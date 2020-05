LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 30 maggio: i numeri vincenti

Pubblicità

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONE DI OGGI: 30 MAGGIO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 30 maggio 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 47/2020. Lotto e 10eLotto in dirittura d’arrivo con un nuovo concorso: i premi e i numeri vincenti stanno per bagnare l’Italia da costa a costa, fino nell’entroterra. L’estrazione dello scorso giovedì del resto ci ha regalato non poche sorprese: i dati ufficiali annunciati sul sito di Agipro News ci parlano del 10eLotto e di una doppia vincita che si è pazziata sul primo posto del podio. 9 numeri indovinati su 10 con modalità Oro e un premio da 50 mila euro a testa. I fortunelli sono della provincia di Napoli, di Torre Annunziata, e della provincia di Latina, di Minturno. Nel secondo caso si aggiunge anche l’estrazione frequente. Il Lotto premia invece la provincia di Varese: un giocatore di Vergiate si è portato a casa 14 mila euro. Segue Cattolica con 12.500 euro in premio. Le vincite totali dello scorso appuntamento ammontano a 5 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

44.8 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: il SuperEnalotto ci sta per svelare i numeri vincenti del nuovo concorso e quali premi verranno consegnati nelle mani degli italiani. Che cosa ci dice invece la statistica in merito allo scorso appuntamento? Grazie ai dati ufficiali, scopriamo che ancora una volta il 5+1 e il 5+ sono finiti fra le assenze. Il premio più alto invece è da oltre 141 mila euro e grazie al 5, che premia un fortunello. Tre vincitori per il 4+ da oltre 51 mila euro, mentre 58 tagliandi vincenti registrano 3.315 euro grazie alla quota del 3+. Passiamo al 4, con un bottino da 512,34 euro e 350 vincitori, mentre il 3 premia 14.158 appassionati con un bottino da 33,15 euro a testa. Cresce il valore del 2, pari a 5,95 euro con 226.530 partecipanti vincenti. Per le quote SuperStar, la classifica viene conclusa dal 2+ da 100 euro, consegnato a 1.059 giocatori, mentre 7.095 vincitori si portano a casa 10 euro ciascuno grazie all’1+. Infine i 5 euro dello 0+, regalati a 17.434 appassionati.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot si uniranno anche questa sera per dare il via ad una nuova estrazione. Il montepremi del gioco della Sisal è ancora in palio e diventa sempre più ricco. Anche per questo molti giocatori non vogliono rischiare di rimanere fuori dalla gara: meglio tentare il tutto per tutto e non lasciare nulla al caso. Anche quando si parla dei tanti modi possibili per spendere la prima parte della vincita ottenuta e festeggiare al meglio il grande evento. Per tutti gli indecisi, la nostra Rubrica ha già selezionato un progetto lanciato su KickStarter che potrebbe tornare davvero utile. Lumos Ultra è infatti il primo casco per ciclisti con luce integrata, segnali di fermata e molte altre features di tipo intelligente. Lumos Ultra permette infatti di segnalare la propria presenza nelle ore notturne grazie alla comoda luce prevista sul frontale. Sul retro del casco invece sono presenti luci di posizioni e frecce per indicare al meglio il proprio tragitto. Lumos Ultra semplifica il mondo dei bikers e punta tutto sulla sicurezza. L’asta è stata lanciata da pochissimo e mancano ancora 50 giorni prima della sua conclusione. Nonostante questo, il goal richiesto di circa 54 mila euro è già stato realizzato. Fino ad ora i versamenti superano anzi i 717 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per annunciare i numeri vincenti di oggi: chi si aggiudicherà i premi più ricchi dell’estrazione di stasera? Ancora pochi minuti di attesa e scopriremo grazie all’annuncio nazionale quali saranno i numeri vincenti e i premi associati. Ora più che mai è necessario mettersi in moto per completare la schedina e registrarla tramite le modalità previste dal gioco. Chi si trova ancora in alto mare o vuole avere qualche chances in più di vincita, può sempre valutare il consiglio della nostra Rubrica. La smorfia napoletana ci aiuterà a scoprire quali numeri si nascondono nella news che abbiamo scelto per oggi e che ci parla di eventi imprevisti. Un attore cinese infatti è riuscito a diventare una celebrità grazie a dei semplici video realizzati durante le fasi del sonno. I curiosi si sono incollati davanti a smartphone e tablet pur di osservare le sue notti, anche solo per scoprire se da un momento all’altro avrebbe russato. Al suo risveglio, l’artista ha scoperto di aver collezionato 800 mila followers in più. Un numero che è salito fino ad oltre 18,5 milioni nei giorni successivi. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il sonno, 60, la telecamera, 55, le ore, 16, l’attore, 35, e dormire, 32. Come sempre suggeriamo anche un Numero Oro da giocare al 10eLotto: il russare, 79.



