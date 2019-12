LOTTO/ Estrazioni di oggi Superenalotto e 10eLotto, 5 dicembre: i numeri vincenti

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI NUMERI VINCENTI DI OGGI: 5 DICEMBRE 2019

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 5 dicembre 2019: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 146/2019. Ancora poche ore di attesa e verremo informati sulle combinazioni vincenti, le regioni più fortunate e molto altro ancora. I dati ufficiali intanto ci rivelano il risultato del concorso dello scorso martedì, grazie al contributo di Agipro News. Al primo posto della classifica delle vincite troviamo il 10eLotto con n vincitore di Bitonto, nel Barese, che ha realizzato un 9 da 50 mila euro. Un bottino ancora più ricco grazie all’estrazione frequente, mentre lo stesso premio èstato indovinato a Collegno, in provincia di Torino, con un altro 9 abbinato al Lotto. Il montepremi annuale invece supera i 4 miliardi di euro. 38 mila euro per un fortunello di Castelfranco Veneto, nel Trevigiano, per il premio più ricco del Lotto. La vincita è su Venezia, mentre un appassionato di Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca, ha centrato terno e ambo su Firenze per un tesoretto da 36 mila euro. Il montepremi dello scorso martedì supera invece i 5 milioni di euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

41,3 milioni di euro per il Jackpot di questa sera: un nuovo concorso del SuperEnalotto ci attende fra pochissimo per rivelarci le ultime novità sul gioco della Sisal. Gli appassionati per ora stanno completando le ultime fasi del gioco, che prevedono anche l’analisi dei dati dell’estrazione dello scorso martedì. Messa da parte la sestina vincente, il 5+1 ritorna a farsi vedere con un premio da più di 583 mila euro registrato da un unico tagliando vincente. Il 5 invece supera i 15 mila euro con 12 biglietti fortunati, mentre il 4+ regala a cinque vincitori un premio da più di 14 mila euro. Segue il 3+ con 1.445 euro in premio destinati a 130 partecipanti, mentre il 4 crolla fino a 143,75 euro, un tesoretto indovinato da 1.349 giocatori. Abbiamo infine il 3 da 14,45 euro, abbinato a 40.118 giocate fortunate e il 2 da 5 euro che premia invece 484.226 partecipanti. Per la serie SuperStar concludiamo la classifica con il 2+ da 100 euro, centrato da 2.071 vincitori, mentre sono 10.845 gli appassionati che si portano a casa 10 euro a testa grazie all’1+. In ultima posizione lo 0+ da 5 euro, finito nelle tasche di 20.955 giocatori.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

L’estrazione del SuperEnalotto inizierà fra pochissimo e i giocatori sono già a caccia del Jackpot, grazie alle combinazioni appena registrate in ricevitoria. Gli appassionati in realtà pensano anche allo step finale del gioco, ovvero al momento in cui torneranno a casa con il biglietto vincente: quale progetto scegliere per un primo investimento? Una possibile risposta vi viene fornita ancora una volta dalla nostra Rubrica, in collaborazione con KickStarter. Parliamo di Swimn S1, un dispositivo utile per chi possiede delle piscine coperte o all’aperto e in grado di facilitare il nuoto di principianti, bambini e anziani. Swimn S1 è dotato infatti di un potente motore elettrico che aumenterà il divertimento durante le nostre nuotate e che regalerà ad ogni provetto nuotatore la possibilità di divertirsi mentre impara questa fantastica disciplina sportiva. Utile anche per chi vuole lasciare che i propri bambini giochino in acqua in tutta sicurezza. Il goal da raggiungere in 8 giorni è invece di circa 9 mila euro: i versamenti registrati finora con l’asta sfiorano giài 40 mila.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e numeri vincenti ci attendono questa sera, grazie ad un nuovo appuntamento con il concorso più atteso dagli italiani. Principianti ed esperti si uniranno fra poche ore per scoprire chi saranno i più fortunati e i premi in palio, ma c’è ancora chi è concentrato su quali numeri giocare. Forse perchè è la prima volta che partecipa all’estrazione oppure perchè desidera giocare una combinazione in più per aumentare le proprie probabilità di vittoria. In ogni caso, trovare i numeri da giocare può rivelarsi un’impresa, senza il valido aiuto della nostra rubrica e della smorfia napoletana. Vediamo la news di oggi: parliamo di viaggi e luoghi spettacolari, un sogno per molti cittadini di tutto il mondo e spesso irrealizzabile per via dei costi. Ed ecco che grazie ai film diventa possibile viaggiare con la fantasia senza muoversi da casa, immergendosi in atmosfere surreali e ricche di fascino. Quanto costerebbe però visitare davvero quei posti mostrati in diversi film? Secondo un’analisi de L’Insider, sembra che le location in cui è stato girato l’ottavo episodio di Star Wars siano fra le più ambite. Secondo lo studio visitare Canto Bight nel deserto di Cantonica, pernottare in un hotel a 5 stelle e fare persino un viaggio spaziale con la Virgin Galactic, costerebbe cica 250 mila euro. Una cifra ben più alta dei 3 mila euro richiesti invece per visitare l’Overlook Hotel, il famoso albergo del film Shining. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il viaggio, 10, il costo, 75, il film, 48, la visita, 56, e l’albergo, 65. Come Numero Oro scegliamo invece il cinema, 41.



