatico: si parla addirittura del 63%. Un problema che le associazioni conoscono fin troppo bene e che hanno già segnalato lanciando un allarme. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la lettura, 85, l’incapacità, 36, il vocabolario, 39, lo studio, 2, e il carcere, 44. Per i giocatori del 10eLotto aggiungiamo anche un Numero Oro: l’educazione, 14.



