LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 31 agosto: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO: ESTRAZIONI DI OGGI, 31 AGOSTO 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi sabato 31 agosto 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 105/2019. Ultima chiamata per la nuova estrazione, di sicuro ricca di premi e numeri vincenti. Prima di scoprire il risultato della statistica, rivediamo insieme i dati precedenti grazie ad Agipro News. Il premio più alto è quello del Lotto, che premia Brescia con 25 mila euro grazie a un terno e tre ambi su Firenze. Secondo posto invece per un giocatore di Biella con premio da 22.500 euro, ottenuti grazie a tre numeri giocati. Infine circa 20 mila euro per Padova con quattro numeri in schedina. 20 mila euro invece per il primo posto sul podio del 10eLotto, dove troviamo quattro appassionati a contendersi il primato. Le vincite sono state registrate a Sellia Marina (Catanzaro) e Venaria Reale (Torino), entrambe con un 9 e modalità frequente. Per il vincitore di Milano e quello di Cosenza la giocata è associata al Lotto. Il montepremi totale infine ammonta a 19,9 milioni di euro, che sale fino a 3 miliardi per le vincite totalizzate nel corso dell’intero 2019.

SUPERENALOTTO, LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Jackpot ancora intatto e la possibilità che uno dei giocatori del SuperEnalotto possa centrare il suo bottino nell’estrazione di oggi. Il montepremi metterà in palio 57,9 milioni di euro, sempre più ricco quanto sfuggente. Nel precedente appuntamento le quote invece sono ritornate a sorridere a tutti gli appassionati, anche se in qualche caso è stata mantenuta la media registrata nell’ultima settimana di gioco. Il primo posto viene assegnato al 5 con tre vincitori e premio da oltre 65 mila euro, mentre tre giocatori centrano il 4+ da quasi 44 mila euro. Seguono 87 tagliandi vincenti per il premio del 3+, pari a 3.231 euro, mentre 454 partecipanti indovinano il 4 da 439,96 euro. Infine abbiamo il 3 da 32,31 euro, vinto da 18.610 giocatori, e il premio da 6,15 euro assegnato dal 2 a 303.385 vincitori. Si chiude con la classica tripletta del SuperStar a premio fisso, capitanata dal 2+ da 100 euro, che registra 1.245 vincite totali. Seguono 9.209 appassionati per il premio dell’1+, ancora una volta pari a 10 euro. Infine 5 euro per i fortunelli che si aggiudicano il bottino dello 0+.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO?

Il SuperEnalotto sta per alzare il sipario sull’ultima estrazione del mese: il pensiero di tutti i giocatori ancora una volta ricade sul Jackpot, che per ora ci ha regalato una serie di assenze. Gli ultimi sgoccioli dell’estate però potrebbero regalare una svolta imprevista, soprattutto per gli appassionati più fortunati. Qualcuno si aggiudicherà il premio della sestina? In attesa di scoprirlo, vediamo insieme invece come spendere parte della propria vincita, a prescindere dal suo valore. Sfogliando il catalogo virtuale di Kickstarter, la nostra Rubrica si è imbattuta oggi in un progetto dal gusto retrò che piacerà molto ai nostalgici. RetroStone 2 emula infatti il design delle vecchie console portatili e propone diverse migliorie rispetto alla versione precedente del dispositivo. Grazie ai suggerimenti degli utenti, l’azienda ha scelto di cambiare scheda madre per aumentare le prestazioni di RetroStone 2, mantenendo intatto quel design che ci porta indietro nel tempo e ci fa pensare ai videogiochi del passato. La console inoltre è adatta per lo sviluppo con Raspberry e Orange, con la possibilità di giocare ad oltre 50 vecchio videogiochi associati ai dispositivi più popolari, comeil Gameboy, il Super Nintendo, il Megadrive, l’Atari e molto altro ancora. L’asta rimarrà attiva ancora per 17 giorni, mentre il goal di 30 mila euro è già stato raggiunto grazie a finanziamenti per un valore di oltre 148 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il Lotto sta per dare il via alla gara a premi: gli appassionati parteciperanno all’estrazione di questa sera, ma solo se avranno trovato i numeri vincenti da giocare. Uno dei compiti basilari per ogni aspirante vincitore ed essenziale per riuscire a conquistare il podio delle vincite. Non è così semplice tuttavia. Lo sanno bene tutti i giocatori più esperti, che non sono di certo immuni a questo tipo di difficoltà. Ecco perchè diverso tempo fa è nata la nostra Rubrica, in grado di aiutarvi a scegliere dei numeri da giocare e regalarvi qualche possibilità in più di ottenere uno dei bottini in palio. Ancora una volta ci affideremo alla smorfia napoletana ed al suo verdetto, in merito alla notizia che abbiamo scelto per voi. Parliamo di sprechi e di freschezza, due valori che ogni giorno diventano sempre più importanti per i cittadini di tutto il mondo. Da un lato infatti si vuole evitare di acquistare merce deperibile che non andrà consumata, dall’altro invece ci si è resi conto che lo spreco alimentare inizia ben prima dell’arrivo dei prodotti nelle nostre case. Addirittura al momento della raccolta, visto che in base ad alcune statistiche, viene buttato via almeno un terzo di ciò che viene coltivato. Una società malese però pensa di aver trovato la soluzione ideale per sconfiggere il problema: un adesivo da apporre sulla frutta, in grado di allungare la sua freschezza di due settimane. L’adesivo contiene elementi naturali che rallentano la maturazione del frutto, grazie a materiali organici e un mix di cera d’api e cloruro di sodio ionizzato. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo l’adesivo, 15, la frutta, 63, la freschezza, 21, la coltivazione, 50, e il consumo, 1. Per gli appassionati del 10eLotto scegliamo anche un Numero Oro, la raccolta, 73.



