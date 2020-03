Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi, 10eLotto, 5 marzo: numeri vincenti!

I RITARDATARI DI LOTTO E SUPERENALOTTO

Lotto e Superenalotto tornano oggi con nuove estrazioni, ma prima di entrare nel vivo della serata con i numeri vincenti diamo uno sguardo ai ritardatari. Potreste aver puntato, volutamente o meno, su uno di loro, quindi è importante conoscere la situazione. Al comando di questa classifica – per quanto riguarda il Lotto – c’è il 22 su Palermo che ha collezionato ben 176 turni di assenza finora. Segue il 7 su Bari, che manca da 142 concorsi, mentre al terzo posto è piazzato il 38 su Genova, che non si fa vedere da 130 appuntamenti. A chiudere la top five il 59 su Cagliari, che ha accumulato 103 assenze, mentre sono 101 i ritardi del 45 su Bari e dell’83 su Genova. Ora passiamo al Superenalotto, la cui graduatoria dei numeri ritardatari vede in vetta il 27 con 90 assenze, mentre sono 56 e 53 quelle rispettivamente del 18 e 41 che completano il podio. Il 31 invece non si fa vedere da 46 estrazioni, mentre il 43 è il numero dei turni di ritardo del 12, che completa la top five dei ritardatari del Superenalotto. (agg. di Silvana Palazzo)

LOTTO E SUPERENALOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI: 5 MARZO 2020

Tutto pronto per le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 5 marzo 2020: qualche ora e poi via dritti verso i numeri vincenti sul concorso Sisal numero 28/2020. Il Lotto e 10eLotto stanno per dare inizio ad un nuovo concorso: quali saranno i ricchi premi distribuiti nell’estrazione di oggi? Occhi puntati su tutte le combinazioni fortunate e sulle ruote regionali, oltre che naturalmente sugli aspiranti vincitori. Per prepararci al meglio al grande evento, possiamo rivedere insieme la statistica ufficiale dello scorso martedì grazie ai dati diffusi da Agipro News. La classifica delle vincite è guidata dal 10eLotto e due partecipanti di Cirò Marina, in provincia di Critone e di Saluzzo, in provincia di Cuneo. Nel primo caso la vincita è un 8 Doppio Oro, mentre nella seconda è un 9. In entrambi i casi invece il bottino è da 100 mila euro. In seconda base troviamo invece una tripletta da 20 mila euro centrata grazie a tre 9 registrati a Rieti, Falcone, in provincia di Messina, e Cervia, in provincia di Ravenna. Il montepremi della scorsa estrazione è invece da più di 32 milioni di euro. Le vincite del Lotto vedono in testa la provincia di Campobasso con Santa Croce di Magliano: un vincitore si è aggiudicato un premio da 23.750 giocando tre numeri su Bari. Prosegue Casagiova, nel Casertano, con un tesoretto da 12.625 euro e infine Fasano, in provincia di Brindisi, con un premio da 11.875 euro.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO DEL SUPERENALOTTO

Il Jackpot del SuperEnalotto vale 30,3 milioni di euro: questo il montepremi previsto per il concorso di questa sera. La sestina vincente continua a tenere sotto scacco tutti gli appassionati della Sisal, che per fortuna lo scorso martedì hanno festeggiato grazie al ritorno del 5+1. La combinazione ha premiato infatti un fortunello con oltre 553 mila euro, il bottino più alto dell’appuntamento. Segue il 4+ da meno di 15 mila euro registrato da sei tagliandi vincenti, mentre il 5 sfiora i 14 mila euro e premia 13 partecipanti. La vincita del 3+ è invece da 1.515 euro, centrata da 1.884 giocatori, mentre il 4 regala 148,47 euro a testa a 1.229 vincitori. Il premio del 3 è pari a 15,15 euro e i biglietti fortunati sono 36.201, mentre il 2 ritorna ai minimi storici con un bottino da 5 euro, imbroccato da 448.967 appassionati. Tesoretto identico anche per lo 0+, che premia invece 19.696 giocatori, mentre l’1+ da 10 euro finisce nelle case di 10.216 partecipanti. Chiudiamo la classifica con il 2+ da 100 euro, indovinato da 1.884 fortunelli.

COME SPENDERE IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO

Il SuperEnalotto e il Jackpot si uniranno anche questa sera per regalare tantissime emozioni a tutti gli appassionati italiani: è in arrivo una nuova estrazione che ci rivelerà i premi in palio e i numeri vincenti. In queste ultime ore che ci separano dal concorso, molti giocatori stanno già pensando al momento della vincita e soprattutto a come spendere la prima fetta del proprio bottino. Anche la nostra Rubrica ha già pensato a tutto e sta per parlarvi di un progetto lanciato su KickStarter da un’azienda francese. EyeRide HUD è il sistema rivoluzionario per il caso di chi ama andare in moto o scooter. Molto più di una semplice protezione: EyeRide HUD pensa alla sicurezza del guidatore e allo stesso tempo allieta la corsa grazie ai comfort integrati. Come il GPS, la possibilità di fare chiamate e ascolta remusica. Il caso è in grado infatti di comunicare con le app Android e iOS e permette di visualizzare le mappe su un comodo display che non impedisce di rimanere concentrati sulla guida e soprattutto sulle curve. Ed è così versatile che può essere abbinato a qualsiasi tipo di casco! Inoltre è stato ideato per pensare proprio a tutti, anche a chi indossa gli occhiali da vista. Il goal da raggiungere? Oltre 11 mila euro, ma dimenticatelo. L’asta rimarrà attiva per altri 28 giorni e i sostenitori sono rimasti così affascinati da questo nuovo compagno di viaggio da aver già versato oltre 230 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA PER LOTTO E SUPERENALOTTO

Il concorso del Lotto di questa sera sta per chiamare a sè tutti i giocatori del Bel Paese. Nuovi numeri vincenti, tantissimi premi e soprattutto emozioni senza fine per i più fortunati. Come si fa a non rimanere esclusi dal gioco? E’ molto semplice: basta trovare i numeri da giocare, compilare la schedina e poi convalidare il tagliando nelle ricevitorie autorizzate. Oppure online, tramite il sito ufficiale del gioco italiano. Un’operazione che a prima vista potrà sembrare facile, ma che può trasformarsi in un difficile ostacolo da superare se non si hanno le idee ben chiare. Soprattutto sui numeri da giocare. Per fortuna gli indecisi non dovranno temere nulla, visto che la nostra Rubrica ha già interrogato la smorfia napoletana per estrarre i numeri da una notizia scelta per voi. Partiamo dalla news, che ci parla di un particolare videogioco. Due sviluppatori hanno creato infatti un controller in grado di estrarre il sangue dai giocatori durante le partite. Un modo per rendere il gioco ancora più reale e per aumentare l’esperienza degli appassionati. La piattaforma di crowdfunding su cui è stato lanciato il progetto però ha deciso di porre il veto: il controller infatti prevedeva l’inserimento di un ago nel braccio del giocatore e il suo funzionamento era simile alle macchine usate per le donazioni. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo il sangue, 13, la donazione, 3, il gioco, 19, il blocco, 31, e il progetto, 6. Per gli appassionati del 10eLotto, proponiamo invece come Numero Oro il braccio, 73.



